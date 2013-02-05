Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Увеличение страхового взноса для индивидуальных предпринимателей грозит уничтожить их самих
Индивидуальные предприниматели, которые зарабатывают 50-100 тыс. рублей в год, до 70% своего дохода должны теперь отдавать государству, подсчитал первый заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей ШТОГРИН. Об этом пишет «РГ».
Из-за чего российские семьи могут остаться без легальных нянь и домработниц, меньше станет кружков, студий и репетиторов, мелкого ремонта, которым «живут» индивидуальные предприниматели с небольшими доходами. Сократится возможность «белых» заработков и для распространителей популярной косметики, парфюмерии, посуды, книг, товаров для здорового образа жизни. Уйти из «аппетитного» сектора прямых продаж, в котором уже занято до 4 млн человек, придется самым необеспеченным - студентам, домохозяйкам, молодым мамам, пенсионерам, подрабатывающим в удобное для себя время.
Причем уйти, скорее всего, в «теневой» сектор, который, по последним оценкам, и так составляет до 40% российской экономики. Все это обернется новыми потерями для бюджета, обострит недобросовестную конкуренцию. Такой прогноз прозвучал и в Ассоциации прямых продаж (АПП).
В эту российскую ассоциацию, к слову, входят известные иностранные и отечественные сетевые компании - производители потребительских товаров. Они являются не только крупнейшими российскими налогоплательщиками: объем продаж их продукции только в 2012 году составил более 140 млрд рублей, но и работодателями для миллионов так называемых самозанятых предпринимателей, которые имеют одного работника, то есть самого себя. И с энтузиазмом на таких продажах подрабатывают.
Общая для таких вот самых мелких индивидуальных предпринимателей проблема - увеличение с 1 января в два раза фиксированных обязательных социальных взносов. Если до сих пор «индивидуалы» платили в казну и Пенсионный фонд чуть больше 17 тыс. рублей в год, то теперь придется выложить до 36 тыс. рублей.
Крупные индивидуальные предприниматели с доходами от 600 тыс. рублей в год практически не пострадают. Но те, кто зарабатывает 50-100 тыс. в год (в сфере прямых продаж их почти половина) до 70% своего дохода должны теперь отдавать государству. Во Франции, кстати, такой налог хотели ввести на богатых. «А у нас получается, чем ниже доходы, тем выше ставка налога. Такая вот обратная регрессия», - комментирует Штогрин.
Чтобы защитить начинающих индивидуальных предпринимателей или бизнесменов с небольшими доходами, законодатели подготовили сразу три законопроекта, которые уже направили на имя председателя Госдумы. Например, предлагается ограничить для индивидуалов страховые взносы 6% от дохода, но не менее одного МРОТ. В этом случае при 100 тыс. годового дохода они будут отчислять 19 тыс. рублей. Но не 36 тыс. Вторая поправка внесена от Оренбургской области. Предлагают на четверть сократить уже установленный фиксированный взнос, но для всех без исключения категорий ИП. Еще одна инициатива касается индивидуальных предпринимателей-пенсионеров, имеющих право на трудовую пенсию. Их предлагается полностью освободить от уплаты взносов на пенсионное страхование. Кстати, в сетевой торговле большой отряд распространителей состоит именно из пенсионеров, подрабатывающих от случая к случаю, для которых доход в 3-5 тыс. в месяц - уже отличная прибавка к пенсии.
Новости тематики
- "ХОСКА" осталась без лицензий
- Страховая группа "Хоска" уходит из ОСАГО
- Аграрии региона остались без страховых выплат
- В Приморье ОСАГО выворачивает на встречную
- Полис со знаком плюс
- Страховая аптечка
- В Приморье страховщики теряют рынок автокаско и добровольного медицинского страхования
- В Приморье страховщики уезжают от посредников
- Рынок страхования жилья ожидает новый закон
- Аграриев готовят к недостатку снега и выплат
Новости раздела
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
Вот сукины дети! 100% какая-то тварюга из тени руководит всем правительством и все делает для начала революции. Да введите вы налоги с миллиардеров! Бюджет просто лопнет от пересыщения! Нахрена же последнее высасывать из простых смертных, которым детей кормить совсем будет не чем?!