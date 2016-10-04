Лоббисты проиграли битву за квоты

Крупным компаниям придется соревноваться за квоты со всеми предприятиями отрасли, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В Приморском крае решается судьба почти 600 тыс. тонн биоресурсов, которые ежегодно могут добывать рыбопромышленники в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России. Суммарный объем в денежном выражении этого ресурса - десятки миллиардов рублей. Почти год шла битва за квоты господдержки. И безусловными победителями до недавнего времени были крупные компании.

Так, если бы проект постановления Росрыболовства по инвестиционным квотам устоял бы под натиском части возмущенных рыбаков, самая крупная рыбодобывающая компания в России в лице «Русской рыбопромышленной компании» (РРК) могла бы получить около 200 тыс. тонн инвестиционных минтаевых и сельдевых квот. Еще несколько компаний получали значительные объемы квот господдержки в Северном бассейне. Однако распределить минтаевые миллиарды пока не получается.

Настоящей бомбой стало заявление вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА, сделанное накануне Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. 27 сентября, выступая перед журналистами после «рыбного совещания», на котором обсуждалось выполнение «рыбных» поручений президента, полпред заявил: «Те предложения, которые сегодня коллегами разработаны, скажу честно, сложные, забюрократизированные и не очень прозрачные. Уверен, механизм распределения квот под привлечение инвестиций заработает только тогда, когда он будет понятен и прозрачен. Поэтому договорились о том, что станем распределять инвестиционные квоты в зависимости от дедвейта строящегося рыболовецкого судна. Без навязывания рыбакам тех или иных типов судов».

Точно такое же, как он выразился, симметричное, решение полпред предложил касательно строительства прибрежных перерабатывающих мощностей. За единицу оценки кураторы госпрограммы возьмут производительность предприятия. Полномочный представитель президента также поддержал предложение расширить список, еще рядом биоресурсов, и совсем внезапно в список «стимулирующих» квот попали крабы.

Это новаторство полпреда оказалось для участников отрасли неожиданным. Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ от комментариев воздержался. Хотя за несколько минут до начала совещания глава Росрыболовства рассказал корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог», что поручение президента расширить список биоресурсов, входящих в «квоты господдержки» выполнено. «Для среднетоннажного и малотоннажного флота добавили терпугов, кальмара, макруруса, палтуса, навагу, камбалу и треску ДВ. Это около 80 тыс. тонн биоресурсов».

Несколько дней ушло на то, чтобы руководство отрасли, рыбаки и представители общественных рыбацких объединений попытались проанализировать очередной проект перераспределения биоресурсов. Заявление Трутнева и ожидание введения системы инвестиционных квот были самыми обсуждаемыми темами на проходившем во Владивостоке международном конгрессе рыбаков. И уже на конгрессе рыбаков прорвало. Оказалось, что рыбацкое сообщество полностью дезориентировано. То, что поворот событий оказался неожиданным, подтвердило выступление главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

«В настоящее время мы завершаем подготовку актов правительства, регулирующих режим квот на инвестиционные цели», – заявил глава ведомства. Он выразил уверенность, что в целом кабмин примет взвешенное решение, нацеленное на то, чтобы изменить структуру производства, повысить его эффективность. По словам главы ФАР, регулятор не планирует тянуть с введением этого механизма. «Мы рассчитываем до конца 2016 года завершить работу над нормативной базой и уже в следующем году провести их распределение», – сказал руководитель ведомства о новом виде квот.

Между тем в своем выступлении он отметил, что есть особые перспективы – в использовании минтаевых ресурсов. Переход на выпуск филе, фарша и иной конечной продукции из минтая, а также полная переработка отходов производства позволят повысить экономическую отдачу на тонну добычи примерно в два раза. Сейчас предстоит принять решение, строительство каких судов поддерживать. И здесь глава Росрыболовства вновь предложил обратить внимание на крупнотоннажный флот.

Стремление Росрыболовства вернуться к проекту закрепления минтаевых квот за теми, кто построит крупнотоннажные суда, даже после заявлений Юрия Трутнева говорит о серьезном конфликте интересов внутри правительства.

К сожалению, для рыбаков неспособность правительства выступить с единым «предложением» по квотам привела к тому, что и отраслевое сообщество больше не выступает консолидированно в защиту своих интересов. Общей позиции у рыбаков нет. И это подтвердили выступления на круглых столах и разговоры в кулуарах.

Чтобы понять, что произошло, нужно вернуться к идее введения инвестиционных квот. Схема получения квоты от государства на бесплатной основе, где единственным финансовым обременением является обязательство по строительству флота, - это самое разумное и рыночное решение для отрасли. Правда, только при условии, что механизм будет разработан вместе с рыбаками, которые постараются не допустить «злоупотреблений».

