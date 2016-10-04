Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гарантийный фонд Приморского края предлагает малому бизнесу края сделать больше
«Сделайте больше!» - с таким призывом обращается Гарантийный фонд Приморского края к малому и среднему предпринимательству, предоставляя поручительство по кредитам и договорам банковской гарантии участникам госзаказа в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Оформить договор поручительства теперь дешевле и быстрее: комиссия фонда по договорам банковской гарантии для компаний, зарегистрированных на территории моногородов Приморского края, составляет 0,5% годовых от суммы поручительства, а срок рассмотрения заявки для всех без исключения компаний — всего один день, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По словам исполнительного директора Гарантийного фонда Ксении ПЛЕТЦЕР, потребность в банковской гарантии для обеспечения госзаказа у малого и среднего бизнеса края довольно высока - Приморье входит в ТОП-30 среди субъектов страны по количеству и объему предоставляемых гарантий малому бизнесу. Это объясняется в том числе и тем, что банковская гарантия является самым удобным и эффективным видом обеспечения исполнения государственного заказа по причине скорости оформления и невысокой стоимости, а также не требует вывода из оборота компании большого объема средств на длительный срок.
Как правило, в случае, если размер банковской гарантии превышает 3 млн рублей, финансовые организации требуют залоговое обеспечение, недостаточность которого приводит к ограничению участия малого и среднего бизнеса в системе госзаказа и снижению его конкурентоспособности.
В то же время размер действовавшей до последнего времени ставки комиссии Фонда по предоставлению подобных поручительств был препятствием для малых предприятий.
Новые условия предоставления Фондом поручительства по кредиту, договору лизинга или банковской гарантии для компаний участников госзаказа, позволят малому и среднему бизнесу края, в том числе зарегистрированному в моногородах, активнее вовлекаться в амбициозные и масштабные проекты, которые будут реализованы в Приморье в ближайшей перспективе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Гарантийный фонд Приморского края предлагает малому бизнесу края сделать больше
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Некоторые проекты, заявленные на ВЭФ, уже сегодня кажутся откровенным блефом
- Минэнерго рассчитало рост стоимости бензина в 2017 году
- "Таможня – это инструмент в руках государства"
- ВСТО-2: Первые 100 млн тонн нефти прокачаны менее чем за четыре года
- Во Владивостоке прошел V Международный Экономический Бизнес-Конгресс
- Корейский бизнес хочет не только выгодных проектов на Дальнем Востоке, но и понятных правил
- Палочки "made in Primorye" пользуются спросом в лучших ресторанах Сеула
- На предприятии "Эра" наступает новая эра
Новости раздела
- Территория повышенного комфорта
- Дальневосточная железная дорога отметит 100-летие Амурского моста
- Приморским домам не хватает теплозащиты
- Гарантийный фонд Приморского края предлагает малому бизнесу края сделать больше
- Удар по отопительному сезону
- Можно ли пить воду из крана?
- Разговор на экочистоту
- Грязь нуждается в охране
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Приморский край возглавил рейтинг самых привлекательных для инвестиций регионов России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новый налог обрушит цены на недвижимость
- В вузы вернут вступительные экзамены
- Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска
- Владивостокский морской торговый порт не справляется с выгрузкой контейнеров
- Пенсионеры потеряют по 275 тысяч рублей каждый
- Владельцы "дальневосточных гектаров" в Приморье пока больше похожи на фантазеров, чем на бизнесменов
- Некоторые проекты, заявленные на ВЭФ, уже сегодня кажутся откровенным блефом
- В России отменят госрегулирование цен на тепло
- Приморцы будут летать в Москву задешево еще два года
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед