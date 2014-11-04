В Приморском крае авторемонт нагуливает "жирок"

Поздней осенью автовладелец в любом случае становится клиентом автосервиса

Рост курса доллара и тесно связанный с ним спад продаж на автомобильном рынке вносят свои коррективы в работу приморских предприятий автосервиса и технического обслуживания. Многочисленные автомастерские Владивостока, ранее в основном занимавшиеся предпродажной подготовкой машин по заказам коммерсантов с рынка «Зеленый угол», переориентируются на обслуживание частных автовладельцев. В авторемонтной среде наступает относительное затишье, так называемый «мертвый» сезон.

Подобные спады происходят на авторынке ежегодно. Всякий раз перед наступлением зимы стихает рыночная активность перекупщиков и приходит время для «пробуждения» рядового автомобилиста, все лето занятого разнообразными неотложными делами в виде поездок к морю, на дачу или в тайгу за грибами. Первые холода напоминают ему о необходимости сменить шины, проверить аккумулятор и залечить старые «болячки», которые неизбежно возникают в процессе эксплуатации транспортного средства. Автовладелец становится клиентом автосервиса и тем самым помогает авторемонтному бизнесу благополучно перезимовать в суровых российских условиях.

Согласно данным Приморского управления государственной статистики за первое полугодие 2014 года, в крае зарегистрировано более 20 тыс. предприятий, обозначивших своим видом деятельности ремонт автотранспортных средств. Почти две трети из них находятся в приморской столице, которая уже много лет прочно удерживает пальму первенства по количеству автомобилей на душу населения среди городов России. По информации агентства «Автостат» во Владивостоке на одну тысячу человек приходится 572 автомобиля.

Большое количество расположившихся в приморской столице автосервисов и станций техобслуживания самого разного уровня создают высококонкурентную среду. Здесь можно найти мастера на любой вкус и кошелек - от гаражного «дяди Васи» с нехитрым шоферским набором инструментов до современной СТО с просторными цехами и компьютерными стендами диагностики. Разумеется, стоимость услуг при этом тоже будет разной. Однако конкурентная среда на то и конкурентная, что позволяет сдерживать неконтролируемый рост цен и выравнивать баланс интересов. Сегодня в каждом сегменте авторемонтной индустрии сложились свои средние цены, и большинство автосервисов работает с оглядкой на реакцию рынка.

«Конкуренция хороша для потребителей, но сам рынок от нее иногда страдает, - считает директор компании «Желтый Бокс» Алексей ЕРМАКОВ. - Потому что эта конкуренция не всегда бывает добросовестной. Взять, например, привлечение к авторемонтным работам иностранцев из Китая или Средней Азии. За счет урезания им зарплаты получается ниже себестоимость работ, ниже ценник. В результате сервис с русскими сотрудниками теряет клиентов, хотя они имеют более высокую квалификацию. А потом потребитель жалуется, что при таком огромном количестве автосервисов во Владивостоке стало проблемой найти того, кто сделает качественно».

Джамшут на балансировке

Соседство региона с Китаем, а также проводимая федеральным центром политика по привлечению в край эмигрантов из Средней Азии, действительно, вносят свои ощутимые коррективы в общую картину приморского авторемонтного рынка. Как известно, китайцы прочно обосновались в сфере кузовного авторемонта, узбеков чаще можно встретить на шиномонтажках, а русские, и правда в основном работают там, где требуется соображать головой. При этом кузовной ремонт считается самым дорогим в общем списке автомобильных работ, шиномонтаж - самым регулярным, а моторно-трансмиссионное техобслуживание можно назвать одним из самых сложных.

Многие китайские автомастерские подвизаются на ниве кузовного авторемонта уже более 10 лет, начав свою деятельность еще в конце 90-х. Например, известная среди автомобилистов Владивостока «китайская база», расположенная в районе улицы Снеговой, ремонтирует автомобили приморцев с 2003 года, а мастер Ван ЮЙ, который выбрал для себя русский псевдоним Юра, хорошо знает, чем завоевать расположение клиентов.

«Мы делаем дешево, потому что у нас работают только китайские работники. Это люди из провинции Хэйлунцзян и Гирин, приехавшие сюда на заработки. Стоимость работ у нас примерно такая же, как в Китае. Дороже только материалы и инструменты, потому что их мы покупаем здесь, в России. Выгода получается за счет того, что во Владивостоке очень много автомобилей и много клиентов. У нас машин гораздо меньше, поэтому меньше работы. А все наши мастера обучались в китайских технических колледжах, и для них работа в России по специальности - прекрасная возможность обеспечивать семью», - говорит предприниматель из Поднебесной.

Китайские кузовщики с нетерпением ждут начала зимы и первых снегопадов во Владивостоке. По словам Юры, именно в эти дни их мастерская работает сутками напролет и работники зарабатывают очень хорошие деньги. Летом же они, как и многие другие кузовщики, «лечат» привезенные перекупщиками битые машины из Японии, предназначенные для продажи на приморских рынках подержанных автомобилей.

