Бизнес-омбудсмену из Приморья понравилась задумка правительства

Правительством РФ одобрен законопроект, который вносит изменения в порядок оплаты уставного капитала при создании обществ с ограниченной ответственностью.

Поправка предлагает исключить из закона положение о предварительной оплате уставного капитала организации не менее чем на половину и о необходимости открытия временного счета в банке.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства, нововведения нацелены на то, чтобы сделать процесс открытия организации более быстрым и простым. Отмена предварительной оплаты даст возможность учредителям не открывать временный счет, что, в свою очередь, значительно сэкономит время на регистрацию организации.

Свою оценку государственной инициативе дала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА.

По ее мнению, любое упрощение процедур для бизнеса, в том числе и по регистрации юридических лиц и предпринимателей, - это правильный шаг, который будет положительно воспринят предпринимателями.

«Также это повысит статус России в рейтинге Всемирного банка «Doing Business», одним из критериев которого является простота открытия своего дела. Но также необходимо заниматься снижением страховых взносов для юридических лиц», - сообщила бизнес-омбудсмен Приморья. Она отметила, что также необходимо упрощать процедуры получения земельных участков, разрешений на строительство, присоединения к технологическим сетям.

«Важно дополнительно упрощать процедуры, с которыми предприниматель сталкивается при осуществлении предпринимательской деятельности. Нужно незамедлительно наводить порядок с оказанием государственных услуг предпринимателям, чиновники должны нести ответственность за незаконно принятые решения», - считает Марина Шемилина.

Тем временем общественные помощники бизнес-омбудсмена Приморья проводят активную работу с предпринимателями в муниципалитетах края. Так, в Лесозаводске, Дальнереченске и Лазовском муниципальном районе прошли «круглые столы», на которых предприниматели обсудили актуальные проблемы, мешающие развитию бизнеса на их территориях. Также общественные помощники ЗАТО Фокино, Чугуевского и Черниговского районов провели опрос среди предпринимателей.

«Чаще всего предпринимателей волнуют вопросы налогообложения, состояния инженерной инфраструктуры, проверки и взаимодействия с контролирующими органами», - сообщила Марина Шемилина.

газета "Золотой Рог", Владивосток.