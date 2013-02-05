Исследование: Удаленная работа лучше всего мотивируют сотрудников IT-сферы

Сейчас работодатели все больше приходят к выводу, что стоит контролировать не время, а результат. И многие внедряют эту практику в условиях, при которых можно контролировать результат работы. Особенно часто такая практика применяется в ИТ-компаниях. Такую тенденцию отмечают сотрудники дальневосточного офиса кадрового холдинга АНКОР.

«В компаниях сферы Hi-tech практика удаленного труда сегодня применятся особенно часто ввиду специфики отрасли: работники ИТ-компаний легче выстраивают коммуникации с работодателем с помощью технических средств и уже вполне привыкли самостоятельно распределять свое рабочее и личное время, при этом эффективно выполняя работу, - говорит директор дальневосточного офиса компании АНКОР Наталья КОВАЛЕНКО. - Конечно, и в этой практике могут быть определенные риски: так, не стоит ожидать от удаленных сотрудников чрезмерной ответственности и вовлеченности, ведь без внешнего контроля немногие способны поддерживать корпоративный боевой дух. Но в больших городах время сегодня особенно ценно, поэтому для всех поколений его разумное расходование становится все более важным, и чем больше работодатели будут обращать внимание на этот факт, тем более эффективных специалистов они будут привлекать».

Кстати, эти тенденции характерны не только для Дальнего Востока, но и для всей России. Этот факт подтверждают данные исследования компании АНКОР. «Гибкий график и удаленная работа лучше всего мотивируют сотрудников IT-сферы, - говорится в исследовании. - Для людей в возрасте 21-28 лет - представителей сферы высоких технологий – гораздо важнее возможность работать удаленно (34%), нежели гибкий график сам по себе. Представителей поколения от 28 до 48 лет удаленная работа также привлекает, но все же чуть меньше (24%), а людям старше 48 лет она и вовсе представляется роскошью (14%)».

Елена АРДАЛЬЯНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.