Иван с мототестером

Как известно, в целях снижения издержек многие перекупщики берут в Японии машины не только с кузовными проблемами. С ремонтом двигателя или трансмиссии «свежих» автомобилей приморским мастеровым тоже приходится сталкиваться. И часто именно в борьбе с высокими японскими технологиями автосервис Владивостока первым в стране получает уникальный опыт, как это было, например, во времена первого появления автоматических коробок передач или впрысковых двигателей в постсоветской России. Потом освоение вариаторов CVT, двигателей GDI, а из последних продвижений вперед - ремонт силовых установок гибридных автомобилей типа Toyota Prius или Honda Insight.

«Несмотря на то что во Владивостоке работают сервисные центры официальных дилеров, многие автомобилисты по вопросам авторемонта гибридов обращаются к неофициалам, - отмечает мастер EFI-центра Виктор КСЕНИК. - Уровень подготовки и опыт ряда мастерских позволяет выполнять самые сложные виды работ, и делать это дешевле, так как неофициал не связан дилерским договором и соответствующими обязательствами с автопроизводителем. При этом автомобилисту, конечно же, лучше заранее узнать о компетенции автосервиса, так как в поисках самой низкой цены можно и пролететь, поручив работу тому, кто не сможет ее выполнить».

Вопросы поиска автосервиса сегодня во многом упрощает Интернет. При наличии планшета или смартфона с доступом в Сеть найти нужного мастера или обратиться в службу технической поддержки можно прямо с водительского кресла сломавшегося автомобиля. В зимнее время наиболее востребованной традиционно является услуга по запуску двигателя замерзшей машины. При этом чаще всего мотор не заводится у тех автолюбителей, кто пренебрег сезонным обслуживанием и не подготовил автомобиль к зиме.

«Трупы» обычно привозят «на веревке» в январе, - на своем профессиональном сленге обрисовал «ЗР» типичную зимнюю картину автомеханик Сергей из таксопарка на Снеговой. - С «мертвыми» датчиками, заклинившими заслонками, льдом в топливе и т.д. Разбираемся, заводим. Для автовладельцев лучше, конечно, устранять «косяки» сейчас, пока еще не сильно холодно и в мастерских есть свободные руки и места. Потом теплый бокс будет всегда занят, а в январе на улице разбираться с проблемой в моторе не слишком эффективно».

Возвращение «черного нала»

Проблемы корпоративных клиентов могут быть точно такими же, как у частников, так как зимним холодам без разницы, какую машину морозить. Однако к большим плюсам корпоративного автопарка можно отнести его более-менее регулярное техобслуживание в сервисных центрах с грамотными специалистами. Чаще всего, конечно, это СТО официальных дилеров, у которых приобретались автомобили для предприятия. Хотя и обращение к «неофициалам» не считается чем-то зазорным, особенно после истечения гарантийных сроков на машины японского производства. Ведь запчасти к ним стоят на рынке гораздо дешевле, чем у дилера, а широкого ассортимента деталей к европейским машинам в Приморье так и не появилось: далеко все-таки от Европы.

Заполучить в свои объятия корпоративного клиента, чтобы иметь гарантированный заработок, хотят многие «неофициалы», но далеко не у всех это получается. Мелким сервисам такое часто вообще не под силу, однако тщательно выстроенный маркетинг и применение современных рекламных технологий иногда дают такую возможность. Во Владивостоке есть примеры того, как обычные автомастерские после наведения идеальной чистоты в ремонтных зонах, облачения мастеров в униформу, установки диванов и кофе-машин вкупе с обеспечением возможностей безналичных расчетов становились крутыми и модными автосервисами, популярными у директоров и руководителей предприятий.

«Долгосрочные отношения с юридическими лицами возможны только на основе «белой» бухгалтерии. По этим принципам сегодня работают многие, но не все. А корпоративный клиент никогда не придет туда, где ремонтируют автомобили только за наличный расчет. Поэтому и обслуживают юрлиц во Владивостоке в основном только крупные СТО», - отметили в компании «Темп».

Стоит отметить, что, в свете происходящих сегодня событий на валютном рынке, ремонт автомобиля по безналичному расчету становится намного выгодней для клиента, так как изменения расценок и стоимости нормо-часа в автоцентрах происходят не так быстро, как падение рубля. Более оперативную реакцию демонстрируют как раз мелкие автосервисы, живо откликающиеся на текущую ситуацию. Упомянутый нами китаец Ван Юй, за годы пребывания во Владивостоке немного подковавшийся в основах ведения российского бизнеса, в своих расчетах с клиентами все чаще высказывает пожелание производить оплату в твердой валюте. «Рубль плохо. Доллар давай. Юань тоже можно», - говорит он.

Похоже, что желание Москвы торговать с Китаем за юани начинает сбываться. В Приморье этот процесс, пожалуй, уже пошел…

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.