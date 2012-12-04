ДВМП заплатит за аудит по МСФО 1,6 млн рублей

ПРИМОРЬЕ, 4 декабря, ZRPRESS. Совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (Владивосток, базовая компания Транспортной группы FESCO) избрал ЗАО "КПМГ" аудитором для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности пароходства по МСФО за 2012 год и 6 месяцев 2013 года.

Сумма общего вознаграждения за услуги ЗАО "КПМГ" по проведению аудита ДВМП определена в размере 1,585 млн рублей без НДС.

Совет директоров также утвердил паспорт и ключевые показатели эффективности деятельности президента АО "ДВМП" на 2012 год.

В транспортную группу FESCO входят ДВМП, ООО "Фирма "Трансгарант", ООО "Русская Тройка" (создано на паритетных началах с ОАО "Российские железные дороги"), FESCO ESF Ltd - фидерный контейнерный перевозчик на Балтике, ЗАО "Дальрефтранс", ОАО "Владивостокский морской торговый порт", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", ООО "Феско интегрированный транспорт".

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».