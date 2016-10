Приморским домам не хватает теплозащиты

Трудные проблемы перехода жилищного фонда от затратного механизма к энергоэффективному ждут своих решений

Большие затраты на жизненно важные ресурсы ограничивают планы простых людей на улучшение жилищных условий. Переход на современные нормы по теплозащите зданий – один из резервов, который позволяет им мечтать о большой, но экономичной квартире или просторном доме, содержание которых им было бы по карману. Этот же переход должен расширять возможности в реализации краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.». Однако наше жилье по-прежнему обогревает улицу, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Теплозащита дома нужна для того, чтобы обеспечить комфортное проживание людей, а, согласно 384-ФЗ, комфортные условия в жилище – это и один из критериев безопасности здания. В идеале эти условия должны быть таковы: +200C – температура воздуха, менее 0,1-0,15 м/сек – его движение, и его влажность – 65%.

Подробнее в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказал эксперт Алексей ГРИШАН.

- Алексей Алексеевич, известно, что за тепло надо платить. Но платить за него хочется поменьше. Возможно ли это?

- Теплопотери в доме снижают утепление жилья. Зависят они от определяющего условия – свойств сопротивляться теплопередаче строительной оболочки здания – окон, стен, потолка, пола, от внутреннего движения воздуха и от внешних климатических условий, от которых зависят градусо-сутки отопительного периода.

Каждому в многоквартирном доме приходит квитанция, в которой следующие цифры: его квадратные метры, тариф стоимости гигакалории, по которому теплоснабжающая организация продает тепло, и норма удельного теплопотребления на 1 кв. метр для создания комфортных условий. Эта норма должна быть практически равна величине теплопотерь дома, чтобы компенсировать их, зависеть от теплозащитных свойств строительной оболочки и от условий климата. Когда в помещении +20-220C, ничего компенсировать не надо, но только станет на улице холодней – это потребуется.

Изменить самому затраты за счет изменения количества квадратных метров своего жилья сложно, размер тарифа – вне ведения человека. А норма удельного теплопотребления на 1 кв. метр для создания ему комфортных условий – епархия администрации муниципального образования, которая с определенной периодичностью назначает эту норму.

- То есть остается одно – утепляться?

- Наши дома и в прежние годы и сегодня сдавались и сдаются в соответствии с требованиями СНиП, в том числе и по теплозащите. Я смотрю свои квитанции за 2008-2012 гг. и пытаюсь понять, что у нас с тех пор стало с нормой удельного тепла на отопление. Получается, что если в 2008 году мой дом на ул. Толстого по теплопотреблению соответствовал климатическим условиям г. Нерчинска Читинской области, где зимой -400C обычная температура, а у нас предельная по СНиПу – 24, то в 2012 г. по норме мой дом «переехал» за полярный круг в Салехард. Настолько она изменилась!

Если наши климатические условия не стали такими, то, вероятно, ухудшились теплозащитные свойства дома. Но кто это определял? Никто.

К саммиту 2012 года во Владивостоке ремонтировали здания. В отчете об этом можно найти, сколько было сделано объектов и сколько освоено средств. Но какие получены результаты по улучшению теплозащиты отремонтированного фонда – не найдете!

- И норма, и платежи в отношении этих зданий не пересматривались?

- Нет. Мало того. По программе капремонта все мы платим по 6,57 рубля в месяц за 1 кв. метр жилья, но утепление фасадов в крае при капремонте здания сегодня не предусмотрено. Федеральный закон №261-ФЗ об энергосбережении требует: не допускать ввода в эксплуатацию построенных, капитально ремонтированных и реконструированных зданий, не соответствующих современным требованиям по энергетической эффективности и не оснащенных приборами учета.

В 384-м ФЗ говорится, что повышение энергетической эффективности зданий не должно приводить к введению приобретателей в заблуждение. То есть если исполнитель работ утеплил дом, то он должен доказать, что утепление произошло в соответствии с современными требованиями.

В ЖК РФ есть перечень работ по капремонту. Одна из позиций – ремонт и утепление фасадов. И 227-й краевой закон повторяет слово в слово – «ремонт и утепление фасадов». Но в 2015 г. вышел 754-й краевой закон, по которому наши законодатели отменили утепление фасада и установку теплосчетчиков вопреки 261-ФЗ и 384-ФЗ, ЖК РФ и трем постановлениям правительства РФ.

Можно понять, почему наш законодатель так поступил. По моим оценкам, по всем муниципальным образованиям Приморья, если их жилой фонд привести к современным требованиям по теплозащите, каждая семья в оплате за отопление будет экономить в среднем по 25 рублей с 1 кв. метра в месяц. Не трудно подсчитать, какую прибыль можно получить в семейном бюджете: достаточно умножить 25 на количество «квадратов».

- Но это же деньги, которые не дойдут до теплоснабжающих организаций!

- Совершенно верно! Значит, у них будут финансовые затруднения. Конечно, этот 754-й закон принят в интересах теплоснабжающих организаций, а не в интересах жителей. И мы переплачиваем, потому что не соответствуем современным требованиям по тепловой защите.