Но ни одна из ассоциаций сплотить рыбаков не смогла. Конфликты интересов не заставили себя ждать. Первые претенденты в лице РРК заявили о том, что они готовы построить 6 траулеров, на которые им нужны квоты. Фактически так родился список видов биоресурсов, а там, где есть интересант, есть и специфичные усилия лобби. Рыбаки сразу обратили внимание, что на каждый траулер чиновники заводят по 40 тыс. тонн. А это один из ключевых моментов, ведь для свободного доступа к инвестиционным квотам разумно было бы заложить на судно 5-10 тыс. тонн. Именно об этом говорил в своем докладе на конгрессе представитель Общественной палаты Олег БРАТУХИН. По его словам, опираться нужно не на размеры и тоннаж судна, это технические характеристики, а на производительность труда и глубину переработки. То есть на экономические показатели траулеров. Минтайщики в США пошли по этой модели и добились фантастических результатов. Процент выброса на их судах-процессорах составляет 0,5%. И если российская рыбная отрасль переведет суда на производство фарша сурими и филе минтая как это сделали в США, добавленная стоимость сделает рентабельным строительство траулера даже при инвестиционной квоте в 10 тысяч тонн.

Но похоже, что шоковой терапии отрасли уже не избежать. Предприниматели, чьи компании «не попали» в перечень видов, радовались, что раздача сырьевого ресурса не затрагивает их «рабочие» биоресурсы. Правда, избежать участи минтайщиков не удалось. На конгрессе рыбаки узнали, что по итогам совещания у Юрия Трутнева вышел протокол, в котором зафиксировано все то, что было озвучено полпредом несколько дней назад. Правда, виды, которые нужно будет внести в проект перечня водных биологических ресурсов, в отношении которых выделяется квота на инвестиционные цели, в протоколе не прописаны, за исключением размытой формулировки «включить виды краба, добываемого в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне».

Так что время побороться и попытаться отстоять ресурс у рыбаков есть. Ведь по ряду видов биоресурсов, которые планируют ввести в перечень, ситуация неоднозначная. Предприниматели целенаправленно инвестировали средства, приобретая компании с квотами и докупая ресурс на аукционах, проводимых Росрыболовством. Так, большинство добытчиков крабов уже давно вышли за объемы биоресурсов, полученных ими по историческому принципу. Они вложили в приобретение долей квот миллиарды рублей, и внесение крабов в перечень приведет к прямым убыткам. Такая же ситуация по ряду других объектов, особенно добываемых на глубоководных промыслах. Это палтус, макрурус и глубоководные крабы. Скорее всего, большинство компаний объединятся и попытаются предоставить Росрыболовству и Минвостокразвития «последствия» этих инвестиционных «благ».

На фоне распределения долей квот за судами компаний, обсуждение проблем выделения инвестиционных квот береговым предприятиям прошло почти не замеченным. А здесь было о чем поговорить бизнесу и чиновникам. Как рассказал в своем докладе управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ, в России установлены такие экологические нормы сброса стоков вод на береговых рыбных производствах, что их выполнение производителями невозможно. Вода, выходящая с производства, должна быть чище, чем морская вода, заходящая в производство. Этой проблеме уже несколько лет, однако пока законодательно предельно допустимые параметры концентрации вредных веществ не менялись. «Если подходить формально, то в этих условиях не будет создано ни одного рыбного производства на берегу, - подчеркнул Александр Ефремов.

А вот развитие рыбной переработки и строительство заводов в рамках приморского дивизиона рыбного кластера на конгрессе практически не обсуждалось. Эксперты осознавали, что проект строительства завода по производству филе минтая и фабрики по производству рыбных биточков, который почти год назад был презентован во Владивостоке, не будет реализован в ближайшей перспективе. И хотя это откровенный срыв поручений президента, эту тему ни бизнес, ни власть муссировать не хотели. Наверное, это было бессмысленно, ведь разработчики модели кластера на конгрессе так и не появились.

Но и без кластера диалог рыбаков был живой и конструктивный. Руководитель компании «Доброфлот» затронул проблему, решение которой значительно облегчит рыбакам их деятельность. Административным забором рыбопромышленник назвал снятие режима закрытой границы. По его мнению, для всех судов необходимо ввести режим «открытой границы». Сегодня в таком режиме могут работать только «прибрежники». «Открытая граница» для рыбаков ИЭЗ значительно упростит функции контроля таможни при декларировании судовых припасов, повысит отдачу отрасли в части налоговых и таможенных платежей.

Завершился конгресс традиционным приемом от ассоциаций рыбаков. На нем участники конгресса отметили высокий уровень проведения мероприятия, актуальность тем и высказали пожелание, что рыбный конгресс менять прописку во Владивостоке не должен.

КСТАТИ

Сахалин уже готов

Губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО не скрывал удовлетворения решением распределять инвестиционные квоты в зависимости от дедвейта строящегося рыболовецкого судна:

- Необходимо выработать понятные критерии для рыбаков относительно инвестиционных квот для стимулирования судостроения и для развития переработки. С тем, чтобы рыбаки соизмерили свои возможности, главным образом финансовые.

Сегодня, полагаю, приняты важные решения. В частности, в перечень войдут и малотоннажные суда, и средние, что даст возможность шире применять механизм инвестиционных квот. Новый закон даст толчок для развития судостроения в регионе, простимулирует рыбаков и предпринимателей. Сахалинская область готова в рамках скорректированного механизма распределения инвестиционных квот подать заявку на строительство 30 рыбацких судов.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.