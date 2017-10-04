Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Русском MeetUp во Владивостоке научат продавать российские ИТ-продукты в 100 странах
Резидент фонда "Сколково" из Владивостока расскажет об опыте взаимодействия с иностранными партнерами и альянсами, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.
Инженер компании Softvelum Александр Покотило расскажет участникам Русского MeetUp, как продавать российские разработки на международном рынке. Мастер-класс "Разработка, поддержка и продажа IT-продукта" от резидента фонда "Сколково" из Владивостока пройдет 23 октября в кампусе ДВФУ на острове Русском.
В ходе мастер-класса Александр Покотило опишет опыт компании Softvelum в разработке, продвижении и продаже продуктов на мировом рынке, в частности будут освещены правовые аспекты работы на международном рынке и взаимодействия с партнерами, альянсами.
— Русский MeetUp, как и любое профильное мероприятие, полезен специалистам для расширения кругозора и общения. В свою очередь тема расширения рынка сбыта должна быть интересна любой продуктовой команде. Мне сложно сказать обо всех российских разработчиках, но я попробую рассказать, как мы это делаем в нашей компании, — сказал Александр Покотило.
Досье "Золотого Рога": Softvelum (Владивосток) — российская ИТ-компания, которая создает продукты для построения систем потоковой передачи видео и аудио. Среди них: медиа-сервер Nimble Streamer для работы с живым видео и VOD, транскодер живых трансляций на базе Nimble Streamer, веб-сервис WMSPanel для управления медиа-серверами и создания отчетности для них, Larix Broadcaster — мобильное приложение и SDK для ведения живых трансляций с мобильных устройств, функциональность Paywall, позволяющая монетизировать видеотрансляции. Продуктами компании пользуются более 600 компаний из более чем 100 стран мира.
Русский MeetUp – ИТ-форум, который пройдет во Владивостоке 23-25 октября. Это обмен опытом, выставка высоких технологий и инновационные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.
Это одна из крупнейших инвестиционных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона. У разработчиков со всей России появится уникальная возможность представить свои проекты на Русском MeetUp, заключить сделки с партнерами из Китая, Кореи, Японии и получить финансирование.
Регистрация открыта на официальном сайте форума rumeetup.ru
Это новое мероприятие в истории ИТ-форумов нашего региона от организаторов Дальинфокома, Дальневосточного федерального университета, дальневосточного представительства фонда "Сколково" и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Участников ждет насыщенная программа. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут лекции, семинары и мастер-классы по VR, AR и GameDev, Progressive Web Applications , кибербезопасности, машинному обучению от Nvidia, краудфандингу; соревнования по киберспорту и гик-тематике, конференция разработчиков VLDC, Science Slam, хакатон по фиджитал, конкурс по кибербезопности от Kaspersky и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой и узнать о главных спикерах форума можно здесь.
Новости тематики
- Инновационный логистический проект в Приморье реализует инвестор Свободного порта Владивосток
- На Русском MeetUp во Владивостоке научат продавать российские ИТ-продукты в 100 странах
- Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края
- Находкинский рыбный порт уходит в офшор
- Дарькин оказался щедрее Пушкарева
- "Звезду" в Приморье загрузят всем миром
- Курорт "Приморье" способен стать одним из самых популярных в Азии и России
- Должен ли Восточный экономический форум проходить во Владивостоке?
- Сергей Митрофанов: Запреты всегда настораживают предпринимателей
- Все о Progressive Web Apps узнают участники Русского MeetUp во Владивостоке
Новости раздела
- "Ростелеком" завершил строительство оптических сетей MetroEthernet в трех населенных пунктах Приморья
- Инновационный логистический проект в Приморье реализует инвестор Свободного порта Владивосток
- На Русском MeetUp во Владивостоке научат продавать российские ИТ-продукты в 100 странах
- Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края
- Находкинский рыбный порт уходит в офшор
- Известную компанию в Приморье подозревают в преднамеренном банкротстве
- В деле "Востока-1" обнаружился донос из США
- Год экологии, прожитый не зря
- Туры выходного дня
- Дарькин оказался щедрее Пушкарева
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новым мэром Владивостока станет...
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- Во Владивостоке оштрафовали гипермаркет
- КНДР пощадит Приморье
- Владивостокцы "с руками" зарабатывают на своем хобби
- Известную компанию в Приморье подозревают в преднамеренном банкротстве
- Налоговая подала иск о банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморья
- "Адмирал" прервал серию из четырех поражений в Риге
- В России спрогнозировали курс рубля до 2035 года
- Приморье и другие территории Дальнего Востока будут развивать на деньги, которые отнимут у Сахалина