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Увеличение страхового взноса для индивидуальных предпринимателей грозит уничтожить их самих

05 Февраля 2013, 15:23 | Приморье

Индивидуальные предприниматели, которые зарабатывают 50-100 тыс. рублей в год, до 70% своего дохода должны теперь отдавать государству, подсчитал первый заместитель главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей ШТОГРИН. Об этом пишет «РГ».

Из-за чего российские семьи могут остаться без легальных нянь и домработниц, меньше станет кружков, студий и репетиторов, мелкого ремонта, которым «живут» индивидуальные предприниматели с небольшими доходами. Сократится возможность «белых» заработков и для распространителей популярной косметики, парфюмерии, посуды, книг, товаров для здорового образа жизни. Уйти из «аппетитного» сектора прямых продаж, в котором уже занято до 4 млн человек, придется самым необеспеченным - студентам, домохозяйкам, молодым мамам, пенсионерам, подрабатывающим в удобное для себя время.

Причем уйти, скорее всего, в «теневой» сектор, который, по последним оценкам, и так составляет до 40% российской экономики. Все это обернется новыми потерями для бюджета, обострит недобросовестную конкуренцию. Такой прогноз прозвучал и в Ассоциации прямых продаж (АПП).

В эту российскую ассоциацию, к слову, входят известные иностранные и отечественные сетевые компании - производители потребительских товаров. Они являются не только крупнейшими российскими налогоплательщиками: объем продаж их продукции только в 2012 году составил более 140 млрд рублей, но и работодателями для миллионов так называемых самозанятых предпринимателей, которые имеют одного работника, то есть самого себя. И с энтузиазмом на таких продажах подрабатывают.

Общая для таких вот самых мелких индивидуальных предпринимателей проблема - увеличение с 1 января в два раза фиксированных обязательных социальных взносов. Если до сих пор «индивидуалы» платили в казну и Пенсионный фонд чуть больше 17 тыс. рублей в год, то теперь придется выложить до 36 тыс.  рублей.

Крупные индивидуальные предприниматели с доходами от 600 тыс. рублей в год практически не пострадают. Но те, кто зарабатывает 50-100 тыс. в год (в сфере прямых продаж их почти половина) до 70% своего дохода должны теперь отдавать государству. Во Франции, кстати, такой налог хотели ввести на богатых. «А у нас получается, чем ниже доходы, тем выше ставка налога. Такая вот обратная регрессия», - комментирует Штогрин.

Чтобы защитить начинающих индивидуальных предпринимателей или бизнесменов с небольшими доходами, законодатели подготовили сразу три законопроекта, которые уже направили на имя председателя Госдумы. Например, предлагается ограничить для индивидуалов страховые взносы 6% от дохода, но не менее одного МРОТ. В этом случае при 100 тыс. годового дохода они будут отчислять 19 тыс. рублей. Но не 36 тыс. Вторая поправка внесена от Оренбургской области. Предлагают на четверть сократить уже установленный фиксированный взнос, но для всех без исключения категорий ИП. Еще одна инициатива касается индивидуальных предпринимателей-пенсионеров, имеющих право на трудовую пенсию. Их предлагается полностью освободить от уплаты взносов на пенсионное страхование. Кстати, в сетевой торговле большой отряд распространителей состоит именно из пенсионеров, подрабатывающих от случая к случаю, для которых доход в 3-5 тыс. в месяц - уже отличная прибавка к пенсии.

Автор: "Российская газета"
Теги: страхование  ИП 



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Комментарии

  • Псевдоним109:10, 06.02.2013#

    Вот сукины дети! 100% какая-то тварюга из тени руководит всем правительством и все делает для начала революции. Да введите вы налоги с миллиардеров! Бюджет просто лопнет от пересыщения! Нахрена же последнее высасывать из простых смертных, которым детей кормить совсем будет не чем?!

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