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"Ростелеком" предлагает бизнесу Приморья обновленное пакетное предложение
«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе»
«Ростелеком» предлагает приморскому бизнесу обновленное пакетное предложение для малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе». Теперь клиенты компании при подключении интернета дополнительно получают роутер, возможность бесплатно пользоваться мобильной связью и скидку 50% на организацию цифровых сервисов «СМС Реклама», «ТВ для бизнеса», «Wi-Fi для бизнеса», «Видеонаблюдение».
«Ростелеком» запустил предложение «Быть в плюсе» год назад - тогда предприятия малого и среднего бизнеса впервые получили возможность подключать цифровые и традиционные услуги «Ростелекома» в едином пакете с одним счетом. На текущий момент этим решением пользуются свыше 60 тысяч предпринимателей по всей России.
Среди клиентов было проведено интерактивное исследование, которое было дополнено детальным анализом на основе «больших данных» (Big Data). Результаты показывают повышенный интерес абонентов «Ростелекома» к услугам высокоскоростного доступа в интернет, мобильной связи и мобильному интернету. Эти направления демонстрируют устойчивый рост во всех отраслях и сегментах, при этом нормой для российского малого бизнеса становится возможность предоставления доступа в интернет через Wi-Fi посетителям офисов, баров, отелей и других сервисных предприятий.
«Мы постоянно совершенствуем наши продукты и сервисы для клиентов B2B сегмента. Для представителей малого и среднего бизнеса нужны доступные и эффективные инструменты, которые увеличат количество повторных продаж, средний чек и время пребывания гостя в заведении. Услуги, входящие в состав пакета «Быть в плюсе» — именно такие. Например, «СМС-реклама» позволит снизить затраты на привлечение новых покупателей, настроить персонализированные рассылки от имени компании и отследить эффективность рекламных кампаний», — отметила Юлия Сикальская, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Приморского филиала.
Базовый пакет «Быть в плюсе» состоит из услуги доступа в интернет по тарифу «Скорость», роутера и мобильной связи. В зависимости от выбранного пакета интернета, клиент может подключить от одной до трех цифровых сервисов со скидкой 50% на абонентскую плату.
С помощью предложения «Быть в плюсе» компании могут решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi своим гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения и организовать систему видеонаблюдения.
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