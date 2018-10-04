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Олег Кожемяко заявил, с территорий виднее, что надо делать, чтобы приморцы жили лучше

04 Октября 2018, 11:18 | Приморье

С этими словами врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко обратился к участникам на открытии XIII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке в четверг, 4 октября. Обсудить основные вопросы развития рыбной отрасли и наметить новые пути сотрудничества собрались несколько сотен человек – представителей рыбной промышленности девяти государств.

Олег Кожемяко отметил, что основная тема конгресса в этом году – дальнейшее развитие российского рыболовства. Указом Президента России Владимира Путина перед отраслями экономики страны, а также органами власти и профильными профессиональными сообществами сегодня поставлены важные задачи, в том числе по развитию экспорта – в первую очередь, продукции с высокой добавленной стоимостью, освоению новых рынков и другие.

«Сегодня наша задача – активно работать для достижения этих целей. Площадка Международного конгресса рыбаков – один из хороших инструментов организации этой работы», – подчеркнул врио Губернатора.

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что сегодня выполнение многих задач, стоящих перед отраслью, затруднительно без решения ключевых проблем. Среди них – продление до конца текущего года сроков действия договоров по закреплению долей квот, усиление охраны суверенных морских пространств государства и пресечение незаконного промысла иностранных рыбаков в российских водах, обеспечение беспрепятственного прохождения всеми российским рыбопромысловыми судами Курильских проливов и другие.

При этом особое внимание, по словам Олега Кожемяко, следует уделить решению двух наиболее острых и актуальных вопросов: снижению цен на массово потребляемые виды рыбы в Приморье – эту задачу должны взять на себя профильные ассоциации рыбопромышленников края, а также порядку эксплуатации портовых и причальных сооружений региона – субъекту должно быть передано право самостоятельно работать с арендаторами таких объектов по принципу «двух ключей».

«Я хочу, чтобы по итогам нашего конгресса были приняты какие-то решения. Не просто мы сейчас поговорили хорошо, что-то наметили, а как это отразится на жизни, на тех решениях, которые хотя бы дадут надежду какую-то в одном и во втором случае. Вот эти решения должны быть приняты на конгрессе», – подчеркнул Олег Кожемяко.

С докладами, посвященными развитию отрасли, выступили заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов, а также представители местных рыбопромышленных предприятий и ассоциаций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: кожемяко  приморье  политика  конгресс  рыбра 



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