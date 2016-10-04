Грязь нуждается в охране

Приморский край обладает собственными месторождениями лечебных грязей, требующих бережного отношения

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» ставит под защиту природные ресурсы. Одним из важных природных ресурсов в Приморье являются лечебные грязи, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Но на сегодня одно из самых старых, самых известных и когда-то самых крупных месторождений, которыми обладает Приморский край, Садгородское месторождение в заливе Угловом - уже фактически утрачено. Причина как в истощении запасов, так и в промышленном загрязнении. Нельзя допустить, чтобы и другие, еще недостаточно освоенные, но перспективные запасы лечебных грязей в крае постигла та же участь. Приморский край в этом случае потеряет базу восстановительного лечения.

Уникальный ресурс

Грязеобразование - сложный и долгий процесс, продолжающийся веками. В нем, кроме глины, песка, минеральных солей остатков растений и животных, участвуют микроорганизмы, жизнедеятельностью которых определяется ряд важнейших свойств грязи. Чтобы она стала действительно целебной, для ее созревания нужны уникальные условия, отмечают специалисты. Лечебную грязь даже сравнивают с хорошим вином: чем она старше, тем качественней.

По данным Института медицинской климатологии и восстановительного лечения, Приморье богато иловыми сульфидными грязями (ясненские, садгородские, находкинские, ольгинские) и сапропелевыми (лазовские, ольгинские, кировские, «Ласточка»). По оценке специалистов запас природных лечебных грязей в Приморье настолько велик, что может покрыть потребность в санаторно-курортном лечении не только населения края, но и жителей всего Дальнего Востока, а также Сибири. До недавнего времени в оздоровительной практике Приморского края использовались только грязи Садгородского месторождения (залив Угловой). На базе этих грязей долгие годы работал всероссийский санаторий.

За последнее десятилетие проведена разведка грязей месторождения Ясного (бухта Экспедиции), а также Мелководненского (бухта Воевода, о. Русский). До остальных пока не дошли руки, вернее, средства инвесторов. Поэтому точных сведений об их запасах нет.

«Грязевая» слава

Долгие годы, а практически - с начала прошлого века в Приморье активно использовались грязи Садгородского месторождения. На его базе работал крупный и популярный курорт «Садгород», рассказал деловой газете «Золотой Рог» главный гидрогеолог ООО «Примгидрогео» Алексей ЧЕЛНОКОВ. В девяностые годы прошлого столетия курорт прекратил существование. Само месторождение еще используется, но в очень ограниченном объеме. «Для него сделан округ горно-санитарной охраны, но соблюдается он формально, т. к. месторождение находится в городской черте», - отмечает специалист.

Разведанные и изученные в последние годы грязи месторождений Ясненское (бухта Экспедиции) в Хасанском районе и Мелководненское (бухта Воевода) на о. Русском используются ограниченно. На базе Ясненского месторождения нет санатория, но эти грязи отчасти заместили садгородские грязи в лечебницах Приморского края. Для этого месторождения сделан и утвержден округ горно-санитарной охраны.

На основе мелководненских грязей сегодня действует база отдыха. Частично грязи этого месторождения доставляются в местные санатории. Но проблема в том, что месторождение не имеет согласованного округа горно-санитарной охраны, хотя его проект уже разработан. Почему-то администрация Владивостока не подписывает его вот уже пять лет.

Грязь может… загрязниться

Месторождения грязей, особенно расположенные вблизи крупных городов, всегда несут риски промышленного загрязнения, говорят специалисты-экологи. Одна из причин того, что Садгородское месторождение сегодня используется очень ограниченно, не только в истощении запасов, но как раз в активном промышленном загрязнении.

Вот что рассказал газете «Золотой Рог» д.б.н., главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир РАКОВ:

«Садгородское месторождение забросили по ряду причин. Во-первых, за более чем столетнюю историю его эксплуатации запасы грязей поиссякли, и трудно найти места, где они не содержали бы большого количества примесей раковин, песка и др. Кроме того, через зал. Угловой около 40 лет назад был проложен дюкер для канализационных стоков Владивостока на п-ов Де-Фриз (мощность - 40-50 тыс. куб. м в сутки), где расположены очистные сооружения. Дюкер давно прогнил и течет, стоки, естественно, попадают в залив. А это стоки металлобазы, нефтезаправок, заводов - кока-колы и пивного... Были случаи аварий на железной дороге, когда из нефтеналивных цистерн нефтепродукты попадали прямо в залив Угловой. И все это помимо тех стоков, что несут с собой ручьи и речки, впадающие в залив.

Не соблюдается режим санитарной защиты месторождения: на Де-Фризе ведутся отсыпки на акватории, а зимой на лед свозится грязный снег вместе с мусором, и др. В последние годы построенный низководный мост Де-Фриз - Седанка вместе с отсыпанными под мостом дамбами сильно ограничил водообмен этой части залива с Амурским заливом», - отметил ученый.

