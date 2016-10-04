В Приморье предприниматель подозревается в невыплате денежной компенсации работнику

Возбуждено уголовное дело в отношении ИП в Хорольском районе, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По версии следствия, в период времени с декабря 2015 года по июнь 2016 года подозреваемая не выплатила денежную компенсацию за неиспользованный отпуск продавцу в размере свыше 30 тыс. рублей, а расходовала имеющиеся денежные средства на обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности магазина.

Добавим, что следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.