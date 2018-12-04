Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье танкеры будут собирать из корейских деталей
Судоверфь «Звезда» доставит части для первого танкера Aframax с верфи Hyundai
Дальневосточная верфь «Звезда» планирует доставить несколько частей для строящегося танкера класса Aframax с южнокорейской верфи Hyundai Samho Heavy Industries. На портале госзакупок размещен тендер «Звезды» на транспортировку кормы, носовой части, якорей, якорных цепей и носовой мачты корабля из Южной Кореи в Большой Камень. Внимание на закупку обратила газета «Коммерсантъ».
Цена закупки — 138,8 млн руб. В 04:16 3 декабря «Звезда» разместила на портале извещение об отказе от запроса предложений «в связи с необходимостью внесения изменений в закупочную документацию и проведением дополнительного согласования с заказчиком».
В технической документации тендера указано, что доставить носовые части и якорь нужно с 29 марта по 5 апреля 2019 года, корму — с 30 августа по 7 сентября.
В портфеле «Звезды» более 30 контрактов, в том числе 12 танкеров класса Aframax дедвейтом 114 тыс. т. 15 ноября на верфи прошла церемония начала серийного производства крупнотоннажных судов, на которой присутствовали глава «Роснефти» Игорь Сечин и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Тогда же началась резка металла для второго Aframax. Предполагается, что танкеры станут первыми судами этого класса, построенными в России, сообщала «Роснефть». Первый из них — для «Роснефтефлота» — должен быть сдан в 2020 году.
Ранее «Роснефть» сообщала, что танкеры Aframax будут построены совместно с Hyundai Heavy Industries.
В «Роснефти» на запрос газеты не ответили. В Минпромторге сообщили, что информация о закупке от верфи не поступала. В ведомстве добавили, что продукция относится к произведенной в России в соответствии с постановлением правительства №719.
Собеседник «Коммерсанта» отметил, что корма и нос судна — изогнутые, наиболее сложные части корабля. «Строительство их на «Звезде» займет дополнительное время и будет стоить дороже. А корейцы наряду с китайцами строят суда быстрее всех в мире. После поставки частей головного Aframax на создание аналогичных секций серийного судна уйдет несколько месяцев, — приводит газета слова источника.
Новости тематики
- В Приморье танкеры будут собирать из корейских деталей
- "Мы исходили из того, что здесь земли много, а ее оказалось меньше, чем в Москве"
- Власти Приморья официально отказались достраивать "Хаятты"
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье
- Лизинг станет дешевле и надежнее
- Раджин замер в ожидании
- В Приморье владельцев дальнегорского комбината вновь просят на выход
- У Приморья свои доходы и расходы
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- ООО "ВУТ": Курс на закрытую перевалку
Новости раздела
- В Приморье танкеры будут собирать из корейских деталей
- "Ростелеком" предлагает бизнесу Приморья обновленное пакетное предложение
- Из Магадана дешевле всего улететь во Владивосток
- В Приморье за год объём выданных ипотечных кредитов вырос в 1,6 раза
- Швартовать, так "принцессу"
- "Мы исходили из того, что здесь земли много, а ее оказалось меньше, чем в Москве"
- Власти Приморья официально отказались достраивать "Хаятты"
- В Приморье расширяется переработка сои и риса
- Кета вернулась на нерест в Приморье
- Школьников Владивостока начали кормить по новому меню
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Два подряда вне очереди
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- "Аналог" уходит в прошлое
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год