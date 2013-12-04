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Северная глубинка: ИП закрылось в два раза больше, чем открылось
Межрайонная инспекция ФНС России №5 по Приморскому краю обслуживает два северных района - Кавалеровский и Ольгинский. В этом году задолженность плательщиков по двум районам составила 120 млн рублей. За счет чего это произошло, какие нововведения есть в работе инспекции, «Золотому Рогу» рассказал заместитель начальника инспекции Олег МЕРЗЛЯКОВ.
- Каковы итоги деятельности инспекции за 10 месяцев этого года?
- Динамика начисления налогов выросла по сравнению с 2012 годом на 9%, задолженность по двум районам - Кавалеровскому и Ольгинскому - составляет около 120 млн руб. По местным налогам собираемость увеличилась, идет снижение задолженности на 20%. Мы старались не допустить увеличения задолженности, но она выросла за счет того, что в Ольгинский район пришел крупный налогоплательщик - мигрант из Башкортостана, у него 71 млн рублей задолженности по налогам и сборам.
На сегодняшний день налогоплательщиков у нас в Ольгинском районе 202 юрлица, 252 индивидуальных предпринимателя, в Кавалеровском районе - 370 юрлиц, 1204 индивидуальных предпринимателя.
- Сколько ИП закрылось в этом году в связи с ростом страховых взносов для индивидуальных предпринимателей?
- 272 ИП официально закрыли свою индивидуальную деятельность в связи с ростом страховых взносов. Основная масса таких предпринимателей ушла в тень. Увеличение страховых взносов для предпринимателей не отменялось, но не только повышение взносов повлияло на сокращение предпринимателей. Мы проводили свое анкетирование-исследование среди закрывающихся предпринимателей, ответы были такие: первое - рост страховых взносов, второе - низкая покупательская способность населения, третье - отсутствие денег на развитие, выросла закупочная стоимость товара. А открылись 122 ИП и 42 юрлица - это данные за 10 месяцев текущего года.
- Много ли взыскано задолженности через суды?
- Судебную работу налоговых органов можно разделить на два блока: первый - это когда непосредственно инспекция обращается в суды за взысканием задолженности с налогоплательщиков - юридических и физических лиц, и второй - это когда сами налогоплательщики обжалуют в судебных органах ненормативные правовые акты и действия инспекции.
В 2013 году за 9 месяцев судами рассмотрено 338 исков, из них 333 поданных инспекцией и 5 - налогоплательщиками. Общая сумма исковых требований, рассмотренных судами, составила 12,967 млн рублей, при этом в пользу налогоплательщика рассмотрен один иск на сумму 134 тыс. рублей, остальные 12,833 млн рублей - в пользу инспекции. Важным аспектом в работе инспекции является досудебное урегулирование налоговых споров, что позволило существенно снизить количество судебных исков со стороны налогоплательщиков. В основном досудебное урегулирование касается результатов проверочных мероприятий по соблюдению налогоплательщиками налогового законодательства, чаще всего обжалуются решения инспекции по выездным и камеральным налоговым проверкам.
- Кто ваши главные неплательщики? Удалось ли снизить сумму задолженности?
- Наши главные неплательщики - это те, кто имеет задолженность по налогам и сборам, - юрлица и физлица. К неплательщикам применяем комплекс мероприятий - арест имущества, приостановка счетов, обращение к судебным приставам, инициирование процедуры банкротства. Сейчас в процедуре банкротства находится один предприниматель и четыре юрлица.
- Какие налоги составляют львиную часть собираемых платежей?
- НДФЛ - 64%, упрощенная система налогообложения - 18%, единый налог на вмененный доход - 9%, потом НДС.
- Существуют ли льготы для начинающих бизнесменов? Какую поддержку им оказывает государство?
- Нет, как таковых налоговых льгот для вновь отрывшихся, начинающих предпринимателей не существует. Поддержку мы оказываем благодаря участию в комиссии по малому и среднему бизнесу, которая проходит при администрации районов; давать ли гранты начинающим предпринимателям и на какую сумму, обычно это 300 тыс. рублей, решает комиссия путем голосования.
- Краевой парламент принял пакет законопроектов, разрешающих налоговые каникулы для инвесторов в части уплаты налогов на прибыль и на имущество. То есть льготы будут иметь инвесторы, вложившие не менее 150 млн рублей в экономику края в течение трех лет или 500 млн рублей в течение 5 лет. У нас в районе могут какие-либо предприятия претендовать на эти льготы?
- В наших районах нет таких инвесторов.
Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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