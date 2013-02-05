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В Приморском крае "Роснефть" планирует построить ТЭЦ для ВНХК
05 Февраля 2013, 15:56 | Приморье
НК «Роснефть» планирует строительство теплоэлектростанции мощностью 685 МВт для нефтехимического комплекса в Приморском крае, при этом 200 МВт мощности будут отпускаться в энергосистему региона в соответствии с предложениями администрации Приморья.
Как сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, проектную документацию энергетического объекта разрабатывает ОАО «Институт Теплоэлектропроект». Руководством НК «Роснефть» рассмотрено более 10 вариантов тепловых станций, три из которых являются наиболее предпочтительными. Окончательное решение по выбору проекта компании предстоит принять в ближайшее время.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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