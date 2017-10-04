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"Ростелеком" завершил строительство оптических сетей MetroEthernet в трех населенных пунктах Приморья

04 Октября 2017, 16:44 | Приморье

Более чем 1000 семей Дальнегорска, Дальнереченска, Сибирцево могут воспользоваться высокоскоростным интернетом. В данных населенных пунктах можно подключить интернет со скоростью до 60 Мбит/с, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Клиенты «Ростелекома», которые ранее были подключены по медной технологии, могут подать заявку на переключение на «оптику». Перевод на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно.

Подключение к оптическим сетям дает возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, услугой «Интерактивное ТВ» и цифровой телефонией. Сейчас клиенты могут воспользоваться предложением «Легкая цена» и подключить пакет услуг «Домашний интернет» со скоростью до 60 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» (пакет «Стартовый») на выгодных условиях.

«Компания постоянно работает над повышением качества своих продуктов и услуг. Мы проводим мониторинг качества связи, увеличиваем охват оптическими сетями в регионе, чтобы качественные услуги и сервисы стали доступными как можно большему количеству людей», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Кроме того, жителям Дальнегорска, Дальнереченска и Сибирцево стал доступен специальный тарифный план «Игровой» со скоростью до 60 Мбит/сек. При подключении этого тарифа абоненты получают высокоскоростной интернет и целый ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», 100% прокачанный экипаж, навык «Боевое братство» и слот в ангаре, а также предоставляется эксклюзивный игровой набор в играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

Оставить заявку на подключение, ознакомится с тарифными планами на услуги можно на сайте www.rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: интернет  Ростелеком 



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