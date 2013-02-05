"Приморский ГОК" остановил работу из-за финансовых разногласий со спасателями

ОАО "Приморский ГОК" (Приморский край, крупнейшее в России добывающее предприятие вольфрамовых руд) остановило работы на руднике "Восточный" из-за отсутствия договора с ФГУП "Военизированная горно-спасательная часть", за каждый день простоя предприятие теряет порядка 1,170 млн рублей.

29 января Ростехнадзор ввел временный запрет на эксплуатацию рудника из-за нарушения требований промышленной безопасности.

Как говорится в объяснительной записке гендиректра ОАО "Приморский ГОК" Владимира ШАГОЙКО, АО подписало договор на обслуживание со специализированным профессиональным аварийно-спасательным формированием ФГУП "Военизированная горно-спасательная часть" (ВГСЧ).

Согласно протоколу разногласий, ВСГЧ просило увеличить оплату услуг по сравнению с 2012 годом на 347%, тогда как ГОК предложил оставить рост цены на 18%. Последний вариант, предложенный ВСГЧ – рост на 39%, с чем не согласилось руководство ГОКа.

ВСГЧ в односторонне порядке отозвало подпись с договора на 2013 год и прекратило обслуживание рудника с 1 января 2013 года, что привело к остановке комбината.

9 января руководство ГОКа приняло решение возобновить работу рудника "Восточный", обратившись с жалобами на действия ВСГЧ в Управление ФАС по Приморскому краю и прокуратуру Приморья.

"Считаю свое решение (о возобновлении работы) единственно правильным, несмотря на последствия применения штрафных и административных санкций", - пояснил Шагойко.

ОАО "Приморский ГОК" и аффилированное с ним ОАО "Горнорудная компания "АИР" занимаются добычей руды, переработкой и продажей вольфрамового и медного концентратов, паравольфромата аммония и триоксида вольфрама. Добычей руды занимается ГОК, переработкой в вольфрамовый и медный концентрат - ГРК.

Основным направлением развития является разработка вольфрамового месторождения "Восток-2" с последующей переработкой руды на обогатительной фабрике.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.