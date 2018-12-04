www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Приморье танкеры будут собирать из корейских деталей

04 Декабря 2018, 19:05 | Приморье

Судоверфь «Звезда» доставит части для первого танкера Aframax с верфи Hyundai

Дальневосточная верфь «Звезда» планирует доставить несколько частей для строящегося танкера класса Aframax с южнокорейской верфи Hyundai Samho Heavy Industries. На портале госзакупок размещен тендер «Звезды» на транспортировку кормы, носовой части, якорей, якорных цепей и носовой мачты корабля из Южной Кореи в Большой Камень. Внимание на закупку обратила газета «Коммерсантъ».

Цена закупки — 138,8 млн руб. В 04:16 3 декабря «Звезда» разместила на портале извещение об отказе от запроса предложений «в связи с необходимостью внесения изменений в закупочную документацию и проведением дополнительного согласования с заказчиком».

В технической документации тендера указано, что доставить носовые части и якорь нужно с 29 марта по 5 апреля 2019 года, корму — с 30 августа по 7 сентября.

В портфеле «Звезды» более 30 контрактов, в том числе 12 танкеров класса Aframax дедвейтом 114 тыс. т. 15 ноября на верфи прошла церемония начала серийного производства крупнотоннажных судов, на которой присутствовали глава «Роснефти» Игорь Сечин и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Тогда же началась резка металла для второго Aframax. Предполагается, что танкеры станут первыми судами этого класса, построенными в России, сообщала «Роснефть». Первый из них — для «Роснефтефлота» — должен быть сдан в 2020 году.

Ранее «Роснефть» сообщала, что танкеры Aframax будут построены совместно с Hyundai Heavy Industries.

В «Роснефти» на запрос газеты не ответили. В Минпромторге сообщили, что информация о закупке от верфи не поступала. В ведомстве добавили, что продукция относится к произведенной в России в соответствии с постановлением правительства №719.

Собеседник «Коммерсанта» отметил, что корма и нос судна — изогнутые, наиболее сложные части корабля. «Строительство их на «Звезде» займет дополнительное время и будет стоить дороже. А корейцы наряду с китайцами строят суда быстрее всех в мире. После поставки частей головного Aframax на создание аналогичных секций серийного судна уйдет несколько месяцев, — приводит газета слова источника.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: танкер  нефть  верфь  производство  завод  судно  газ  aframax  hyundai samho heavy industries  Звезда  сборка 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru