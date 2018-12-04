Власти Приморья официально отказались достраивать "Хаятты"

Политическое решение о продаже многострадальных владивостокских гостиниц принято

Власти Приморья официально отказались от планов достроить хотя бы один из двух отелей класса «5 звезд» во Владивостоке. 28 ноября краевой парламент единогласно одобрил продажу через аукцион двух недостроенных «Хаяттов». Задача-максимум – вернуть в бюджет 14,4 млрд рублей, которые краевая казна вложила в строительство гостиниц на мысе Бурном и Корабельной набережной, сообщает газета "Золотой Рог".

За последние полтора года позиция краевых властей по вопросу о будущем отелей менялась несколько раз – равно как менялось и руководство «белого дома». Привлечь деньги для достройки хотя бы одного объекта в последний раз пытались весной 2017 года, еще при Владимире МИКЛУШЕВСКОМ. Тогда оператору стройки, АО «Наш дом – Приморье», была предоставлена госгарантия в 1,2 млрд рублей – предполагалось, что НДП возьмет новый кредит для достройки одного из отелей (компания в итоге этого не сделала). Миклушевский отмечал, что это единственная возможность достроить хотя бы один «Хаятт» - на Корабельной набережной Владивостока.

«Гостиница в нынешнем виде стоит одних денег, а запущенная как бизнес, который можно посчитать - других денег. По нашим оценкам, мы достроенную гостиницу продадим дороже и дополнительные затраты сможем окупить», - отметил Миклушевский.

Добавим, что все эти заявления прозвучали уже после того, как Контрольно-счетная палата Приморского края сочла нецелесообразными дальнейшие капитальные вложения за счет средств краевого бюджета в уставный капитал НДП, а тогдашний прокурор Приморья Сергей БЕССЧАСНЫЙ назвал участие бюджета в строительстве гостиниц «неоправданным риском».

Мастерок не пригодился

Очередной виток «достройки» гостиниц произошел осенью 2017 года, сразу после отставки Владимира Миклушевского. Полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, представляя нового руководителя края Андрея ТАРАСЕНКО приморскому истеблишменту, отметил: «гостиницы надо уже достроить». И даже вручил Тарасенко строительный мастерок. А через несколько дней «Хаятт» на Корабельной набережной по решению руководителя края был снят с аукциона.

Однако реальных шагов для завершения растянувшегося почти на 10 лет строительства предпринято так и не было. К тому же в начале 2018 года краевые депутаты дали понять исполнительной власти, что голосовать за новый транш на достройку отелей они больше не намерены. На встрече с ними тогдашний вице-губернатор по строительству Алексей НЕМКОВ называл «самой рабочей» версией достройки гостиниц заключение концессионного соглашения. И даже обозначил возможных концессионеров – холдинг «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ либо японские компании. При этом Немков не исключал и возврата к продаже отеля на мысе Бурном «по корректной стоимости, позволяющей достроить вторую гостиницу», но признавал: этот вариант не находит поддержки у Тарасенко.

Добавим, что «корректная цена» гостиницы на Бурном, обозначенная Немковым, равнялась 4,3 млрд рублей. При этом «Русский аукционный дом», который занимался организацией отмененных Тарасенко торгов, после их отмены оценил реальную стоимость объекта гораздо ниже.

«При строительстве отеля АО «Наш дом – Приморье» был взят кредит в размере 1,9 млрд рублей у «Сбербанка», с согласия которого актив выставляется на аукцион. «Сбербанк» согласовал в качестве минимальной цены продажи сумму, равную 2,3 млрд рублей. Именно в эту сумму банк оценил Hyatt в момент выдачи упомянутого кредита», – отметил гендиректор РАД Андрей СТЕПАНЕНКО.

