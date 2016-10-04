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"Дальневосточный гектар" с 1 октября жителям региона можно получить по всему Приморью

04 Октября 2016, 17:30 | Приморье

С 1 октября расширяется территория, на которой можно получить бесплатный гектар. Теперь выбрать участок кроме Ханкайского района можно и на остальной территории Приморья, за исключением Владивостока, Находки и других крупных населенных пунктов края и территории рядом с ними, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Власти Приморья отмечают, что большие площади привлекательной для жителей земли сейчас выведены из программы - примерно 13,6 млн гектаров, или 83% от общей площади региона. Это уже отданная в пользование земля, защитные леса, береговые полосы, особо охраняемые природные территории.

По согласованию с Минвостокразвития из программы также исключены практически все крупные города: Находка, Артем, Арсеньев, Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Владивосток, Лесозаводск, Партизанск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Фокино, Вольно-Надеждинское, Смоляниново - всего 14 населенных пунктов.

Сегодня общая площадь земельных участков, которые могут быть предоставлены в Приморье по закону о «дальневосточном гектаре», составляет около 650 тысяч гектаров. По данным краевой администрации, за четыре месяца реализации первого этапа закона в Приморье поступило 149 соответствующих нормам заявлений о предоставлении земли на территории пилотного Ханкайского района. 50 договоров уже зарегистрированы и переданы обладателям участков, 27 находятся на подписании, еще 25 - на регистрации. В основном брали землю для размещения пасек, ведения сельского хозяйства, рыбалки и охоты.

Всего же по Дальнему Востоку подано 518 заявок, соответствующих требованиям. 205 участков уже отданы в пользование.

Подать заявку на бесплатный «дальневосточный гектар» с 1 октября могут жители Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - и других регионов России. Всего с 1 октября в Приморье начнут принимать заявления более 160 уполномоченных органов.

До конца года правительство проработает вопросы создания льготного ипотечного продукта для региона и увязки его с проектом раздачи «дальневосточных гектаров». По словам министра, конечный ипотечный продукт для гражданина будет на 5% дешевле, чем на обычных условиях.

Напомним, Минвостокразвития запустило портал «НаДальнийВосток.рф». Здесь жители регионов России могут ознакомиться с правилами и условиями участия в программе по получению земельных участков на Дальнем Востоке.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дальневосточный гектар 



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