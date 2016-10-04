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Приморцам - достойное жилье
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Территория повышенного комфорта

04 Октября 2016, 12:40 | Приморье

Пригородные коттеджные поселки в Приморье застраиваются комплексно

 

В Приморье привлекательность малоэтажного жилья в пригороде стала доминирующей тенденцией на строительном рынке. При этом особый агитационный вклад внесли коттеджные поселки, в которые - из городской тесноты в уют небольшого замкнутого пространства - предпочитают перебираться люди разного достатка и вкусов, что поддерживается краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Надо отметить, что главное достоинство ряда построенных и строящихся малоэтажных поселков вблизи Владивостока и в пригородной зоне – это внушительный забор и охрана территории. Относительная безопасность, которую они создают, делает проживание в поселке приятнее, чем в многоквартирных домах. А чистый воздух, небольшой участок земли у дома, относительно однородный по достатку состав жителей и пр. дополняют все городские удобства с сетями и автономными, дорогами.


 

 

 

 

 

Конкуренция заставляет застройщиков предлагать все более высокий уровень комфорта, насыщая территорию поселков объектами общественного назначения.

Например, известный развивающийся клубный поселок «Грин Парк» в Садгороде помимо того, что подключен ко всем городским сетям, имеет и свою независимую котельную. То есть с теплом здесь надежно. Охрана огороженной территории ведется с видеонаблюдением. Практически каждая семья имеет возможность ставить машину, а то и две возле таунхауса или на просторных парковочных площадках. Школа – рядом. В перспективе будет работать свой частный детский сад на 50 детей в формате Baby Club.

Проектом застройки поселка был предусмотрен сильный «спортивный блок: крытый 25-метровый бассейн, теннисный корт и спорт-площадка, тренажерный зал, спа и зал йоги. На территории предусмотрена обширная общественная зона с детской площадкой и фонтаном, зона барбекю и пр. К плюсам застройщик относит и близость моря, небольшого лесного массива, объектов отдыха.

Застройщики малоэтажных поселков предлагают самим же будущим жильцам развивать инфраструктуру поселков, открывая здесь магазины, салоны красоты, культовые и клубные объекты, кружки и пр.

Застройщик поселка «Изумрудный город», который начал строиться недавно на Весенней, помимо инженерной инфраструктуры европейского стандарта предполагает сделать беговые и велосипедные дорожки, детские площадки, общественный центр.

Стоит отметить еще и такой момент, что по своим достоинствам отдельные поселки, которые будут строиться многодетными семьями в пригородной зоне, сегодня планируются с подведением необходимых сетей и дорог, строительством детских садов и школ и даже со своими медпунктами.

Виктор КУДИНОВ.  Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: строительство  жилье 






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