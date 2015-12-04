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Будущую профессию выбирают по зарплате
Сайт по поиску работы HeadHunter и портал для молодых специалистов Career.ru изучили, как студенты Приморья выбирали специальность и довольны ли они сделанным выбором, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Для большинства студентов выбор профессии – осознанный выбор: 51% сначала определились со специальностью, а уже потом – с учебным заведением. Более четверти (27%) поступили наоборот – сначала составили список интересных им вузов и лишь затем определились со специальностью в рамках учебных заведений.
Что же влияет на выбор будущей профессии? Самым важным фактором оказалась востребованность и перспективность специальности в будущем: на это ориентировались 77% студентов и молодых специалистов. Половина отметили, что всегда знали, кем хотят стать, и поступали на специальность своей мечты. Также для половины при выборе профессии значимым являлся размер будущей заработной платы. Для многих значимыми критериями при выборе стали популярность профессии и советы родителей.
Половина работающих студентов и молодых выпускников трудится по специальности. При этом подавляющее большинство довольно выбранным направлением обучения: 31% очень довольны, а 45% довольны отчасти.
Интересно, что чаще других жалеют о сделанном профессиональном выборе студенты и выпускники естественно-научных специальностей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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". . . чаще других жалеют о сделанном профессиональном выборе студенты и выпускники естественно-научных специальностей". _________________________________________________________Это означает, что наука у нас до сих пор в полной *опе.