"Мы исходили из того, что здесь земли много, а ее оказалось меньше, чем в Москве"

Резиденты Свободного порта Владивосток и дальневосточных ТОРов рассказали о реалиях своей работы в регионе

«Свободный порт Владивосток» - это бренд, который превратился в международный. «Он уже настолько вошел в оборот наших зарубежных коллег, звучал на ВЭФе и от имени бизнеса, и от имени государства. К этому бренду, этой ценности, надо должным образом относиться - он звучал в устах лидеров многих стран», - отметил статс-секретарь, замминистра по развитию Дальнего Востока Павел ВОЛКОВ на круглом столе, посвященном стратегическим инструментам регионального развития, прошедшем в рамках конференции «Бизнес у моря».

Собственно, этим замминистра объяснил невозможность смены названия этого режима на других дальневосточных территориях, о чем просили, например, резиденты Камчатского края.

Лидер по цифрам

Приморский край является лидером на Дальнем Востоке по количеству резидентов СПВ. Общее количество резидентов в Приморье - 919, из них Свободного порта Владивосток - 845. Сегодня уже 83 компании реализовали свои проекты и приступили к операционной деятельности. Что касается четырех существующих в крае территорий опережающего развития, то там количество резидентов со времени их создания выросло до 74, из которых 5 реализовали свои проекты либо полностью, либо запустили первую очередь. Большой интерес к этим инструментам развития проявляет и иностранный бизнес - более 60 компаний, учредителями которых являются иностранцы, либо которым удалось привлечь иностранный капитал, являются резидентами. По словам заместителя гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока Сергея СКАЛИЯ, более 100 проектов уже можно назвать реализованными.

Сегодня территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток называются локомотивом развития экономики края. Это, по крайней мере, заявила на круглом столе начальник отдела налогообложения юридических лиц приморского управления ФНС Ольга КУЗЬМИНСКАЯ, подкрепив свои слова статистикой. Индекс промышленного производства показал за 10 месяцев этого года прирост 103%, что соответственно отразилось на собранных налогах. Прирост по НДФЛ за этот же период составил 14,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время, у налоговой инспекции нашелся целый список замечаний к резидентам, например, несвоевременное предоставление налогового отчета или налоговой декларации, или несвоевременная или неполная выплата по налогу на доходы физических лиц. Впрочем, эти нарушения едва ли носят повсеместный характер. Тем более, нарушителей налогового законодательства среди резидентов, по словам Ольги Кузьминской, - всего 3-5%. «Мы относимся к резидентам ТОР и СПВ как к какой-то определенной касте. Но, имея преференции и льготы, резиденты, наверное, должны иметь более высокую планку налоговой ответственности. Если в течение нескольких месяцев не представлена отчетность, и не понятно, где находится резидент, мы обязаны списать с реестра, т.е. фактически ликвидировать такого резидента. А если у него уже начато производство, выделен земельный участок, то возникают дополнительные проблемы», - отметила представитель налоговой инспекции.

А между тем, судя по вопросам, которые были заданы присутствовавшими на круглом столе резидентами, ситуация с реализацией проектов не совсем благополучная. Наибольшее число вопросов касалось различных проблем, связанных с выделением земли под строительство. Резиденты говорили, прежде всего, об отказах в предоставлении участков.

- Мы исходили из того, что здесь земли много, ее можно свободно взять и использовать, - сказал в ответ на эти жалобы Павел Волков. - К сожалению, ее оказалось меньше, чем в Москве. И это странно. Безаукционный порядок больше споров вызывает, чем пользы от него. Я понимаю власть, которая хочет продать участок подороже, и я также понимаю бизнес, который говорит: я тоже самое принесу через какое-то время. Я честно скажу свое мнение. Если вы предполагаете строительство нового предприятия, которое будет создавать новую экономику или экспортноориентированный товар, то это защитит вас. Но если вы собираетесь построить в центре Владивостока жилой дом, то, думаю, у вас будет много оппонентов».