Вернулись к реальности. И к реализации

Возглавивший Приморье два месяца назад Олег КОЖЕМЯКО изначально придерживался принципиально иной позиции по вопросу о будущем недостроенных гостиниц, предложив продать оба отеля. 19 ноября администрация Приморья в соответствии с законодательством попросила у Законодательного Собрания согласие на проведение аукциона по продаже отелей. При этом в документации, направленной в ЗС, предусматривалось проведение сначала «английского» (на повышение), а затем – в случае отсутствия заявок – «голландского» аукциона (на понижение). Но 28 ноября на сессии ЗС ПК и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ сразу заговорил о «голландском» аукционе.

Как следует из доклада краевого чиновника, два объекта на мысе Бурном, гостиница и спа-центр, выставляются на продажу с готовностью 79% и 52% соответственно. Готовность отеля на Корабельной набережной составляет 60%, уточнил Железный. Кроме зданий, покупатель гостиниц получит в собственность два земельных участка площадью 1702 кв.м и 70 кв.м, а также право аренды еще шести земельных участков площадью от 302 кв.м до 1,8 га.

Продажа гостиниц будет осуществляться двумя лотами. Как уточнил Андрей Железный, их начальная цена определена исходя из расходов, понесенных бюджетом Приморского края на строительство двух гостиниц. Лот №1 – это отель на мысе Бурном, с начальной ценой почти 6,2 млрд рублей (здесь и далее все суммы указаны с учетом НДС – прим. автора). Минимальная цена лота – 4,78 млрд рублей. И она выше, чем максимальная стоимость продажи отеля на Бурном на аукционе 2017 года, отмененном Тарасенко. Но при этом власти края умерили свои аппетиты по сравнению с 2016 годом (см. таблицу).

Досье "Золотого Рога"

Недостроенная гостиница Hyatt на мысе Бурном была впервые выставлена на продажу в июле 2016 года за 8,5 млрд рублей. Аукцион должен был пройти по «голландской» схеме - начальную цену можно было снижать с шагом в 50 млн рублей вплоть до отметки в 5,95 млрд рублей. Сроки аукциона продлевались четыре раза из-за отсутствия поданных заявок, а в январе 2017 года он был отменен. Летом 2017 года гостиницу вновь попытались продать, но уже по «английской» схеме - со стартовой ценой в 4,1 млрд и последующими шагами на повышение. Этот аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, и повторные торги должны были вновь пройти по «голландской» схеме, предусматривающей поэтапное снижение цены до 2,9 млрд рублей. Но в октябре 2017 года, после смены главы региона, «Хаятт» на Бурном был снят с продажи.

Лот №2, гостиница на Корабельной набережной, будет продаваться впервые. Начальная цена комплекса составит 8,2 млрд рублей, минимальная – 5,7 млрд рублей. Таким образом, от продажи обоих несостоявшихся «Хаяттов» краевая казна получит минимум 10,5 млрд рублей.

- Мы прекрасно понимаем: дальше содержать такую обузу, как строительство отелей – это непозволительная роскошь для бюджета. Особенно в пакете тех мер, которые мы принимаем в области здравоохранения, образования, социальной политики, - напомнил коллегам председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС. – Поэтому надо четко разделять приоритеты. Давайте поддержим право на продажу. Вопрос оценки, проведения продажи и получения денег – это вопрос ответственности администрации края.

Как уже говорилось выше, новую попытку закрыть историю со строительством пятизвездных отелей депутаты поддержали единогласно. Однако парламентарии резонно заметили: в тех докладах, которые им представляли чиновники прошлых администраций, готовность гостиниц указывалась в 80-85% - то есть выше реальной, которую озвучил Андрей Железный. Но это был упрек «в никуда»: последние кураторы «строительства» гостиниц, вице-губернатор Алексей Немков и директор департамента градостроительства Максим ВЕДЕНЕВ, покинули администрацию Приморья несколькими днями ранее...





На фото: В период подготовки саммита АТЭС-2012 у приморской столицы возникли было большие региональные амбиции, но хватило всего лишь двух объектов средней руки, чтобы привести Владивосток в чувство и вернуть на полагающееся ему место заштатного по азиатским меркам городишки.

Фото Евгении ПРИЙМАК.