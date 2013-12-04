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В Приморье риэлтеры меняют стратегию
Полностью поменять свою стратегию работы на рынке недвижимости решила Находкинская гильдия риэлторов (НП «РГР.Находка»).
На прошедшем 20 ноября в Находке собрании ее членов помимо текущих вопросов подробно рассматривалась и обсуждалась работа этого локального объединения риэлторов и открывающиеся в ней новые возможности.
В итоге было принято неординарное решение - сформировать «РГР-Находка» городскую ассоциацию специалистов по недвижимости, в которую «по принципу физического членства и профессиональной принадлежности» должны вступить агенты и брокеры.
В связи с этим было намечено в ближайшее время разработать для риэлторов и принять новые правила. Главной особенностью их применения будет то, что каждый специалист-риэлтор, а не компания, в которую он входит, примет эти правила и будет обязан исполнять их при оказании риэлторских услуг. Он же станет нести личную профессиональную ответственность, в том числе и перед создаваемой ассоциацией. О том, что она - это уже реальность, можно судить по тому, что уже заранее были созданы ее сайт, реестр аттестованных специалистов и программный комплекс.
Спорные ситуации в работе членам ассоциации и потребителям предлагается разрешать через комитет по этике и членству, защите прав потребителей, действующий при «РГР-Находка». Потенциальный клиент теперь сможет выбрать и проверить выбранного им агента по недвижимости на сайте ассоциации через функцию «Проверь риэлтора». В целом новый сайт и программный комплекс позволят потребителям и профессионалам рынка всегда иметь возможность получить «свежую, проверенную и реальную информацию о рынке и объектах, реализуемых профессионалами».
Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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