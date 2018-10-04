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Авиарейсы по маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – Владивосток возобновляются

04 Октября 2018, 08:40 | Приморье
Обслуживать линию будут современные воздушные суда Q400, рассчитанные на 70 пассажиров

Авиарейсы по маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – Владивосток возобновят с 29 октября. Полеты будут выполняться на современных воздушных судах Q400.

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, выполнять рейс будет авиакомпания «Аврора» два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылет из Владивостока по понедельникам – в 10.20, по пятницам – в 12.35. Обратные рейсы в краевой центр выполняются в тот же день в 13.10 и 15.35 соответственно. Время в пути составит около двух часов.

По информации авиакомпании, обслуживать линию будут современные воздушные суда Q400, рассчитанные на 70 пассажиров.

Напомним, сегодня из Приморья выполняются рейсы более чем по 40 различным направлениям, включая внутрикраевые полеты. Это рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Якутск и другие города. Среди международных направлений – рейсы в города Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама и других стран.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

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Теги: авиарейсы  Аврора 



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