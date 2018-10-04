Строить нескучно и с пользой

Специализированная выставка «Строительство» нуждается в более эффективном формате

26-ю международную специализированную выставку «Строительство» на прошлой неделе принял новый Экспо-центр ТРК «Приморское кольцо». И у профессионалов, и у горожан выставка всегда пользуется определенным вниманием. При этом участники сетуют на то, что надо бы развивать постоянно действующую и рассчитанную на высокую эффективность от показа экспозиций выставку на площадке отраслевого института «ДальНИИС». К сожалению, становлению стационарной выставки уже долгое время чего-то не хватает. Правда, недавно на ней появились интересные образцы индивидуальных домов.

Что касается формата ежегодной выставки «Строительство», то он, несмотря на ряд неудобств, остается довольно востребован. На этот раз в ней приняло участие более 100 отечественных и зарубежных экспонентов.

Традиционно богаты были экспозиции компаний, предлагающих новые материалы, конструкции и оборудование. Серьезно были представлены банки, предлагающие свои продукты для покупки и строительства объектов недвижимости, инвестиционно-строительные компании – с уже готовым и строящимся жильем, государственные структуры, объединения проектировщиков, риэлторы, производители сувенирной продукции.

















Насыщенной была и деловая программа выставки. Особенно большую аудиторию собрал информационно-консультативный семинар для представителей органов местного самоуправления и специалистов ЖКХ, проведенный департаментом ЖКХ администрации края. На нем состоялся интересный разговор о реализации планов благоустройства приморских городов и поселков в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды». Были затронуты такие актуальные вопросы, как реформа в сфере обращения с бытовыми отходами, реализация программы капремонта многоквартирных домов, решение проблем капремонта, о роли общественного контроля в ЖКХ, о жилищном просвещении потребителей и их защите от произвола управляющих монополистов.

Другим особо отмеченным вниманием профессионалов событием выставки стал круглый стол «Решение проблем контроля качества в строительстве в Приморском крае». Его провели департамент градостроительства администрации Приморья и общественное объединение строителей «ВЛАСТРА». В обсуждении этого актуального вопроса приняли участие представители строительных и проектных СРО, представители строительных и проектных компаний, госэкспертизы, стройнадзора, отраслевой науки и ДВФУ.

А в остальном - все по уже сложившейся традиции - и знакомство с новинками, и деловые переговоры, и бесплатные консультации по широкому кругу вопросов.

На фото: Выставка «Строительство-2018» постаралась представить весь срез приморской стройиндустрии.

Фото автора