Сегодня норма теплопотребления для Владивостока для панельной девятиэтажки – 0,192 гигакалории на 1 кв. метр за год. А по постановлению правительства она должна быть 0,095 гигакалории в год, или в два раза меньше. С 2020 года норма должна быть снижена до 0,085! А Владивосток в этом году планировал увеличить норму удельного тепла на отопление с 0,192 до 0,216 гигакалории на 1 кв. метр за год.

Опять же, если начинать капремонт дома и предусматривать повышение теплозащиты, то чем руководствоваться при его организации? Прошлой нормой или новой, которая вступит в силу в 2020-м году и по которой дом должен будет нормально жить?

Вот, на мой взгляд, основные вопросы утепления зданий.

- А что касается частных домов? Здесь проще? Ведь сам собственник решает: утеплять свой дом или нет.

- Решает. Но как! Однажды меня пригласили обследовать коттедж, где был установлен тепловой насос. Помимо насоса мы проверили и дом на его соответствие теплопотерям. Оказалось, при температуре на улице -9,50C, температура наружной поверхности стены была -40C, а местами до + 2,50C. То есть никакой теплозащиты! При такой температуре воздуха наружная поверхность стены должна быть выше всего на 1, в крайнем случае - 1,5 градуса. То есть на стене должно быть около -80C, и это предел!

Я проверял на теплоэффективность много коттеджей и новостроев, даже ВИПовские сооружения, а отдельные объекты – поэтапно на весь период строительства. Но ни одно здание даже приблизительно не соответствовало правилам теплопередачи.

Однажды на собрании частных застройщиков я предложил построить энергоэффективный дом – по проекту с проверкой теплозащиты – получилась она или нет. Но желающих не оказалось: «А вдруг у нас не получится!»

- Видно, переход на новые нормы остается неподъемен ни для строителей, ни для бюджетов, ни для людей?

- Я так не думаю. В других городах это удается. Например, Москва строит и капитально ремонтирует дома, проверяет их на соответствие современным требованиям теплозащиты еще с конца прошлого века. А нашу команду строителей на теплозащиту еще никто не настроил.

- Наверное, наш заказчик тоже еще не считает, что для него теплозащита зданий очень важна?

- Мне кажется, что он очень давно с этим хорошо определился. Будучи два созыва в составе краевого экспертного совета по качеству услуг ЖКХ, я пришел к выводу, что сдвинуть проблему по усилению теплозащиты зданий могут только сами жители. Например, через спецсчет на капремонт своего дома, а не через общий фонд капремонта. Пусть этот спецсчет будет даже при фонде капремонта края, но при этом совет дома сам должен решать: сколько откладывать на капремонт, брать ли кредит и т.д. И если надо, то, взяв кредит, можно произвести и установку счетчиков, и капремонт, и утепление. Вне плана, сразу и на все 20 лет вперед. Зато жить можно будет по-человечески!

- Как же определиться по расходам дома на его теплозащиту?

- Чтобы понять, надо ли дому утепление и соответствует ли он после утепления современным требованиям, необходимо энергетическое обследование, и в крае есть десятка полтора компаний, которые готовы это делать. А обследовать надо комплексно.

- А надо ли? Ведь тот фонд, который строился в 60-80-е, стандартен, и достаточно сравнить прежние нормы и сегодняшние, чтобы с достаточной точностью оценить, какое требуется утепление и от этого – какими должны быть расходы?

- Можно. Один из принципов капремонта гласит: «визуальная оценка состояния дома перед капитальным ремонтом». Хотя визуально, без приборов, будет видна нормальная, но холодная стена. А с помощь тепловизора видно, что в ней – пара трещин, одна из которых развивается дальше. Тепловизор показывает и то, что температура обычной поверхности дома в отличии от изолированной, на 4 градуса ниже. То есть теплопотери утепленной снаружи квартиры в два раза меньше! Визуально непонятно: какой с этой «заплаты» толк? А прибор показывает, что толк есть.

По-моему, организаторы капремонта не заинтересованы в инструментальном обследовании, потому что тогда им пришлось бы объяснять, почему не производится утепление домов.

- А каким может быть общий эффект от полного утепления жилого фонда всего края?

- Как-то занимавший пост председателя краевого экспертного совета по ЖКХ Сергей САДОВОЙ высказал мнение, что утепление зданий в Приморье даст серьезный положительный результат. И губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ ответил ему на это приблизительно так: «Я человек науки и привык к более точным оценкам. Если вы предоставите такую оценку, то мы рассмотрим ваше предложение».

Оценка показала, что если весь фонд МКД края будет приведен к требованиям по теплозащите 2020 года, то потребление топлива в крае на отопление жилья снизится примерно на 40%.

МНЕНИЕ

«Обманывайтесь, если хотите»

- Я считаю, что, чтобы жить лучше и дешевле, за это надо бороться. В капремонте это - спецсчет, который позволяет контролировать ситуацию. Ни один документ без участия жильцов не будет подписан. Они сами определяют и сроки, и состав работ, и качество.

Однако сейчас, когда им предлагается, увеличив взносы до 9 рублей за 1 кв. метр, сделать утепление, чтобы потом платить за отопление на 25 рублей в месяц меньше с «квадрата», многие отвечают: «Как платили, так и будем платить». И как это назвать? Что их пугает? То, что их обманут? Так их и так обманывают на каждом шагу.

На фото: Эксперт Алексей Гришан советует приморцам подумать об энергоэффективности своего жилья.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.