Рыбакам приставили тралы прямо к виску

Дальневосточные рыбопромышленники считают, что правительство предложило старожилам рынка сыграть в «русскую рулетку»

Возможный переход выдачи квот на вылов краба и других водных биоресурсов с исторического принципа на аукционный в перспективе может серьезно перекроить дальневосточную рыбодобывающую отрасль. При этом в выигрыше, как говорят «старожилы» рынка, окажется один, но очень мощный игрок с серьезным лоббистским ресурсом. «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) Глеба ФРАНКА за последние годы серьезно нарастила мускулы за счет скупки компаний с квотным «портфелем», а в перспективе планирует инвестировать более $800 млн в строительство судов и береговой переработки. Естественно, что такие траты должны быть отбиты и как можно скорее.

Стоит отметить, что объем вылова водных биоресурсов в 2017 году в размере 4,9 млн тонн стал рекордным для отрасли за последние четверть века, а поступления в казну государства от деятельности рыбопромышленного комплекса превысили 40 млрд рублей. В любом случае, бизнесу есть за что бороться.

Главными конкурентами нового рыбного монстра являются «Океанрыбфлот», рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, «Акрос» (все – Камчатский край), компании холдинга «Гидрострой» (Сахалинская область) и «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Приморский край). Каждый из этих тяжеловесов успешен на данном этапе (финансовые итоги деятельности ведущих компаний региона за 2017 год представлены в таблице к статье), но без серьезных вливаний вряд ли удержит место на рынке. По оценке участников рынка, в первую очередь это касается контролируемого экс-губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ ПАО «НБАМР», слухи о возможной продаже которого появляются с пугающей регулярностью. Сам Сергей Михайлович уверяет, что «такая корова нужна самому», но вряд ли даже он откажется от хорошего предложения.

«Рыбная отрасль - одна из наиболее затратных отраслей промышленности, зависящая от многих субъективных факторов, ввиду этого без риска хозяйственная деятельность предприятий по добыче и переработке рыбы практически невозможна. Характер деятельности рыболовных компаний предполагает привлечение дополнительных заемных средств, как в рублях, так и в валюте. Высокие процентные ставки по кредитам и займам приводят к удорожанию как краткосрочных, так и долгосрочных кредитных ресурсов. Рассчитывать только на свои внутренние резервы ни одно предприятие рыбной отрасли не может. Отвлечение из производственной деятельности финансовых средств для ремонта и переоснащения судов, а тем более обновления флота, подготовки судов к выходу на промысел, внесения высоких платежей при оформлении в различных инстанциях негативно сказывается на конечном финансовом результате предприятия. Эти факторы отражаются на таких показателях, как объемы добычи и выпуска продукции, ассортименте продукции, а, следовательно, и выручке. Влияние вышеописанных финансовых рисков сказывается на конечном результате деятельности», - отмечают участники рынка.

На IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) г-н Дарькин, как и все старожилы рынка, выступил против перехода на аукционы. «От отмены исторического принципа теряют рыбаки, капитализация компаний уже упала. Может, оставить тренд роста рынка на 10% и ничего не менять? Или давайте отдадим квоты губернаторам, как это было в 2001 году. Я сам был губернатором (в то время – Прим. авт.). И нормально делили – губернаторы Приморья, Камчатки, Сахалина. (В случае ухода от исторического принципа распределения квот – Прим. авт.) будет то же самое. Тогда кто-то квартиры строил губернаторам за квоты, кто-то выборы делал», - понастальгировал ныне президент ПАО «ТИГР».

Г-н Дарькин отстал от жизни – спонсировать выборы сегодня себе дороже, пример Приморья это может подтвердить. Проще и надежней договориться с государством, тем более в тех условиях, когда оно нуждается в дополнительных доходах.

«По нашим оценкам, к 2025 году, после ввода в эксплуатацию большей части судов и заводов, мы вправе ожидать получения ежегодно не менее 60 млрд рублей от отрасли, что означает 25% рост по сравнению с 2017 годом. Вклад отрасли в ВВП за 2017 год составил 210 млрд рублей», - сказал заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК в своем выступлении на сессии «Рыбная отрасль: новые вызовы» в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

