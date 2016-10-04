Разговор на экочистоту

Экологи региона настроены на конструктивный диалог с властью

Приморский край сегодня является той территорией, куда пришли крупные инвесторы. Благодаря им строятся и расширяются порты, магистральные трубопроводы, но еще целый ряд крупных проектов ждет своего решения, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Экономическое развитие и сохранение природы и биоразнообразия - как соблюсти то и другое? В крае действует государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края», которая предусматривает правила использования природных ресурсов. И все же отношения между промышленниками и экологическими организациями зачастую строятся напряженно. Властные органы любого уровня являются своего рода арбитражем между этими двумя сторонами, принимающим решения. И эти решения могут зависеть от того, насколько экологи убедительны.

Деловая газета «Золотой Рог» сделала опрос представителей экологических организаций и отдельных экологов, задав им один и тот же вопрос: «Слышит ли вас сегодня власть?»

Не слышит

- Власть нас не слышит, - считает старший научный сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН, д.б.н. Татьяна ВШИВКОВА. - Подтверждение тому - многочисленные обращения экологов к власти по поводу планов строительства в крае ряда крупных промышленных объектов. Проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) в бухте Перевозной не состоялся не потому, что власть нас услышала, а потому, что вмешались санкции.

Что касается проекта «Роснефти» строительства нефтехимического комбината - ВНХК, то за 10 лет, что проталкивается этот завод на площадку вблизи Находки недалеко от зал. Востока, рядом с особо охраняемой природной территорией (ООПТ), экологи так и не были услышаны.

Как не услышаны экологи, поднявшие проблему загрязнения угольной пылью в портах Приморья: Владивостоке, Находке, Врангеле, Посьете. Экологические проблемы не решаются, но усугубляются. Возникают новые проекты угольных терминалов: порт Вера, б. Суходол, проект в районе пос. Хмыловка за Находкой. Открыто игнорируется приказ губернатора Приморского края о запрете открытых перегрузок угля.

Приоритет отдается агрессивному и экологически опасному бизнесу, несущему быстрые и легкие деньги. Не поощряется развитие экономики на основе возобновляемых ресурсов, так как они требуют долгосрочных инвестиций.

Слышит, но не всегда

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир РАКОВ считает, что власть не всегда слышит экологов, а если и слышит, то делает все равно по-своему.

- Типичный пример - с особо охраняемой природной территорией (ООПТ) - памятником природы «Бухты залива Посьета». В 2014-15 гг. проходила государственная экологическая экспертиза проекта порта «Посьет» по изменению границ этого памятника природы. Он получил отрицательное заключение экологической экспертизы. Председателем комиссии был Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, а в составе комиссии - несколько докторов и кандидатов наук, многие годы работавших в бухтах зал. Посьета и хорошо знакомых с ситуацией. Однако сделанное этой комиссией отрицательное экспертное заключение не устроило заказчика - порт «Посьет». На тот момент порт уже начал расширять мощности по перевалке угля, реконструкцию причалов, отсыпку в бухтах Постовая и Порт-Посьет. В планах владельцев порта «Посьет» строительство судоходного канала для подходов крупных судов, в том числе предлагается взорвать островок Черкавского на входе.

Комитет по природным ресурсам администрации Приморского края сформировал другую экспертную комиссию, в составе которой не оказалось специалистов, которые когда-либо исследовали бухты зал. Посьета, хотя это является нарушением закона РФ «Об ООПТ»: подобные проекты должен разрабатывать только тот, кто их создавал. Напомню, что в 1960-е - начале 1970-х годов Российская академия наук стала инициатором создания данной ООПТ.

Вторая экспертная комиссия рекомендует изменить границы ООПТ - памятника природы «Бухты залива Посьета». На основании этого второго заключения 27 июля 2015г. губернатор подписывает постановление об изменении границ ООПТ. Общественный экспертный совет по экологической безопасности при администрации Приморского края неоднократно собирался и принимал решения по сохранению границ этой ООПТ, а по сути - всей целостности памятника природы. Но мнение совета тоже не услышано.

