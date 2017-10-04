Приморский агропром озаботился продуктивностью

Растениеводы края нынешний сельскохозяйственный год считают одним из самых удачных за многие годы, несмотря на потери от ударов стихии

Сельское хозяйство с некоторых пор принято относить к успешным отраслям, сообщает деловая газета «Золотой Рог». При всех природных катаклизмах, кризисе, росте производственных затрат, задержках с выплатой средств господдержки хозяйствам и прочих проблемах, отрасль сохраняла неизменным основной тренд последних лет - рост объема произведенной продукции. И в этом году, хоть пока и не подведены окончательные итоги, не все поля убраны, основные показатели за прошедшие восемь месяцев не изменили тенденцию.

По данным Приморскстата, выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за январь-август 2017 года составил 19 млрд рублей, что на 9% больше соответствующего периода 2016 года. На его увеличение в значительной мере повлияло наращивание объемов основных видов животноводческой продукции.

В животноводстве края за последние годы произошли существенные перемены, в отрасль пришли крупные инвесторы со своими миллиардными проектами, что изменило состав производителей мяса. Сегодня 80% этой продукции производится в сельхозпредприятиях, доля частного сектора последовательно сокращается. В результате рост его производства только за восемь месяцев этого года составил 39%. Активно развивалась прежде всего свиноводческая отрасль, которая, собственно, и обеспечила в большей степени высокие показатели. Рост произошел благодаря увеличению производственных мощностей резидента ТОР «Михайловский» компании «Мерси Агро Приморье». В 2016 году компания запустила второй свинокомплекс на 83 тыс. голов. В этом году предприятие планирует выпустить порядка 10 тысяч тонн свинины.

Основная тенденция развития сельского хозяйства в последнее время была связана с ростом производительности - продуктивности сельскохозяйственных животных и урожайности сельхозкультур. Ключевую роль в этих процессах сыграли прежде всего технологии, которые стали доступны значительной части сельхозпроизводителей. По мнению специалистов, на основные общекраевые показатели также повлияли процессы, связанные с уходом некоторых неэффективных хозяйств, поглощением их крупными предприятиями. Тенденция укрупнения и концентрации производства, характерная для многих отраслей, в том числе сельского хозяйства, дошла и до Приморья. Одним из ее последствий стало перераспределение земельных ресурсов в пользу единичных крупных холдингов, прежде всего компании «Русагро».

Наиболее ярко тенденция роста продуктивности проявила себя в молочном животноводстве. Показатель средней продуктивности в Приморье в сельхозпредприятиях уже доходит до 5,5 тонн молока на одну корову в год, правда, в крестьянско-фермерских хозяйствах он находится по-прежнему на уровне 3,2 тонны. Впрочем, средние показатели весьма условно отражают положение дел в отрасли. Среди тех же крестьянских хозяйств в отдельных случаях продуктивность доведена до 8 тонн на корову в год. Конечно, такой результат возможен только там, где используются высокоэффективные технологии. А они в последние годы хоть и медленно, но все же проникали и в малые хозяйства.

Стоит отметить, что почти половину в общем объеме надоенного в крае молока дают до сих пор личные хозяйства граждан. Но в регионе в общей сложности работают порядка 20 предприятий, имеющих молочные фермы, и именно они поставляют свежую натуральную молочную продукцию на прилавки приморских магазинов. И их доля на рынке хоть и растет, но пока уступает объемам завозной продукции и продуктам их сухого молока. Ведь уровень обеспеченности молоком собственного производства едва доходит до 40% в крае.

Среди сельхозпредприятий предприятий молочной отрасли края наиболее высокая продуктивность в компании «ГринАгро», где средние надои составляют 30 литров в день на голову. Как пояснил газете «Золотой Рог» управляющий директор Богдан ХИЛЬКО, те передовые технологии, которые сегодня известны в мире, представлены на этом комплексе и задача для его специалистов - довести этот показатель до мирового уровня. Сегодня компания «ГринАгро» приступила к реализации еще одного проекта по строительству молочного животноводческого комплекса на 1,8 тыс. голов дойного стада там же, в районе села Алексеевка. Кроме того, в ближайших планах у инвесторов строительство еще одного молочного комплекса близ села Троицкое.

Растениеводы нынешний сельскохозяйственный год считают одним из самых удачных за многие годы. И это несмотря на то, что край столкнулся со стихией и соответственно с ущербом на полях. Впрочем, стихия приносит убытки уже третий год подряд. На этот раз она затронула более 5 тыс. га, больше всего пострадали Уссурийск и Октябрьский район. Там подтоплены посевы картофеля, овощей, сои и пшеницы. Но все же в этот сезон убытки в целом были не столь большими, как, например, в прошлом году. Тем более урожайность ранних зерновых оказалась на высоте – 20 центнеров с гектара. Уже закончилась уборка ранних зерновых на 45 тыс. гектарах, намолочено в общей сложности 92, 4 тыс. тонн. И, как следствие, сельхозпроизводители сумели в этом году благополучно заготовить корма для животноводства.

Близится к завершению уборка картофеля и овощей. Уже убрано свыше 70% полей, отведенных под эти культуры. В этом году овощные и картофельные площади несколько сократились по сравнению с прошлым годом, зато урожайность заметно выше – у картофеля, например, она поднялась со 120 центнеров с гектара до 175 в этом году.

Выросли существенно площади под соей, что, в общем-то, было ожидаемо, поскольку этот рост последовательно происходил все последние годы. Еще в прошлом году соей была засеяна примерно половина всех задействованных в производстве полей. Сегодня, очевидно, эти пропорции нарушаются, что, кстати, чревато серьезными последствиями для плодородия. Тем не менее в этом году соей засеяно порядка 270 тыс. гектаров. И хоть уборочные работы еще далеки до завершения, сельхозпроизводители ждут хорошего урожая зернобобовых. Пока средняя урожайность составляет порядка 16 центнеров с гектара, что несколько выше предыдущих лет. В то же время в Приморье наиболее эффективные хозяйства уже несколько лет подряд показывают среднюю урожайность сои на уровне 25 центнеров с гектара, что приближает этот показатель к мировым.

Но при всех удачах в этом году сельхозпроизводители столкнулись с некоторыми проблемами. Прошлогодняя стихия не прошла для них даром, и недополученные прибыли, а также прямые потери ухудшили финансовое положение во многих хозяйствах. Ситуацию осложнила длительная задержка с выплатой субсидий из бюджета. И хоть сейчас государство уже практически рассчиталось с сельхозпроизводителями, все же начало сезона было финансово осложнено. «Это мобилизовало все резервы на нашем предприятии, - пояснил руководитель СХПК «Новолитовское» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ. - Мы приостановили некоторые проекты, стройки, но при этом не отказались от социальной нагрузки, которую несли все годы и несем до сих пор, тот же детсад в селе как содержали, так и содержим. Но этот год нам показал, что планы свои нужно строить не в зависимости от обещанных государством субсидий, а искать резервы внутри предприятия».