В Приморье сеть "Самбери" будет представлена не хуже, чем в Хабаровском крае

Местным торговым сетям самое время осваивать рынок Дальнего Востока

Федеральные сети розничной торговли пока обходят Дальний Восток своим вниманием, мотивируя это сложной логистикой, низкой платежеспособностью и небольшим количеством населения региона. В то же время здесь активно развиваются собственные сети. Причем некоторые из них работают не только на своих локальных рынках, но и активно осваивают регион.

В уходящем году рынок ретейла развивался во Владивостоке довольно активно – открылся целый ряд новых супермаркетов, а существующие местные сети увеличили количество магазинов. Появились на рынке и новые игроки – в торговом центре «Черемушки» свой первый магазин в Приморье открыла дальневосточная сеть гипермаркетов «Самбери».

О стратегии развития сети в Приморье, тенденциях рынка, конкуренции и перспективах дальневосточного ретейла в интервью «ЗР» рассказал генеральный директор группы компаний «Невада», в состав которой входит сеть «Самбери», Юрий ЕГОРОВ.

- Юрий Анатольевич, на ваш взгляд, насколько высок сегодня уровень развития ретейла на Дальнем Востоке? Остра ли на этом рынке конкуренция? Есть ли свободные ниши и перспективы захода на наш рынок игроков федерального масштаба?

- Пока федеральные сети обходят наш регион стороной, и он им будет интересен в самую последнюю очередь: плотность населения и платежеспособность – довольно низкие, а расстояния – большие.

Но общемировые тенденции таковы: розничный бизнес укрупняется. Наличие у предпринимателя одного-двух магазинов становится невыгодным. Для того, чтобы сохранять прибыльность, маленьких магазинов «у дома», с торговой площадью 150-200 кв. м, нужно иметь не менее 30, больших, площадью 8000-10000 кв. м – около 10. Лишь в этом случае можно выстроить полную схему, замкнутый цикл и вести свой бизнес успешно, быть конкурентоспособным и иметь возможность исключить всех посредников. Эти тенденции подталкивают ретейлеров к своего рода консолидации – кто-то кого-то покупает, кто-то просто объединяется с коллегами и делает общий распределительный центр. И это логично - все стремятся захватить большую долю рынка.

На мой взгляд, сегодня местным ретейлерам очень выгодно осваивать рынок Дальнего Востока и делать это как можно быстрее и активнее, так как федеральным сетям пока совсем не интересен наш регион. Но удивительно то, что при таком карт-бланше от федералов, местные сети почти не развиваются: конкуренция в этом сегменте совсем невелика, а свободных ниш предостаточно. Причем во всех секторах, будь то премиум- или эконом-сегмент. Магазины премиум-формата (такие, как «Азбука вкуса», например) на Дальнем Востоке вообще отсутствуют.

- Сеть «Самбери» началась с открытия в 2004 году в Хабаровске первого магазина. Сегодня магазины сети есть в Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке. С чем было связано решение двигаться в регион?

- Мы стремимся быть представлены во всех регионах и крупных городах ДВ. И это не просто захват территории. Для того чтобы снизить себестоимость, логистические затраты и, как следствие, стоимость для покупателя – необходимо увеличивать объемы поставляемой продукции. Вот для этого мы так активно и развиваемся.

- С какими региональными трудностями пришлось столкнуться, развивая дальневосточную сеть (земельные вопросы, отсутствие подходящих торговых площадей, логистика)?

- Немаловажным вопросом, конечно же, является отсутствие помещений под гипермаркеты. Таких зданий просто нет, и их приходится строить либо своими силами, либо при поддержке городских администраций и предпринимателей городов. А это, естественно, влечет за собой большие временные и финансовые затраты.

Имеют место быть и логистические трудности, и земельные вопросы. Но все это так или иначе решаемые вопросы.