Замдиректора департамента земельных и имущественных отношений Алексей ЛЯЙФЕР отметил при этом важную проблему - не все земельные участки, которые испрашивают резиденты, могут быть вовлечены в оборот. Это одна из причин отказа - расположение участка в определенной зоне, где земли не могут быть вовлечены в бизнес-процессы. Из общего количества юридических лиц, которых принимает департамент, 98% - это резиденты СПВ.

- На сегодняшний день не осталось юридических лиц, которые не воспользовались этой замечательной возможностью, - сказал Алексей Ляйфер. - Но когда все поняли, что СПВ - это доступ к участку, то, по нашему мнению, здесь возникли злоупотребления.

Среди резидентов кого только нет…

О злоупотреблениях говорили и сами резиденты. И даже более того, высказывали предложение ужесточить порядок отбора резидентов. «У нас 900 резидентов, и только 100 из них - действующие. Сегодня стать резидентом - это бизнес. Я могу нужные для этого документы за 150 тыс. сделать. Соответствующее объявление на «Фарпосте» есть. Многие не для того получали статус резидента, чтобы сделать производство, создать рабочие места и т. д., а чтобы просто землю оформить. К тому же, нет общей, скоординированной работы Корпорации с краевыми и городскими властями. Например, городу нужно садик построить, а пришел резидент и строит там шиномонтажку. Я прошу, чтобы был создан фильтр при отборе резидентов», - прозвучало предложение от участвовавшего в обсуждении резидента.

В то же время, исполнительный директор Ассоциации резидентов СПВ Денис ГАРИН предложил уже сейчас начать работу по созданию площадок для резидентов. На данный момент подготовлен законопроект Минвостокразвития и проходит процедуры согласования по передаче КРДВ части земельных участков. Ассоциация видит потенциальные риски в затягивании передачи полномочий в дальнейшем, в случае, если сейчас не будет проведена инвентаризация земельных участков. Это достаточно длительная работа - территория СПВ большая, и потребуется согласование между регионом и муниципалитетами.

Помимо земельного вопроса на круглом столе обсуждали вопросы льготного таможенного режима и связанного с ним требования создания резидентом свободных таможенных зон. Всего на территории ДВ создано 12 зон таможенного контроля для применения СТЗ, из них 4 - резидентами СПВ. Большинство зон создавалось для помещения товаров, которые являются основными производственными средствами. Для этой категории товаров есть упрощение по ввозу оборудования для обустройства зон таможенного контроля. Денис Гарин подчеркнул, что в реестре резидентов более 1 тысячи компаний, и более 300 - на этапе подачи заявки о применении процедуры свободной таможенной зоны. И при этом всего 4 пользователя. Статистика сама за себя говорит. Основная причина - это чрезмерные требования к участкам.

КРОМЕ ТОГО

Кадровое безлюдье

Еще одним риском для реализации проектов резидентов была названа давняя и хорошо известная на Дальнем Востоке кадровая проблема. По словам заместителя гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала Гасана ГАСАНБАЛАЕВА, на Дальнем Востоке очень низкая доступность трудовых ресурсов - 3,7 млн человек составляет трудовое население в экономически активном возрасте. И тут намного выгоднее готовить кадры в регионе, чем приглашать из других мест.

Самый интересный кейс - это открытие новых специальностей на Дальнем Востоке. Всего за 2017-2018 годы здесь было открыто 24 новых специальности, в том числе 5 в Приморском крае. Например, для резидента ТОР Михайловский компании Русагро открыта специальность «технология мяса и мясных продуктов». Индийская алмазогранильная компания KGK на 80% состоит из иностранцев, потому что нет таких специалистов на Дальнем Востоке. Их просто не готовят по данным специальностям. Поэтому совместно с администрацией Приморского края и с Минвостокразвития в этом году Агентством была разработана подготовка специалиста огранщика алмазов. И 50 человек, прошедшие обучение, теперь трудоустроены в компанию KGK. С каждым годом иностранная рабочая сила будет замещаться местным рынком труда, пообещал Гасан Гасанбалаев.

На фото: Первоначальные представления о новых инструментах развития в регионе при их сравнении с реальностью оказываются сильно искаженными.

Фото Евгении ПРИЙМАК.