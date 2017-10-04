На Русском MeetUp во Владивостоке научат продавать российские ИТ-продукты в 100 странах

Резидент фонда "Сколково" из Владивостока расскажет об опыте взаимодействия с иностранными партнерами и альянсами, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.



Инженер компании Softvelum Александр Покотило расскажет участникам Русского MeetUp, как продавать российские разработки на международном рынке. Мастер-класс "Разработка, поддержка и продажа IT-продукта" от резидента фонда "Сколково" из Владивостока пройдет 23 октября в кампусе ДВФУ на острове Русском.

В ходе мастер-класса Александр Покотило опишет опыт компании Softvelum в разработке, продвижении и продаже продуктов на мировом рынке, в частности будут освещены правовые аспекты работы на международном рынке и взаимодействия с партнерами, альянсами.

— Русский MeetUp, как и любое профильное мероприятие, полезен специалистам для расширения кругозора и общения. В свою очередь тема расширения рынка сбыта должна быть интересна любой продуктовой команде. Мне сложно сказать обо всех российских разработчиках, но я попробую рассказать, как мы это делаем в нашей компании, — сказал Александр Покотило.

Досье "Золотого Рога": Softvelum (Владивосток) — российская ИТ-компания, которая создает продукты для построения систем потоковой передачи видео и аудио. Среди них: медиа-сервер Nimble Streamer для работы с живым видео и VOD, транскодер живых трансляций на базе Nimble Streamer, веб-сервис WMSPanel для управления медиа-серверами и создания отчетности для них, Larix Broadcaster — мобильное приложение и SDK для ведения живых трансляций с мобильных устройств, функциональность Paywall, позволяющая монетизировать видеотрансляции. Продуктами компании пользуются более 600 компаний из более чем 100 стран мира.

Русский MeetUp – ИТ-форум, который пройдет во Владивостоке 23-25 октября. Это обмен опытом, выставка высоких технологий и инновационные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.

Это одна из крупнейших инвестиционных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона. У разработчиков со всей России появится уникальная возможность представить свои проекты на Русском MeetUp, заключить сделки с партнерами из Китая, Кореи, Японии и получить финансирование.

Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru

Это новое мероприятие в истории ИТ-форумов нашего региона от организаторов Дальинфокома, Дальневосточного федерального университета, дальневосточного представительства фонда "Сколково" и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Участников ждет насыщенная программа. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут лекции, семинары и мастер-классы по VR, AR и GameDev, Progressive Web Applications , кибербезопасности, машинному обучению от Nvidia, краудфандингу; соревнования по киберспорту и гик-тематике, конференция разработчиков VLDC, Science Slam, хакатон по фиджитал, конкурс по кибербезопности от Kaspersky и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой и узнать о главных спикерах форума можно здесь.