Самый трудный вопрос, который приходится решать при открытии новых магазинов, - это, как ни странно, невозможность качественно наполнить витрины. Очень остро стоит вопрос поставок продуктов как местных, так и федеральных производителей. Не все поставщики готовы поставлять продукцию необходимого качества и объема.

- Так может быть сетям стоит делать ставку на местных производителей?

- Здесь ситуация не самая позитивная – предприятий в регионе крайне мало, мощности у них слабые, качество оставляет желать лучшего, промо-мероприятий для покупателей практически нет и при всем при этом цена на продукцию достаточно высокая. В такой ситуации, естественно, всех местных производителей нужно поддерживать, холить и лелеять, чтобы они расправляли свои крылья и развивались.

- Практически каждый игрок рынка ретейла заявляет о том, что его цена самая привлекательная. За счет чего супермаркет, по вашему мнению, может держать низкие цены?

- Низкая цена складывается из двух составляющих – из большого объема продаж и грамотно выстроенной логистической цепочки, позволяющей экономить на доставке товара при закупке больших объемов продукции. Для того чтобы розничная сеть была устойчивой, хорошо развивалась и имела возможность держать низкие цены, нужно много составляющих. Во-первых, компания должна иметь опыт работы с оптовыми поставками. Если у компании нет надежных прямых контрактов с производителями и отлаженной оптовой логистики, то вряд ли у этой розничной сети есть какие-то перспективы. У нашей компании опыт работы в оптовом направлении на момент открытия первого магазина составлял 10 лет.

Второй очень важный момент - собственный распределительный центр с выверенной и отработанной технологией работы с большим ассортиментом товаров. И, желательно, не один. Следуя общемировой практике, на каждые 500 км должен быть отдельный распределительный центр, покрывающий данную территорию. Например, у нас в Хабаровске функционируют два распределительных центра. Во Владивостоке запланирован запуск распределительного центра, покрывающего весь Приморский край, в 2015 году. И самое главное - распределительный центр должен иметь возможность обработать вагонные поставки товаров. Дело в том, что производители делают или контейнерные, или вагонные поставки. И если сеть не способна продать, к примеру, вагон пива за 2 недели, то никто для этой сети не будет формировать поставку, меньшую по размерам, и как следствие, сеть не сможет быть конкурентоспособной и получать самую низкую закупочную цену.

И третье – это то, что нужно иметь много магазинов. Как минимум 30% рынка в регионе должна занимать твоя сеть.

Если у сети есть все три составляющие, то можно рассчитывать на успех.

- Поделитесь ближайшими планами по развитию сети?

- Первое, о чем хотелось бы сказать – это то, что во Владивостоке и в Приморском крае наша сеть будет представлена не хуже, чем в Хабаровске и Хабаровском крае. Для этого мы уже определили места и форматы магазинов, которые будут открыты в ближайшее время. Особенность во Владивостоке такова, что в этом городе нет площадей под гипермаркеты и их придется строить с нуля. Что-то будет строиться под наше техническое задание, в каких-то проектах мы будем принимать долевое участие, что-то будем строить самостоятельно. На самое ближайшее время планируется открытие еще одного гипермаркета во Владивостоке - в начале весны откроется магазин на Крыгина. После этого 1-1,5 года будем вести масштабное строительство объектов. Во Владивостоке мы наметили 9 площадок под новые гипермаркеты, которые сейчас оформляются, ведутся проектные работы. Общая площадь магазинов «Самбери» во Владивостоке будет составлять около

70 000 кв. м.

Что касается других городов Приморского края, то в наших планах открытие 3-х магазинов в Уссурийске, 1 в Артеме, 2 в Находке, 1 в Лесозаводске, 1 в Лучегорске, 1 в Спасске-Дальнем.

Ну, и конечно же, мы не забываем и про другие города. Будет открыт еще 1 магазин в Биробиджане, 1 в Благовещенске, 3 в Хабаровске и 2 в Южно-Сахалинске.

Итого, общая площадь магазинов «Самбери» в Дальневосточном регионе к 2017 году составит около 155 000 кв. м.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Золотой Рог".