С прицелом на лидерство

Группа «Русская рыбопромышленная компания» сейчас активно реализует инвестиционные проекты. В рамках квот господдержки («квоты под киль» - Прим. авт.) мы запланировали построить семь супертраулеров, которые будут выпускать продукцию высокой степени переработки различных видов - это сурими, фарш. Кроме того, планируем строить два завода максимальной мощности, которая была предоставлена программой инвестквот, - один завод в Мурманске и один завод в Приморье», - сказал заместитель гендиректора по связям с органами государственной власти РРПК Анатолий ВОЛОДИН на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Досье "Золотого Рога": «Русская рыбопромышленная компания» является одним из лидеров на рынке белой рыбы. Компания занимает первое место в России и третье место в мире по добыче минтая. Также ведет добычу сельди, трески, пикши, лемонемы, краба. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях. С учетом аффилированных структур РРПК владеет квотами на добычу более 320 тыс. тонн рыбы в год. Рыболовецкий флот компании состоит из 14 крупнотоннажных траулеров и двух транспортных рефрижераторов. Основным владельцем РРПК является Глеб Франк (89,95%). ООО «РРПК» в настоящее время напрямую владеет только 75,45% акций ОАО «ТУРНИФ» (Владивосток).

РРПК уже заказала у турецкой Tersan Tersanecilik Sanaya Ve Ticaret A.S. строительство морозильного траулера в рамках инвестпрограммы на 50 млрд рублей. Концептуальный проект судна сделан норвежской проектной организацией Skipsteknisk. Длина траулера - 108,2 метра, ширина - 21 метр, мощность по вылову - более 50 тыс. тонн в год, что в два раза выше, чем у имеющихся у компании судов в Дальневосточном бассейне. Объем выпуска продукции - 15 тыс. тонн в год, основные виды продукции - филе минтая, филе сельди, сурими.

Еще шесть траулеров планируется построить в России на Адмиралтейских верфях (входят в Объединенную судостроительную корпорацию).

«Компания приняла решение строить первое судно на зарубежной верфи в целях освоения использования современных технологий при строительстве сложных современных траулеров-процессоров. Приобретенные знания и опыт будут перенесены в Россию и использованы при строительстве серии судов на российской верфи», - пояснил представитель РРПК.

Планируется, что турецкое судно прибудет на Дальний Восток в 2020 году, затем компания будет получать по два траулера ежегодно в 2021, 2022 и 2023 годах.

В октябре РРПК планирует начать строительство завода в ТОР «Надеждинская» в рамках госпрограммы поддержки строительства береговой переработки за счет инвестиционных квот. Проект реализует ООО «Русский минтай», учредителем которого в августе 2017 года выступил член совета директоров и совладелец ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Денис САРАНА. На данный момент 65% «Русского минтая» принадлежит ООО «Арс Мереор» (Москва, 100%-ная «дочка» РРПК), еще 35% - ООО «ДВ-Инвест» (Владивосток, 100% принадлежит Денису Саране).

Первая очередь рыбоперерабатывающего завода мощностью более 100 тонн готовой продукции в день будет введена в эксплуатацию не позднее 2021 года. Основной продукцией первой очереди завода станет филе и фарш минтая.

После 2021 года мощность предприятия планируется увеличить примерно на 20%. «Русский минтай» также расширит продуктовую линейку за счет выпуска продукции в категориях «готово к приготовлению» и «готово к употреблению», которая будет поставляться как на российский рынок, так и на азиатский, в частности, в Китай.

Общие инвестиции в строительство составят до 1,5 млрд рублей. Немаловажно, что после ввода в эксплуатацию завода РРПК получит дополнительные квоты на добычу 14,5 тыс. тонн минтая и сельди.

Досье "Золотого Рога": Квоты на добычу рыбы в России начали распределять на аукционах лишь в 2001 году. До этого объемы общего допустимого улова (ОДУ) утверждало правительство РФ, а распределением квот занимались Минсельхоз или Госкомитет по рыболовству по рекомендациям рыбохозяйственных советов. В 2004 году был определен исторический принцип распределения квот: вначале они были зафиксированы на пять лет, а с 2008 года - на 10 лет.

Квотный рефлекс

«В этом году был сделан шаг вперед в части регулирования рыбной отрасли – перезаключены договоры по закреплению долей квот на 15 лет. И тут же правительством были сделаны два шага назад. Что касается первого такого шага, я думаю, что коллеги, которые столкнулись с перспективой утраты бизнеса в связи с изменением принципа предоставления квот – от «исторического» к аукционному - могут рассказать о том, какие перспективы инвестиционные у них были, и какие перспективы инвестиционные у них будут. Я считаю, что задачи, связанные с продвижением российской рыбопродукции на различных рынках, с обновлением флота и береговой переработки, - безусловно, важны. И они решаемые. Те же два вызова, те «два шага назад», которые отбрасывают отрасль в состояние нестабильности, переключают мышление бизнеса не в сторону инвестиционных планов, создания сложных цепочек и схем продвижения продукции, а в плоскость элементарного выживания компаний», - не скрывал эмоций в своем выступлении на сессии «Рыбная отрасль: новые вызовы» в рамках ВЭФа президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), вице-президент РСПП Герман ЗВЕРЕВ.

