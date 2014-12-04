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В Приморском крае сократят сроки выдачи разрешения на строительство
Первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко провел совещание о мерах по достижению лучшей практики Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Речь на совещании шла о таких показателях как среднее время получения разрешения на строительство и среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство.
В совещании приняли участие представители департаментов Администрации Приморского края, Агентства стратегических инициатив и бизнес-сообщества.
По словам Александра Костенко, сегодня главными препятствиями для развития бизнеса являются сроки оформления разрешения на строительство и большое количество процедур, которые приходится пройти предпринимателю, чтобы его получить. Порой этот процесс занимает более трехсот дней.
«В среднем по краю это время составляет 300 дней, А лучшая практика по России – 41 день. Здесь очень много зависит от муниципальных властей, но мы их должны направлять, регламентами, упрощением требований. Департамент градостроительства должен взять на себя вопрос координации этой деятельности», - отметил первый вице-губернатор.
Как сообщил директор департамента градостроительства Евгений Добрынин, срок и количество процедур будут уменьшены уже к середине следующего года.
«Мы планируем в следующем году довести время до 70 дней, а количество процедур сократить до пяти. Приоритет будет отдаваться жилищному строительству. Так, экспертиза будет сокращена на пятнадцать дней», - рассказал Евгений Добрынин.
Первый вице-губернатор особенно подчеркнул, что улучшения должны произойти во всех районах Приморского края.
«Должен быть единый регламент, чтобы он работал в каждом районе. Не должно быть никаких дополнительных процедур в муниципальных образованиях, за этим нужно внимательно следить. Можно сделать интерактивную карту, на которой будет видно положение дел в каждом районе, чтобы инвестор видел, куда ему лучше поехать, а глава района понимал, что не дорабатывает», - подчеркнул Александр Костенко.
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский считает малый и средний бизнес хорошим драйвером развития любого региона.
«В Приморье, по данным социологических исследований, в два раза больше людей, чем в среднем по России, готовых заниматься бизнесом. Количество таких людей в Приморье примерно совпадает с аналогичными показателями западных штатов США. И это преимущество мы точно должны использовать», - считает Владимир Миклушевский.
С начала года по инициативе руководителя края в Приморье для предприятий малого и среднего бизнеса снижен тариф на электроэнергию. Ожидается, что уже по итогам этого года предприниматели смогут сэкономить 370 миллионов рублей.
Еще одна мера поддержки бизнеса в регионе – возможность доступа к финансовым ресурсам через Гарантийный фонд Приморья.
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