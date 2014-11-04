СУЭК может направить до 641 млн руб. на выкуп 15,5% акций "Приморскугля"

SUEK Plc (Кипр, материнская компания СУЭК) может потратить до 641 млн рублей на выкуп 15,46% акций ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») у миноритариев.

Как говорится в сообщении «Приморскугля», добровольное предложение о выкупе акций поступило в компанию 27 октября.

Уставный капитал АО «Приморскуголь» составляет 1 млн 636,09 тыс. рублей, он разделен на 1 млн 321,334 тыс. обыкновенных и 314,756 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль. SUEK Plc принадлежит 84,54% (84,8% обыкновенных) акций «Приморскугля».

Предлагаемая цена выкупа составляет 2,535 тыс. рублей за одну обыкновенную и привилегированную акцию. Таким образом, на выкуп акций SUEK Plc может направить 641 млн рублей. Срок принятия добровольной оферты составляет 73 дня с момента получения предложения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.