Скалы Свободного порта Владивосток

В вопросе развития Свободного порта Владивосток (СПВ) пока далеко не все благостно. Он ежемесячно прирастает новыми резидентами - от логистов до производителей кино, однако первые проекты, которые должны отражать главную специфику режима порто-франко, пока спотыкаются на старте, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Так, самый первый одобренный на Наблюдательном совете проект претендента на статус резидента СПВ «Тихоокеанской инвестиционной компании», которая была учреждена ГК «Транзит-ДВ» и китайской компанией по управлению активами «Жун Гун Cинь», так и не стартовал. Хотя идея создания в поселке Славянка гостиничного комплекса, как части инфраструктуры для развития транзитного потенциала свободного порта, представлялась очень своевременной. Как буксует и создание в свободной акватории проекта бункерного хаба, который мог бы стать своеобразным магнитом для крупных судоходных компаний мира.

Что пошло не так? Ошибки менеджмента, обстоятельства высшего порядка? Что может снизить риски предпринимательства и позволить бизнесу инвестировать в будущее? Об этом деловая газета «Золотой Рог» разговаривала с президентом ГК «Транзит-ДВ» Игорем ПОЛЬЧЕНКО.

- Игорь Александрович, что произошло с компанией? Я не видела вас на Восточном экономическом форуме, хотя еще в прошлом году вы были на нем в центре внимания. Ваш проект был одобрен первым на Наблюдательном совете СПВ, но компания до сих пор не стала его резидентом…

- В последние два года каждый бизнес оказался в поле больших, в том числе страновых, рисков. По существу, мы стали заложниками своих намерений финансировать будущее, привлекая валютные кредиты, мы инвестировали их в программы развития СПВ, построили рейдовые перегрузочные комплексы, вложились в рейдовые якорные стоянки, танкерный флот (45-тысячники), тем самым открывая новые возможности для большого каботажа, в перспективе - освоения Северного морского пути. Мы привлекли на бункерный рынок Дальнего Востока новых крупных контрагентов и производителей судового топлива. Все это - составляющие нашей программы по формированию бункерного хаба, который должен стать частью инфраструктуры Свободного порта Владивосток, важнейшим стимулом для захода в наши акватории магистральных контейнерных линий. Но получилось, что, вложившись в будущее, мы намного опередили российские реалии…

- Но ведь идея создания бункерного хаба как была, так и остается актуальной. На чем споткнулись? Какие риски не учли?

- Один из главных рисков, который трудно было изначально просчитать, - катастрофический обвал цены на нефть и курса рубля. Мы формировали свои бюджеты и долгосрочные планы на семь-десять лет, с учетом изменений валютных курсов на уровне 20-30%. Действительность далеко обошла наши прогнозы. Да, собственно, и банки (ВТБ и Сбербанк), которые на тот момент предоставили нам валютные кредиты, эквивалентные 2,8 млрд рублей, также не смогли спрогнозировать такое обвальное изменение курсовой разницы. В одночасье мы оказались должны уже не 2,8 млрд, а 6,6 млрд рублей с учетом процентов. Нужно быть волшебником, чтобы быстро справиться с такой возросшей долговой нагрузкой.

- Почему брали валютный кредит, а не рублевый?

- Это вопрос из разряда «а вы, что, не доверяете нашему правительству и нашим банкам?». На тот момент это были наиболее комфортные для нас условия. Потому что при стоимости кредита в 14% и больше бизнес, особенно крупный, развивать фактически невозможно. К тому же нам нужны были «длинные» деньги. Такая возможность была только в таком продукте. Ни мы, ни, повторюсь, банк недооценили возможную глубину падения национальной валюты. Это, по существу, страновой риск. И полностью перекладывать его на бизнес я считаю несправедливым.

Плюс к этому падение цены на нефть существенно повлияло на бункерный рынок. По нашему бюджету за год выручка упала в 2-2,5 раза. Вы обратили внимание на то, что наша акватория практически опустела, очереди на бункеровку нет. Российские бункеровочные компании, а вместе с ними и вся транспортно-логистическая отрасль теряют свою конкурентоспособность на мировом рынке.

Как можно охарактеризовать обстоятельства, повлиявшие на текущее положение дел в компании… Приведу пример, для развития бункеровочного хаба в акватории СПВ наша компания выстроила абсолютно инновационную систему логистики бункеровочного топлива, активно развивался большой каботаж, благодаря которому значительно возрос объем перевозок по Северному морскому пути. Для удовлетворения спроса в систему дальневосточного бункеровочного хаба мы включили производителей, расположенных в западной части России, а также морские терминалы Балтийских и Черноморских портов, представители всех крупнейших судоходных компаний брали бункер именно на Дальнем Востоке. Но наша страна не просто большая, она очень большая, и срок доставки топлива составлял 65 суток, именно это и сыграло свою роль при резком падении рыночных цен на нефть, когда никакие оперативные действия предпринять было просто невозможно.

- Какие действия предпринимаете сегодня для того, чтобы выправить ситуацию? Насколько это под силу самой компании?

