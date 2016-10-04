В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Задолженность работодателя сотрудникам ООО «Разрез «Пореченский» составляет свыше 3 млн рублей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В ходе прокурорской проверки в Уссурийске (Приморский край) были выявлены нарушения в деятельности угледобывающей компании. В период с января по сентябрь 2016 года один из руководителей ООО «Разрез «Пореченский», зная о необходимости выдачи заработной платы работникам, не принял никаких мер, хотя деньги у компании были.

В результате у ООО «Разрез «Пореченский» образовалась задолженность перед 31 работником по оплате труда на сумму свыше 3 млн рублей.

Добавим, что для восстановления трудовых прав работников органами прокуратуры приняты меры реагирования. Прокурором Уссурийска вынесено представление к и.о. генерального директора ООО «Разрез «Пореченский» с требованиями устранить нарушения в сфере оплаты труда. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.