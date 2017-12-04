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В Приморье завершается строительство новой дороги в ТОР "Надеждинская"

04 Декабря 2017, 16:41 | Приморье

Сотрудники АО «СпецСУ» завершают строительство дороги Зима Южная–Раздольное–Хасан. Работы идут в рамках создания транспортной инфраструктуры территории опережающего развития «Надеждинская».

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр Швора, общая протяженность автодороги до границ земельных участков составит 6,3 километра.

«Все дороги, которые мы строим в рамках подготовки инфраструктуры ТОР, – дороги региональные и межмуниципальные, ими могут пользоваться жители. Поскольку предполагается большой поток движения транспорта на дороге в районе поселка Зима Южная, предусмотрено все необходимое для обеспечения безопасности дорожного движения – освещение, барьерное ограждение, пешеходные дорожки», – добавил Александр Швора.

В настоящий момент дорожники завершают обустройство тротуаров, барьерного ограждения и освещения на объекте. Все работы будут завершены в декабре этого года.

Отметим, что всего в 2017 году в Приморье было построено около 30 километров дорог к объектам территорий опережающего развития. Две дороги в ТОР «Михайловский» уже готовятся к сдаче. Помимо этого, в Михайловском районе в рамках подготовки инфраструктуры ТОР департамент дорожного хозяйства выполнил асфальтирование и ремонт дорог внутри населенных пунктов.

Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. В настоящее время в Приморье созданы четыре таких территории, больше чем в любом другом дальневосточном субъекте, – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: тор  надеждинская  строительство 



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