Лучше всего ситуацию проиллюстрировал председатель совета директоров группы компаний «УК «Дальневосточный рыбак» (реализует инвестпроект по созданию рыбоперерабатывающего комплекса «Островной» на курильском острове Шикотан) Алексей БАЙГУЖИН.

«Этот проект мы начинали в 2016 году, когда были определены правила работы на следующие 15 лет. Мы зашли в проект, не дожидаясь определенного движения дальше. Начали строительство. На сегодняшний день в активе компании мы имеем квоты на краба (входящие в группу ООО «Поларис» и «Интеррыбфлот» являются основными пользователями крабовых квот – Прим. авт.), которые в принципе дают возможность реализовывать этот проект на Шикотане. Но то что, сейчас произошло, мы не понимаем - либо нам строить переработку на заводе, либо идти на аукционы и как-то дальше продолжать работу», - сказал г-н Байгужин.

По его словам, из 6,5 млрд рублей заявленных инвестиций уже вложили 3 млрд рублей. Запуск первого из четырех заводов намечен на весну следующего года, и дальше до 2021 года.

«Где и как мы будем брать средства, с условием того, что мы уже прокредитовались в банках? Мы рассчитываем определенные финансовые показатели, которые в будущем можем получить с тех же крабовых квот. Но предполагалось, что квоты останутся, а не будут выставлены на аукцион. Для нас это, конечно, острый вопрос», - заявил он.

Кто не успел…

Главными конкурентами РРПК участники рынка называют холдинг «Гидрострой» экс-сенатора Александра ВЕРХОВСКОГО (создан еще в начале 90-х) и ПАО «Океанрыбфлот».

Первый не так давно серьезно увеличил ресурс за счет приобретения у семьи врио главы Приморья Олега КОЖЕМЯКО ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ). Сумма сделки не раскрывается, участники рынка оценивают ее, как минимум, в $400 млн.

Официально покупателем 96,38% акций ПАО «ПБТФ» выступило ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск). Продавцами акций, в том числе, выступили Ирина ГЕРАСИМЕНКО (в некоторых источниках указывается как супруга Олега Кожемяко), доля которой сократилась с 28,0529% до 0%, гендиректор ООО «Торговый дом «Фили» Ольга КРАВЧЕНКО, доля которой снизилась с 27,4209% до 0%, сын губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко Никита КОЖЕМЯКО (до недавнего времени занимал должность заместителя гендиректора ПБТФ), доля которого сократилась с 11,1014% до 0%.

Накануне основной сделки также была завершена структурная - Ирина Герасименко и Никита Кожемяко продали принадлежавшие им 48% акций АО «Преображенский рыбокомбинат». Покупателем выступило ПАО «ПБТФ», консолидировавшее после того 100% акций рыбокомбината.

Досье "Золотого Рога": «Преображенская база тралового флота» является одним из крупнейших предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. Компания в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего госпредприятия, начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Флот компании насчитывает пять больших автономных морозильных траулеров, флотилию добывающих судов среднего класса, вспомогательный и транспортный флот. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Среди компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%.

По факту, приобретение ПБТФ позволило «Гидрострою» занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА.

По итогам 2017 года объем вылова ГК «Норебо» составил 592 тыс. тонн, группы «Русская рыбопромышленная компания» – 326 тыс. тонн, ПАО «Океанрыбфлот» – 262 тыс. тонн, ПАО «НБАМР» – 169 тыс. тонн, ПАО «ПБТФ» - 114 тыс. тонн.

«Океанрыбфлот» в любом случае постарается сохранить свои позиции, поэтому готов вкладываться в обновление флота.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Океанрыбфлот» в конце 2017 года завершило реорганизацию, присоединив рыболовецкий колхоз «Огни Востока» и АО «Дальинторг» (оба - Приморский край), которые ранее контролировал президент и основной бенефициар группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан КОНДРАТОВ. Переработчику также перешли такие активы компаний, как два больших морозильных рыбных траулера и два транспортных судна. 32,6163% акций ПАО «Океанрыбфлот» принадлежат председателю совета директоров компании Игорю ЕВТУШКУ. Владельцами 32,6175% и 32,6143%% акций являются Валерий ПОНОМАРЕВ и член совета директоров ДЕ Ен Тяк, соответственно.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», акционеры «Океанрыбфлота» на внеочередном собрании 20 августа одобрили заключение контракта на поставку судна с турецкой Tersan Tersanecilik Sanaya Ve Ticaret A.S. С той самой, которая будет сроить головное судно серии для РРПК.

