Можно ли пить воду из крана?

Вода из всех водохранилищ Приморья одинаково тщательно готовится до уровня питьевой

В рамках краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» особое значение имеет устойчивое водоснабжение. КГУП «Приморский водоканал» уже давно является основным поставщиком воды для Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов. Сегодня компания подает потребителям примерно 270 тыс. кубометров воды в сутки. С подключением отопления расход увеличится до 300 тыс. кубометров в сутки, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Недавно в Шкотовском муниципальном округе КГУП «Приморский водоканал» приняло в эксплуатацию сети водопровода пгт Шкотово. Взяты на обслуживание несколько поселений в Михайловском МО, а также пос. Преображение и Лазо, с. Валентин.

Подробнее о работе главного водоканала Приморья Деловой газете «Золотой Рог» рассказала главный технолог КГУП «Приморский водоканал» Тамара РОЖКОВА.

- Тамара Викторовна, есть ли у предприятия резервы мощности для быстрого роста населения и развития зоны Свободного порта Владивосток?

- Об этом можно судить по производительности наших водных очистных сооружений. Проектная мощность очистных АГУ в с. Штыково – 330 тыс. кубометров в сутки, Богатинского гидроузла – 50 тыс., Пионерского – 30 тыс. Резерв для роста потребления составляет минимум 100 тыс. кубометров воды в сутки.

- Еще в советское время говорилось о том, что для надежного водоснабжения этой территории необходимо задействовать Пушкинское месторождение подземных вод в пос. Раздольное.

- Сегодня основные используемые нами источники водоснабжения – поверхностные, и наполнение водохранилищ зависит напрямую от капризов природы в виде осадков. Поэтому вопрос об освоении Пушкинского месторождения остается особенно актуальным. Это – в ближайших планах. Пушкинское месторождение строители начинали осваивать в 80-х, но потом забросили. Теперь к нему вернулись. Проще достроить начатое, чем строить все заново. Проектная мощность этого водоисточника – 120 тыс. кубометров в сутки. Она осваивается в две очереди по 60 тысяч кубометров каждая.

В настоящее время построен первый пусковой комплекс, включающий оборудованные скважины, резервуары чистой воды, магистральные водоводы, станцию УФО, станцию обеззараживания воды гипохлоритом натрия, АБК. Осталось построить второй пусковой комплекс по очистке воды - станцию обезжелезивания, по которой ведется проектирование. Приступить к строительству станции предполагается летом следующего года. Пока же здесь регулярно прокачиваются скважины, берутся и исследуются пробы воды.

- А чем сегодня определяется качество воды «Приморского водоканала», отличается ли вода в водоисточниках?

- Наилучшее качество воды наблюдается в Пионерском водохранилище. В Артемовском водохранилище, которое является основным поставщиком воды в единую систему водоснабжения г. Владивостока, тоже хорошая вода. На третьем месте вода из Богатинского водохранилища, что, впрочем, не влияет на качество воды, подаваемой потребителям. Потому что вода из всех водохранилищ одинаково тщательно готовится до уровня питьевой.

Вся вода очищается на нескольких площадках водопроводных очистных сооружений. На каждой такой площадке есть своя производственная лаборатория. Все наши лаборатории работают по программам лабораторного контроля качества воды, утвержденным Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю – главной для нас контролирующей организации по качеству воды.

Отдельные показатели качества воды отслеживаются каждый час, некоторые – раз в два часа, некоторые – раз в сутки. Таким образом ведется круглосуточный контроль качества исходной воды, на всех этапах очистки воды и на выходе с очистных сооружений. Вода, подаваемая потребителям, соответствует санитарным требованиям и нормам.

Качество воды в распределительных сетях г. Владивостока и на островных территориях контролирует Центральная лаборатория предприятия. Она аккредитована в соответствии с ФЗ-412 на выполнение исследований различных видов воды: питьевой, природной, морской и сточной. Ежедневно производится отбор проб воды в 20 контрольных точках. Наиболее важным критерием безопасности воды в эпидемиологическом отношении является проверка ее на микробиологические показатели. По этим показателям вода отвечает гигиеническим нормативам.

Открытые источники воды очень уязвимы для загрязнения. Вода в Артемовском водохранилище находится под неусыпным контролем маленьких биоорганизмов - двустворчатых пресноводных моллюсков, которые живут только в чистой воде. При попадании загрязнения в водоисточник они захлопывают свои створки. В таком случае вода перекрывается и исследуется. Система биомониторинга воды в режиме online позволяет исключить возможность попадания загрязняющих веществ в систему централизованного водоснабжения.

Контроль качества воды ведется на всех этапах очистки и транспортировки и дополняется государственным контролем Управления Роспотребнадзора по ПК, имеющего свои мониторинговые точки на сетях водопровода.

- Тем не менее иногда приходится слышать, что из крана бежит ржавая вода.

- Вода после очистки на водопроводных очистных сооружениях подается в разводящие сети водопровода, часть которых находится в эксплуатации 50 и более лет. Трубы на 90% металлические - это сталь или чугун. А металл, как известно, подвержен коррозии, даже когда лежит в земле без воды. Вода по показателю «жесткость» является мягкой, что хорошо для потребителя, т.к. не образует накипи на нагревательных элементах бытового оборудования. С другой стороны, наша мягкая вода, проходя по трубам, взаимодействуя с металлом труб, образует гидроокись железа. Из-за соединений железа вода приобретает желтоватый цвет. В таких случаях иногда достаточно сбросить небольшое количество воды или отстаивать ее перед использованием.

