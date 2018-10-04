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"Ростелеком" помогает человеку оставаться здоровым

04 Октября 2018, 15:40 | Приморье

«Ростелеком» расскажет о создании единого цифрового контура в здравоохранении в рамках пленарной дискуссии «Развитие IT в здравоохранении региона: состояние и перспективы» на Русском MeetUp-2018.

«Одним из важнейших элементов «Умных городов» является медицина. Информатизация в этой области позволяет лечебным учреждениям существенно повысить качество обслуживания, а жителям – сохранить здоровье. «Ростелеком» обладает большим опытом реализации сервисов телемедицины по всей стране, и в частности в Приморском крае, и предлагает надежные решения для здравоохранения. О лучших практиках реализации телемедицины и комплексных сервисах для медицинских учреждениях мы расскажем на Русском MeetUp-2018, а также представим результаты, которых удается достичь благодаря внедрению информационных технологий», – отметил Андрей Клявлин, директор департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Оператор совместно с дочерней организацией «РТЛабс» уже внедрил в трех регионах Дальнего Востока информационную систему «Центральный архив медицинских изображений. Телерадиологическая система» (ЦАМИ. Телерадиология). В Приморье к ней подключено 21 медучреждение.

Система ЦАМИ. Телерадиология позволяет создать единый архив медицинских изображений в масштабах региона, организовать автоматизированную передачу, хранение и обмен диагностическими изображениями, построить систему менеджмента в радиологии нового уровня. Медико-диагностические исследования здоровья пациентов: УЗИ, рентгеновские снимки, МРТ и КТ доступны медицинским работникам Приморского края при проведении удаленной консультации «врач-врач» в любое время.

Кроме того, ЦАМИ. Телерадиология позволяет избавиться от хранения бумажных и пленочных носителей. Человеку нет необходимости брать с собой на прием к врачу рентгеновские снимки и другие формы медицинских исследований, поскольку медработник всегда может использовать загруженные в архив изображения.

«Сейчас о проекте Центральный архив медицинских изображений и телемедицина мы можем говорить лишь с точки зрения начального этапа. Это «первый шаг» в развитии данной технологической платформы. Эффекты, которые мы ожидаем, значительны. Они направлены на повышение качества медицинских услуг. Телемедицина сегодня – это огромная помощь к примеру, пациентам с нарушениями мозгового кровообращения. В этом случае врач быстро и дистанционным способом подтверждает или опровергает диагноз. Нельзя забывать, что для таких больных счёт идёт на минуты. Правильно и вовремя принятое решение об экстренной госпитализации пациента в профильное отделение может сохранить ему жизнь. Удалённые консультации «врач – врач» неоценимы и при кадровом голоде. Если в больнице какого-либо населённого пункта нет врача рентгенолога, то лаборант может получить описание снимков, сделанное врачом, дистанционно. Мы надеемся на дальнейшее развитие телемедицины, которая, без преувеличения, жизненно необходима людям», – Мария Волкова, директор Приморского краевого медицинского информационно-аналитического центра.

В Приморье внедрение архива медицинских изображений стартовало в 2015 году. Сегодня в крае зафиксирован самый высокий процент подключений среди трех регионов Дальнего Востока, работающих в данной информационной системе: Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Ростелеком  здравоохранение  Русском meetup 



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