Поставка судна запланирована на 15 апреля 2021 года. Сумма контракта - $16,75 млн и 67,624 млн евро.

«Такие суда еще не строились, во всем мире таких больше нет. Разрабатывали проект мы совместно с норвежскими партнерами, с учетом наших потребностей и специфики работы. Флот имеет обыкновение устаревать, и мы ставим задачу постепенно полностью заменить наши суда на траулеры нового поколения. В 2021 году турецкая верфь обещает сдать в эксплуатацию первый объект, и сразу начнется строительство второго», - прокомментировал гендиректор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ.

Новый тип траулера разрабатывался на протяжении двух лет с участием компании-проектировщика из Норвегии, название которой не раскрывается. Судно будет построено с учетом особенностей эксплуатации (длительные промысловые экспедиции и работа в сложных условиях), а также с учетом современных требований к производству и безопасности мореплавания.

«По такому проекту будет построено два траулера, но это только начало. Постепенно весь старый флот будет заменен», - пояснили в компании.

В настоящее время в состав ПАО «Океанрыбфлот» входит 14 больших морозильных траулеров, пять транспортных судов, два буксира, а также береговые подразделения: автохозяйство, производственная база снабжения, оградительный мол (пирс), БТО «Океанрыбфлот», цех по изготовлению орудий лова и промыслового вооружения, учебно-тренажерный центр.

Отметим, что совладельцы «Океанрыбфлота» готовы конкурировать с РРПК и в переработке. Так, ООО «Витязь-авто» (Петропавловск-Камчатский) уже завершило строительство завода по переработке минтая стоимостью 294 млн рублей в рамках ТОР «Камчатка».

Мощность предприятия в селе Устьевое Соболевского района Камчатского края составляет свыше 100 тонн готовой продукции в сутки. Комплекс снабжен японским и немецким оборудованием по производству филе и фарша из минтая, муки и рыбного жира.

Досье "Золотого Рога": ООО «Витязь-авто» зарегистрировано в с.Николаевка Елизовского района Камчатского края. Уставный капитал компании составляет 310 тыс. рублей. Учредителями ООО выступают пять физлиц, в том числе по 25% капитала принадлежит Елене и Игорю РЕДЬКИНЫМ, остальное - совладельцам «Океанрыбфлота».

Cоседи строят холодильник

Пока приморцы раскачиваются, соседи по региону готовят базу для приема большой рыбы. ООО «Терминал Сероглазка» (входит в группу компаний «Норебо», к 2021 году обещает построить на Камчатке рефрижераторный комплекс с холодильником емкостью 15 тыс. тонн. Проект будет реализован в рамках режима свободного порта.

По словам гендиректора компании, об этом сообщил в ходе презентации проекта в рамках третьего Восточного экономического форума генеральный директор терминала Владимир Вальтер.

«Комплекс будет оснащен современной системой хранения и размещения продукции, автоматической системой ее учета и формирования заявок отгрузки. Первый этап проекта - это 876 млн рублей, это собственные средства группы. Срок реализации окончательный - 2021 год, но самая активная фаза - 2017-2018 годы», - презентовал проект гендиректор ООО «Терминал Сероглазка» Владимир Вальтер на IV ВЭФе.

Кроме того, будут построены причалы для технологического накопления рефрижераторных контейнеров. Общая емкость площадки - 300 контейнеров единовременного подключения. По данным компании, оборот рефрижераторного морского терминала составит не менее 300 тыс. тонн готовой рыбной продукции в год.

КСТАТИ

В мае Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) заключило с инвесторами договоры о предоставлении квот на строительство девяти заводов по переработке рыбы на Дальнем Востоке. Общая стоимость проектов составляет около 15 млрд рублей.

Предполагается, что инвесторы построят семь крупных заводов (производительностью не менее 100 тонн рыбной продукции в сутки) - по переработке минтая, тихоокеанской сельди и других видов рыб, а также два малых завода (производительностью не менее 15 тонн) - по переработке трески, палтуса, наваги, кальмара командорского, терпуга. Большую часть объектов планируется ввести в эксплуатацию за два-три года.

Квоты получили ООО «КЗБ-донка», ООО «Камчаттралфлот», АО «РКЗ Командор», ЗАО «Курильский рыбак», АО «Рыболовецкий колхоз «Новый мир», ООО «Витязь-Авто», ООО «Русский Минтай», ООО «Укинский лиман» и рыболовецкий колхоз им. Ленина.