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ДВМП заплатит за аудит по МСФО 1,6 млн рублей
ПРИМОРЬЕ, 4 декабря, ZRPRESS. Совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (Владивосток, базовая компания Транспортной группы FESCO) избрал ЗАО "КПМГ" аудитором для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности пароходства по МСФО за 2012 год и 6 месяцев 2013 года.
Сумма общего вознаграждения за услуги ЗАО "КПМГ" по проведению аудита ДВМП определена в размере 1,585 млн рублей без НДС.
Совет директоров также утвердил паспорт и ключевые показатели эффективности деятельности президента АО "ДВМП" на 2012 год.
В транспортную группу FESCO входят ДВМП, ООО "Фирма "Трансгарант", ООО "Русская Тройка" (создано на паритетных началах с ОАО "Российские железные дороги"), FESCO ESF Ltd - фидерный контейнерный перевозчик на Балтике, ЗАО "Дальрефтранс", ОАО "Владивостокский морской торговый порт", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", ООО "Феско интегрированный транспорт".
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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