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СУЭК может направить до 641 млн руб. на выкуп 15,5% акций "Приморскугля"
SUEK Plc (Кипр, материнская компания СУЭК) может потратить до 641 млн рублей на выкуп 15,46% акций ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») у миноритариев.
Как говорится в сообщении «Приморскугля», добровольное предложение о выкупе акций поступило в компанию 27 октября.
Уставный капитал АО «Приморскуголь» составляет 1 млн 636,09 тыс. рублей, он разделен на 1 млн 321,334 тыс. обыкновенных и 314,756 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль. SUEK Plc принадлежит 84,54% (84,8% обыкновенных) акций «Приморскугля».
Предлагаемая цена выкупа составляет 2,535 тыс. рублей за одну обыкновенную и привилегированную акцию. Таким образом, на выкуп акций SUEK Plc может направить 641 млн рублей. Срок принятия добровольной оферты составляет 73 дня с момента получения предложения.
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