Кроме того, водоразбор в разное время суток идет неравномерно. Минимум – ночью и днем, максимум - утром и вечером. Таким образом, в дневное время происходит застаивание воды во внутренних системах водопровода. Застой воды может коснуться и водоразборных колонок, которыми жители редко пользуются. Т.е. опять-таки воду в таких случаях необходимо сбрасывать.

Мы контролируем подачу воды в распределительных сетях до границы нашей балансовой принадлежности. Для большинства граница – до входа трубы в дом. От границ балансовой принадлежности и до крана потребителя водопроводные сети находятся в хозяйственном ведении и обслуживаются управляющими компаниями, и если дому уже 30-50 лет, а трубы никогда не менялись, то понятно, какой становится вода в этих трубах и чего ждать от качества. Необходимо, чтобы жители инициировали и требовали замену труб, стояков в таких домах.

- Многие отмечают, что из нашей воды куда-то делся откровенный запах хлорки.

- На нашем предприятии был осуществлен переход на новую технологию обеззараживания воды с использованием гипохлорита натрия. Приготовление гипохлорита натрия производится на электролизных установках российской компании «НПЦ Эколог» (г. Санкт-Петербург). Для его приготовления необходимы всего три компонента: обычная поваренная соль, вода и электричество. Такие установки внедрены и успешно работают на Пионерском и Богатинском гидроузлах, на насосной станции «Горностай», где дохлорируется вода, идущая из Артемовского гидроузла.

В планах предприятия запустить такую же установку на насосно-фильтровальной станции Артемовского гидроузла. На предприятии разработана программа с технико-экономическим обоснованием по переходу на гипохлорит натрия на НФС АГУ, которая находится на согласовании в администрации края. Это инвестиционный проект, который призван улучшить качество воды, обеспечить безопасность персонала, уйти от жидкого хлора, оздоровить экологическую обстановку в соответствии с требованиями федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и другими законодательными актами, к чему наше предприятие стремится.

Другой важный момент – мы занимаемся перекладкой тех трубопроводов, которые находятся в эксплуатации не один десяток лет. Ежегодно заменяются многие километры труб. Где их сложно заменять, выручает технология «У-Лайнер», которая позволяет на отдельных участках с помощью труб-вкладышей и горячего воздуха наносить на изъеденные коррозией стенки новое полимерное покрытие.

На нашем предприятии успешно реализуются различные программы по обеспечению эпидемиологической безопасности населения, по совершенствованию технологии водоподготовки для улучшения качества воды. Используем новые реагенты: коагулянты и флокулянты, улучшающие качество воды, на площадках очистных сооружений внедрены установки ультрафиолетового обеззараживания, установки приготовления гипохлорита натрия вместо жидкого хлора, используются системы автоматического контроля качества воды. Все технологии водоподготовки современные и экологичные.

- И все же можно ли пить нашу воду из под крана?

- Можно, но в периоды тайфунов, ливневых дождей и паводков, лучше перестраховаться и желательно хотя бы отстаивать воду. В каких-то случаях воду лучше кипятить.

- Многие предпочитают пить воду, отфильтрованную бытовыми приборами.

- Как технолог, я считаю, что вода у нас соответствует всем нормативным показателям – и на выходе из очистных сооружений, и в распределительной водопроводной сети. Фильтры, которые люди используют у себя якобы «для очищения воды», действительно ее очищают, но при такой очистке теряется ее ценный природный минеральный состав. Поэтому зачастую достаточно отстаивания, при котором вода сохраняет этот ценный набор. Однако фильтры загрязняются и при их несвоевременной замене ухудшают качество воды.

- Есть японская теория, которая отмечает, что в зависимости от микросостава и особенностей молекулярных связей невозможно «получить одну и ту же воду дважды», она всегда разная, как бы ее ни пытались сделать стандартной.

- Действительно есть такой момент. Например, в водохранилище каждый день отбираются пробы воды, и каждый раз результаты несколько отличаются, хотя на вид вода может оставаться такой же, как была вчера. То есть ее состав постоянно меняется. Научно доказано, что вода структурирована и несет информацию, имеет свою память. Недавно в библиотеке им. Горького на эту тему была лекция «Такая разная вода», и, что интересно, на ней было отмечено, что вода изменяется даже от ауры нашего настроения.

- Если вернуться к вопросу производства воды, то мне непонятно: почему Приморский водоканал не производит популярную бутилированную воду? Вроде и база для этого подходящая, и потребитель есть, и его доверие.

- Действительно, нет у нас такого производства. Этим занимаются коммерческие организации. Но, надо отметить, это уже отдельная область деятельности. И к ней иные нормативные требования. Для бутилирования воды необходима лицензия. Кроме того, бутилированная вода, как правило, в большинстве своем добывается из подземных источников, а это дополнительные и серьезные вложения денег.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Есть мнение, что производители зачастую бутилируют воду из водопроводной системы...

- Не исключено. Вода, расфасованная в емкости, которую Центральная лаборатория предприятия время от времени исследует, действительно разная.

И результаты исследований показывают, что среди такой продукции есть на самом деле очень вкусная и соответствующая всем требуемым показателям вода. Но есть и ненадлежащего качества.

Если потребители сомневаются в качестве употребляемой воды, ее всегда можно проверить в нашей лаборатории.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.