И таких примеров много. Власть крайне редко и неохотно идет навстречу экологам. Поэтому общественные экологические организации на власть не надеются и опираются только на поддержку населения и природоохранное законодательство, на некоторые независимые СМИ.

Верховная власть слышит лучше, чем местная

Руководитель дальневосточной межрегиональной экологической организации «Зеленый крест» Константин ДРОЗДОВ считает, что власть слышит экологов, но нет адекватной реакции на местах.

- Вопрос это непростой. Хотя я всегда стараюсь увидеть положительные стороны взаимодействия экологических организаций и власти в России. Положительно то, что с самых высоких трибун в стране говорится о проблемах экологии, они не умалчиваются. Совсем недавно на Восточном экономическом форуме министр природных ресурсов Сергей ДОНСКОЙ публично говорил о том, что в России эти проблемы существуют и что правительство готово принимать меры для изменения ситуации. Есть положительные примеры взаимодействия общественности с краевой природоохранной прокуратурой.

И все же в целом взаимодействие экологов и власти на краевом уровне нельзя назвать простым. Многие чиновники на местах воспринимают экологов как диссидентов, как причину остановки экономической деятельности. С их стороны часто следует либо противодействие, либо преступное неучастие.

Когда люди приходят к нам жаловаться на экологию, обычно это выстраданное. Вот пример: губернатор запретил открытую перевалку угля в Приморском крае. И министр Донской говорил, что надо нам уходить от прямой перевалки угля. А открытая перевалка в крае идет полным ходом.

По всей видимости, ситуация вокруг таких неоднозначных с экологической точки зрения проектов не обходится без коррупционных схем. Возможно, кем-то скуплены территории и их нужно выгодно перепродать, что является скрытой схемой обогащения конкретных лиц.

Надо перестать обвинять экологов, при том что со стороны наших оппонентов нет серьезных обоснований против наших предложений.

Надо встречаться и разговаривать рационально, это наша цель и просьба. Давайте грамотно, с инженерным подходом обсуждать любой проект. Экологи не против экономического развития, мы против разбазаривания, угнетения, уничтожения нашего природного ресурса, против ухудшения здоровья населения нашего края.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

КРОМЕ ТОГО

Тигр и леопард помогли экологам

- Власть услышала экологов на самом высоком уровне и поддержала, - говорит директор экологического фонда «Феникс» Сергей БЕРЕЗНЮК. - В своей деятельности фонд сконцентрирован на вопросах сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда, а также естественных мест их обитания. Когда несколько лет назад мы начинали этот проект, то и мечтать не могли о такой высокой поддержке.

А вот с поддержкой на краевом уровне получается чуть сложнее. Например, у фонда «Феникс» есть хорошее предложение - проект по повышению антибраконьерской деятельности на территориях края, не входящих в федеральные особо охраняемые природные территории. Это инструмент, который позволяет эффективно, адаптивно управлять патрулированием бригад антибраконьерской службы охраны. Проект уже опробован в Лазовском, Сихотэ-Алинском заповедниках, опробован и принят в других странах.

Почему стоит внедрять наше предложение? Потому что ареал тигра гораздо шире территорий, отведенных под федеральные ООПТ, где тигр и леопард под защитой. 90% тигров находятся за их пределами. Ответственность за их охрану несет охотнадзор, который подчиняется субъекту РФ, в данном случае администрации Приморского края. Мы предлагаем оснастить всех сотрудников охотнадзора прибором, который автоматически пишет все нарушения, замечания и наблюдения, которые могут встречаться им во время рейдов по тайге. Особых финансовых затрат на их приобретение не требуется, программа на компьютер ставится бесплатно. Самому инспектору эта методика не добавляет работы. При этом руководство охотнадзора видит всю информацию на мониторе компьютера: где какой инспектор был, где и какие нарушения выявил. Программа позволяет сделать выборку наблюдений по месяцам, по сезонам, по видам нарушений и т. д., провести анализ и на его основании внести коррективы в методику патрулирования. Мы предложили властям использовать эту методику, но пока безуспешно.

На фото PrimaMedia.Ru: Когда власть и общество в вопросах экологии находят общий язык, получается много полезного.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.