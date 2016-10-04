Отопительный сезон в Приморье оказался под угрозой срыва

Из-за задолженностей предприятий ЖКХ и ВКХ перед энергетиками

Критическая ситуация с расчетами за поставленную электроэнергию на территории Приморского края может серьезно осложнить прохождение отопительного сезона в ряде муниципалитетов. Виноваты в этом прежде всего предприятия водопроводно-канализационного и жилищно-коммунального хозяйства, чей долг перед энергетиками за поставленную электроэнергию уже достиг рекордного максимума в 570 млн рублей. При этом в «черном списке» должников есть безоговорочный лидер: основной потребитель электроэнергии в крае КГУП «Примтеплоэнерго» задолжало около 360 млн рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Некоторые предприятия еще не полностью рассчитались за электропотребление прошлого сезона и продолжают копить долги. В итоге сложившаяся ситуация грозит срывом своевременной подачи тепла социально значимым объектам и населению от котельных предприятий-должников.

Досье "Золотого Рога": Федеральный закон «Об электроэнергетике» предусматривает функционирование на рынках электроэнергии энергосбытовых компаний, обладающих специальным статусом - гарантирующего поставщика электрической энергии. Только гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему потребителем электрической энергии, находящимся в его зоне деятельности. Гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, в том числе и в Приморье, выступает ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), ежегодно закупающее около 32 млрд кВт.ч электроэнергии на оптовом рынке. А это значит, что от работы ДЭК зависит устойчивое энергоснабжение края.

На сегодняшний день на территории обслуживания ДЭК находится более 1,3 тыс. предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения населению и предприятиям.

По данным ДЭК, в целом долги предприятий ВКХ и ЖКХ в Приморье в текущем году выросли на 20%. Проблема в том, что к началу отопительного сезона столь внушительная задолженность сформирована впервые. Напряженная ситуация с расчетами предприятий отмечается в Находкинском и Партизанском городских округах, Спасске, Лесозаводском и Хасанском районах Приморья.

Большая часть предприятий ссылается на низкую платежную дисциплину населения как на основную причину неплатежей в сторону ПАО «ДЭК». Однако энергетики подчеркивают, что население по итогам 8 месяцев достигло 91% уровня оплаты потребленной электроэнергии, в то время как предприятия ЖКХ и ВКХ - только 77%.

Тот факт, что у должников есть свободные средства и возможность рассчитаться, лучше всего иллюстрирует свежий пример: буквально в сентябре в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель изъял в счет оплаты долга у предприятия-неплательщика ООО «Паросиловой комплекс» (Находка) автомобиль оценочной стоимостью 3,5 млн рублей. Наверняка руководство того же «Примтеплоэнерго» передвигается на не менее дорогих автотранспортных средствах.

Этот год уже стал рекордным по количеству отключенных котельных. Так, на сегодняшний день в отключенном состоянии находятся 29 объектов «Примтеплоэнерго» по Спасскому и Михайловскому районам. А по состоянию на 1 сентября, до прихода на территорию Приморья тайфуна «Лайонрок», этот список состоял из порядка 200 котельных краевого теплоснабжающего предприятия.

«Примтеплоэнерго» уже стала лидером в антирейтинге краевых предприятий ЖКХ по неплатежам: - с начала года задолженность КГУП выросла на 38%. Руководство предприятия объясняет неплатежи необходимостью закупки топлива и модернизации оборудования, но ведь эти же задачи стоят перед любым добросовестным плательщиком.

В списке антирейтинга неплательщиков еще тринадцать проблемных компаний, но с гораздо меньшими суммами: находкинские ООО «НАТЭК» (долг на 1 октября - 8,9 млн рублей) и ООО «Тепловые сети Находка» (7,2 млн рублей), хасанское ООО «Востоктепло» (8,5 млн рублей), лесозаводское ООО «Электросервис» (7,2 млн рублей), дальнереченское ООО «Дальводоканал» (6,7 млн рублей).

Энергетики пытаются разрешить ситуацию с неплатежами на совещаниях с участием представителей администрации края и предприятий-должников, но пока все ограничивается только обещаниями.

«Мы ждем конструктивных предложений и готовы договариваться, идти на реструктуризацию - говорит директор ПАО «ДЭК» по работе на розничном рынке Юрий ИГНАТОВ. - На деле получается, что вместо того, чтобы сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону, мы вынуждены в том числе заниматься взысканием долгов в судебном порядке».

Кстати, в суд энергетики обращаются достаточно регулярно, так как на сегодня это один из самых эффективных инструментов работы с должниками. И, как правило, выясняется, что у должников есть и средства на счетах, и ликвидное имущество, на которое можно наложить арест. Вопрос состоит только в длительности этих процедур.

«Исполнительные листы в отношении того же «Примтеплоэнерго» у нас уже имеются, но на данном этапе производство судебными приставами приостановлено в связи с ликвидацией последствий паводка: компания объясняет отвлечение средств проводимыми восстановительными работами», - продолжает Юрий Игнатов.

Еще одна болевая точка – регулярные нарушения финансово-хозяйственной деятельности, о чем энергетики уведомляют органы внутренних дел и прокуратуру. Так, население поселка Ярославского в Хорольском районе оплачивает услуги ЖКХ предприятию, не имеющему права осуществлять сбор платежей. Как выяснилось, эксплуатацию водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет ООО «Тритэра», а денежные средства с населения и юридических лиц собирает ООО «Рапид-Восток», не зарегистрированное в качестве платежного агента в Росфинмониторинге. В итоге ресурсоснабжающие предприятия не получают средства за отпущенный ресурс с указанного платежного агента. И это далеко не единичный подобный случай в Приморье.

В ДЭК отмечают, что имеющиеся многомиллионные неплатежи являются серьезной угрозой для последующей тарифной нагрузки на остальных добросовестных потребителей Приморского края, так как энергокомпания вынуждена закрывать «бреши» за счет привлечения кредитных ресурсов с дальнейшим обслуживанием долговых обязательств. Фактически ставшую уже системой проблему можно разрулить с помощью краевых властей и муниципалитетов, которые кровно заинтересованы в успешном прохождении отопительного сезона на вверенных им территориях. Хочется верить, что ситуация будет взята под особый контроль.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.