- Общеизвестно, что качественное состояние месторождений лечебных грязей синхронно наследует состоянию прилегающей территории, - говорит геолог Владимир ВАСИЛЬЧЕНКО. - Процесс грязеобразования происходит при взаимодействии широкого комплекса природных факторов, главным из которых являются геологические, климатические, гидрологические, физико-химические и биологические. Проблемы ресурсной и экологической деградации грязей залива Углового в служебных материалах фиксируются с 70-80-х годов прошлого века. Но поскольку это месторождение на то время было единственным в Приморском крае, то проблема широко не освещалась. Лишь в 1991 году в «Долговременной программе охраны природы и рационального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 года» была поставлена задача искать другое месторождение, которое бы пришло на смену «приходящим в негодность в силу высокого антропогенного загрязнения» лечебным грязям залива Углового.

Всё может накрыться угольной пылью

Эксплуатировать дальше Садгородское месторождение не имеет смысла, так как в крае разведаны аналогичные по качеству грязи месторождения Ясного в б. Экспедиции, считают специалисты. Но посмотрим, что угрожает этим грязям.

- В бассейне б. Экспедиции пока нет крупных промышленных предприятий, способных загрязнять воду и лечебные грязи, - говорит Владимир Раков. - Есть возле пос. Краскино небольшой асфальтовый завод, но от него сбросов пока немного. Есть также риски аварий на железной дороге, пролегающей вдоль побережья б. Экспедиции. По ней перевозятся такие опасные грузы, как уголь, нефтепродукты, рудные концентраты и др. Пока таких аварий не было. Основные риски несет расположенный неподалеку и расширяющийся порт Посьет.

Угрозу месторождению несет угольная пыль, которая, несомненно, попадает в б. Экспедиции. Было зафиксировано, что пыль переносится ветром на большие расстояния, до 5-6 км от порта, отметил ученый.

«От порта Посьет до б. Экспедиции около 1,5 км, шлейф пыли достигает бухты, что хорошо видно на космических снимках. Наблюдения показывают, что большое количество угольной пыли, мощным слоем осевшей на лед за зимние месяцы за пределами б. Экспедиции, вблизи порта, «черные» льдины заносит и в б. Экспедиции. Здесь они вмерзают в относительно свежий, чистый лед бухты, а весной тают, и вся накопившаяся на них пыль оседает на дно бухты, в том числе на лечебные грязи, изменяя их качественные показатели.

В небольших концентрациях, если это менее 1% от общего состава, угольная пыль в донных отложениях сильно не сказывается на состоянии морских донных организмов, - поясняет Раков, - но при более высоких концентрациях, а на некоторых участках, прилегающих к порту, концентрация угля в осадках достигает 20-30 и даже 60%, многие донные животные погибают».

Примеси угля способны изменить теплопроводность, липкость, влажность и прочие свойства лечебных грязей. Угольная пыль в принципе вредна для человека и относится к III классу опасных веществ. В ней присутствуют тяжелые металлы, радиоактивные и пр. элементы. То есть грязь при сильном загрязнении угольной пылью может перейти в другой класс осадков. «По ухудшению ее показателей месторождение может исчезнуть если не физически, то как лечебное», - подчеркивает Владимир Раков.

- Бухта Экспедиции обладает несравненно большими способностями к самоочищению за счет активности биологических факторов по сравнению с заливом Угловым, - добавляет Владимир Васильченко. - Пока что не установлено прямых признаков вредного влияния угольной пыли терминала порта Посьет, но и указанную способность бухты к самоочищению нельзя назвать безграничной. В общем плане никоим образом не стоит менять границы памятника природы, как этого желает порт Посьет – его желание к развитию естественно, но пусть он своими технологиями вписывается в границы установленных природоохранных требований.

КСТАТИ

На Русском чисто, пока он не освоен

Состояние мелководненских грязей на о. Русском хорошее, но тоже - пока не освоили долину, считает главный гидрогеолог ООО «Примгидрогео» Алексей Челноков.

Не хотелось бы, тем более что начало загрязнению бухты положили еще в советские времена военные, которые стояли здесь много лет. Как отметил Владимир Раков, на берегу б. Воевода находилось воинское подразделение ТОФ, которое испытывало в бухте различные ядовитые краски, препятствующие обрастанию днищ кораблей. А они содержат соединения ртути, мышьяка, свинца и др. тяжелые металлы. Есть свидетельства того, что несколько лет назад на бухте под лед провалился экскаватор, от чего на дно и в воду попали нефтепродукты.

На фото: Лечебную грязь даже сравнивают с хорошим вином: чем она старше, тем качественней.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.