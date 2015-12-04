Для заемного труда нужна аккредитация

В Приморье такие услуги предоставляют только крупные российские и международные рекрутинговые компании

С 1 января 2016 года частные агентства занятости смогут оказывать услуги только при наличии аккредитации: правительством РФ подписано постановление об утверждении Правил аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В Роструде поясняют, что агентства, которые предоставляют временный персонал, должны представить в ведомство ряд документов, включая заверенную копию устава. При этом размер уставного капитала агентства должен составлять не менее 1 млн рублей, у него должна отсутствовать задолженность по уплате налогов, руководитель организации обязан иметь высшее образование и стаж работы в области трудоустройства не менее 2 лет за последние 3 года, а также не иметь судимости за совершение преступлений против личности и преступлений в сфере экономики.

По данным ведомства, аккредитация предоставляется не более чем на 3 года, после чего она может быть продлена на основании заявления организации. Аккредитованные агентства будут также обязаны представлять в Роструд ежегодные отчеты о деятельности по предоставлению труда работников.

«Следует отметить, что аккредитации подлежит только деятельность частных агентств занятости по предоставлению персонала. Других направлений, таких как подбор сотрудников и аутсорсинг, она не затронет, - пояснил глава Роструда Всеволод ВУКОЛОВ. - Обязательная государственная аккредитация даст бизнесу четкий перечень легальных «поставщиков» трудовых ресурсов и позволит снизить существующие риски для работников», - считает он.

В Приморском крае нововведение затронет в основном подразделения крупных российских и международных рекрутинговых компаний: именно они на сегодняшний день работают с аутстаффингом. Кадровые агентства с приморской пропиской предоставлением временного персонала не занимаются.

«С 1 января 2016 года, когда вступит в силу новый закон, деятельность по предоставлению персонала смогут осуществлять только частные агентства занятости, прошедшие специальную аккредитацию. Предоставление персонала будет допускаться только в определенных случаях, прямо предусмотренных в законе. Например, для выполнения работ, связанных с расширением бизнеса, на срок не более 9 месяцев или для замещения временно отсутствующих работников, - прокомментировала нововведение специально для «ЗР» Ольга ЯСИНСКАЯ, директор по маркетингу Adecco Group Russia и координатор маркетинговых проектов в регионе Восточной Европы и Ближнего Востока. - Необходимо подчеркнуть, что предоставление временного персонала не является запрещенной услугой. Более того, теперь она станет более стабильной функцией на рынке труда, которая будет соответственно регулироваться. На данный момент этот закон не влияет на услуги по аутсорсингу персонала или на рынок рекрутмента, и эти услуги продолжают свое существование без каких-либо изменений. Поэтому, несмотря на то что предоставление временного персонала разрешено, многие компании все же принимают решение уходить в сферу аутсорсинга персонала, т.к. эта услуга более комплексная и оперативная, что позволяет клиенту достичь больших результатов».

По словам Ольги Ясинской, компания Adecco Group Russia положительно оценивает принятие нового закона. «Мы уверены, что он кардинально повлияет на освобождение рынка от компаний, предоставляющих персонал с нарушением закона. И, что самое главное, он также будет направлен на улучшение условий труда всех временных сотрудников: и тех, которые уже работают по временным договорам, и тех, которые начнут свою деятельность через некоторое время».

Ирина АВДОНИНА, директор компании «АНКОР Аутсорсинг», также считает, что новшество положительно скажется на кадровом рынке. «Закон позволит оставить среди игроков только профессиональные компании, несущие полную социальную ответственность перед своими временными работниками, включая вопросы выплаты заработных плат и налогов, охраны труда, техники безопасности и т.д., - говорит она. - Нормы закона распространяются на все агентства, предоставляющие персонал на временной основе. В текущий момент наша компания готовит полный пакет документов на получение аккредитации в соответствии с последними рекомендациями Министерства труда».

Те рекрутинговые агентства, которые не предоставляют услуги аутстаффинга, новые правила не затронут. Несмотря на то что нововведение формально разрешило заемный труд на территории России, приморские кадровые агентства вряд ли включат новый вид найма персонала в перечень своих услуг. Как прокомментировала нововведение генеральный директор Дальневосточного консалтингового агентства «Успех» Елена РАУД, сама аккредитация мало кого испугала бы - условия вполне приемлемые, - но вот заморозить в уставном капитале 1 млн рублей под силу только крупным московским и международным компаниям.

В целом же, по мнению эксперта, закон создал благоприятные, безрисковые условия для компаний, кто применял аустаффинг: «Если раньше многие боялись аффилированности, то сейчас закон определил, что заемный труд кроме аккредитованных частных агентств занятости могут предоставлять только аффилированные юрлица. Все с точностью до наоборот, чем было раньше».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.