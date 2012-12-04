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ИТ-специалисты нужны всем

04 Декабря 2012, 17:55 | Приморье

Молодые специалисты в сфере информационных технологий в этом году были нужны подавляющему большинству работодателей, подавших свои вакансии на конкурс «Золотой диплом». При этом отклик именно от этих специалистов был минимальным.

«Такая ситуация складывается, видимо, потому, что «айтишники» включены в мировой рынок труда, поэтому выпускники имеют достаточно много возможностей: могут трудоустроиться не только в стране, но и за ее пределами, что они успешно и делают. Поэтому работодателям сегодня нужно думать о том, на каком этапе их «перехватывать» и закреплять в компаниях», - комментирует тенденцию директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА.

Открытием этого года для рекрутеров агентства стал и возросший спрос на маркетологов. На протяжении последних лет считалось, что такими специалистами рынок перенасыщен. В этом году, как оказалось, наметилась новая тенденция. Причем компании все чаще подают заявки не просто на маркетологов, а на специалистов в более узких областях – аналитиков, трейд-маркетологов и т. д.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Золотой Рог".

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