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В Приморье строительные компании намерены вывести рабочих на митинг
Региональные индексы к расценкам на работы, которыми приходится пользоваться многим строительным компаниям Приморья, выполняющим бюджетные заказы, не позволяют им добиваться нормативных экономических результатов, а соответственно, вносить более высокий вклад в формирование бюджетов, в которые идут их отчисления.
На минувшей неделе представители НП СРО «Альянс строителей Приморья» в беседе с руководителем Управления ФНС России по Приморскому краю Галиной КОЛЕСНИКОВОЙ отмечали, что строительные компании сейчас не в состоянии выходить на установленные им параметры по уровню рентабельности, налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. В итоге строители отчисляют примерно в три раза меньше, чем рекомендовано Концепцией планирования выездных проверок УФНС. Причиной тому - сниженные еще с 2009 года укрупненные региональные индексы для определения сметной стоимости строительства. Так, по объектам здравоохранения они были снижены на 10% и не учитывают ни инфляцию, ни постоянный рост цен на строительные материалы.
В УФНС посоветовали строителям обращаться в своей работе к действующей с 1 января 2012 года норме Налогового кодекса, которая обязывает налогоплательщика учитывать затраты по рыночной цене. Вопрос, видимо, - в их признании заказчиком. Это пока не задействованное нововведение требует от подрядчиков «привязки», которой на сегодня нет, поскольку действующий базисно-индексный порядок определения стоимости строительных работ по бюджетным заказам не позволяет учитывать материалы и механизмы по рыночной цене. Вопрос «привязки» было рекомендовано обсудить в администрации Приморского края.
Через две недели участники разговора наметили вернуться к вопросу о заниженных индексах на оплату труда «со свежими цифрами в руках». Если этот вопрос останется без положительного решения, строительные компании намерены вывести рабочих на митинг.
Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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В ИФНС дебилы сидят, их бы на квартал-другой в кухню стройки, тогда б знали как цены реальные складываются . .