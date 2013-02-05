У руля Приморской торгово-промышленной палаты остался Владимир БРЕЖНЕВ

У руля Приморской торгово-промышленной палаты (ПТПП) остался Владимир БРЕЖНЕВ. На прошлой неделе он вновь был переизбран на должность ее председателя. О достижениях Приморской ТПП, ее роли в экономической жизни края и задачах на ближайшие годы Владимир Борисович рассказал «ЗР».

По мнению президента Дальневосточной ТПП Игоря ВОСТРИКОВА, авторитет Приморской палаты за последние годы значительно вырос. По итогам прошлого года Приморская ТПП стала ведущей на Дальнем Востоке как по количеству участников, так и по развитию новых направлений деятельности. Свою роль сыграло проведение во Владивостоке форума АТЭС, в подготовке которого Приморская ТПП приняла активное участие. В частности, на ее долю пришлась организация приема международных коммерческих делегаций, что еще более укрепило ее связи с международным бизнесом.

- Что касается международных связей, то у меня сегодня первый день, когда не запланировано ни одной зарубежной делегации, - говорит Владимир Брежнев. - Отмечу, что наша торгово-промышленная палата сегодня третья после Москвы и Санкт-Петербурга по числу аккредитованных представительств иностранных фирм. Кстати, сегодня мы начали подготовку к проведению второй конференции торгово-промышленных палат, ассоциаций и организаций, содействующих предпринимательству, стран АТР. Мы ее проведем в мае во Владивостоке. Первая такая конференция прошла у нас в прошлом году. И уровень ее проведения оказался высокий.

Если говорить об итогах нашей работы, то за прошлый год от предпринимателей к нам поступило более 8 тыс. заявок на различные формы услуг, предоставляемых торгово-промышленной палатой. Это заявки на экспертизу, сертификацию товаров, на переводы документов, на выдачу удостоверения страны происхождения и т.д. Благодаря собственному штату экспертов мы, по сути, предоставляем уникальные услуги, которые можно получить только в торгово-промышленной палате. В ближайшей перспективе планируется ввести в практику судебную экспертизу и таможенное консультирование. Популярными становятся образовательные проекты, которые проводит торгово-промышленная палата уже не один год. Будет расширяться международное сотрудничество, проводиться выставки, презентации и учебные семинары. Кроме того, мы тесно общаемся с наукой. Одна из наших главных задач - привести науку в производство.

- И все же, как выяснилось, не все предприниматели ясно представляют роль торгово-промышленной палаты в своей деятельности. Как вы думаете, почему?

- Согласен с вами. Мы все еще сталкиваемся с такой реакцией бизнеса, когда нам говорят, «мы и не знали, что все это есть», хотя торгово-промышленная палата существует уже более 40 лет. И часто бизнесмены к нам приходят только тогда, когда возникают какие-то проблемы. Отчасти это потому, что в наших вузах мало учат тому, что это за организация, как она функционирует. Мы же, как некоммерческая структура, не можем тратить много средств на рекламу своей деятельности.

Нас хорошо знают и активно с нами работают те предприятия, которые традиционно участвуют в международной деятельности, например, порты, пароходства, различные транспортные компании. Они отлично понимают, почему с нами надо работать, потому что - это защита их интересов, в том числе на международном уровне.

- Вхождение России в ВТО как-то изменило работу ТПП?

- Мы давно были готовы к вступлению России в ВТО, учитывая 17 лет переговоров по этой теме. Ведь процедура вступления - это процесс долгий. Есть дата приема в ВТО, есть дата согласования правовых актов в ВТО и т. д. С 1 июля этого года вступает в силу изменение таможенных правил, но ни в коей мере не изменяются требования к качеству товаров, которые перемещаются между странами ВТО. Как и прежде это будет система сертификации, с помощью которой каждая страна - член ВТО, в том числе и Россия, имеет возможность защищать свои интересы на международном уровне. Акты торгово-промышленных палат признаются во всем мире. Поэтому хочу успокоить тех, кто опасается массового проникновения на российский рынок некачественных китайских товаров. Смею заверить, что этого не будет, без экспертизы китайские товары сюда не пройдут.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.