-Заключив договор с банком, мы взяли на себя ответственность, и будем выполнять обязательства. Но с тем, что бизнес оказывается заложником страновых рисков, нужно что-то делать. Получается в этой ситуации, что банк любой ценой будет требовать с нас возвращения в два раза возросшего долга, все права на его стороне. К сожалению, ни законодательство, ни банковские правила не позволяют рассматривать создавшуюся проблему, вынося ее за отдельные рамки. Они понимают наше положение, констатируют факт, но ничем помочь не могут. Но у нас спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Мы обращаемся в правительство, в Минвостокразвития с предложениями сделать общие выводы из нашей ситуации. Инвестор должен быть защищен от подобных обвалов и иметь гарантии, что в долгосрочном проекте он не станет заложником. Нужен работающий механизм, позволяющий разделить подобные риски.

Сейчас в компании реализуется антикризисная программа. Уже сократили порядка 800 человек персонала, подрезаем социальные программы, к которым привыкли жители Хасанского района. Кстати, мы в компании ведем внутренний диалог: может быть, не стоило нам столько тратить на социальные проекты? Моя позиция здесь однозначна: зачем мы живем тогда, если мы социальные программы не двигаем?

Чтобы рассчитываться с валютным кредитом, продали уникальный перегрузочный комплекс ТОР, который позволяет совершать грузовые операции на рейде, снимая контейнеры на высоте до 50 метров. Мы строили его в расчете на организацию полноценных безопасных грузовых операций на рейдовых перегрузочных комплексах. Ну и ведем поиск инвесторов, тех, кто готов с нами, выправив ситуацию, развивать бункерный хаб. От этой идеи мы никогда не откажемся.

- Игорь Александрович, что с проектом, который вы планировали реализовать совместно с китайскими партнерами? На гостинице в Славянке поставлен крест?

- Нет. Тем более что первоначальные этапы уже сделаны, приобретена земля под строительство отеля, разработан и утвержден эскизный проект, проведен тендер на проектные работы, определен оператор, под брендом которого будет работать отель. Мы изменили приоритетность этого проекта, но не отказались от него. «Тихоокеанская инвестиционная компания» в течение года билась над тем, чтобы деньги из китайских банков перевести в Российскую Федерацию, как инвестиции. Пока ничего не получилось. Китайские партнеры интерес к проекту не потеряли, они видят перспективу. Гостиница в Славянке - это часть большого инфраструктурного проекта, и для ее успешной реализации необходимо и развитие транспортного коридора «Приморье-2», и развитие бункерного рынка, для того чтобы в СПВ на регулярной основе заходили контейнерные линии. Поэтому мы с китайскими партнерами взяли паузу и сосредоточены сейчас на решении краткосрочных задач. Реализация долгосрочных проектов должна быть подкреплена законодательно, а этого пока нет.

- Напротив, за очень короткий срок для развития Дальнего Востока в формировании нового законодательного поля для бизнеса сделано очень много. Вы, кстати, сами активный участник этого процесса.

- Безусловно, мы колоссально продвинулись в формировании благоприятных режимов для бизнеса на Дальнем Востоке, но многое делается медленно. К примеру, тот же круглосуточный режим работы таможни будет введен только с 1 октября этого года. Судоходные компании ждали этого шага уже давно.

Остается открытым вопрос о введении единого налога, о котором мы бурно спорили во время обсуждения закона об СПВ. По-прежнему претендовать на статус резидента может только новая компания, созданная специально для реализации проекта. Это важные, хотя, может быть, и частные вопросы. Важнее другое: открывая свободный порт, мы должны сформулировать главные приоритеты, на которые бы опиралась система развития.

В моем представлении главным звеном должно быть развитие акватории, транспортной инфраструктуры, которая бы помогла раскрыть транзитный потенциал территории. В этом готов участвовать частный бизнес, в частности наша компания, которая считает вопрос создания бункерного хаба своим главным бизнес-проектом. Мы исходим из того, что страна, добывающая углеводороды, должна не только экспортировать их, но и продавать на своей территории востребованное в мире топливо. Мы считаем себя морской державой, следовательно в наших портах должны бункероваться суда, стоящие на международных линиях. Это, помимо всего прочего, позволяет перераспределять транспортные потоки, притягивать в регион грузовую базу. Именно этим берут наши соседи, создавая максимально комфортные, в том числе ценовые, условия для бункеровки. Если мы не осознаем значимости этого сегмента в морской логистике, то так и останемся на «фидерных» линиях, этаким аппендиксом в мировой логистике.

Мне кажется, нужно поменять контекст этой темы. На правительственном уровне должны быть приняты решения, которые бы сделали выгодной продажу бункерного топлива в России. Я бы, к примеру, повысил экспортную пошлину на мазут на 200%. Необходимо пересмотреть железнодорожный тариф на доставку этого вида топлива. Получается, что тонну угля из Кемерово для северного завоза мы везем по полторы тысячи за тонну, мазут из Омска (примерно то же расстояние) - по 8 тысяч. Разница колоссальная. Одинаковый тариф должен работать на развитие бункерного хаба в Свободном порту Владивосток. Получается, что сегодня производители, чтобы минимизировать транспортные расходы, вместо востребованного мазута начинают производить битумные смеси, другие продукты, все, что дешевле транспортировать и отправить на экспорт.

Если развитие Дальнего Востока - приоритет, а бункерный рынок - это один из инструментов для развития, то нужно определиться с тем, что для компаний, заточенных под бункерные операции на Дальнем Востоке, транспортная составляющая в цене топлива не должна превышать 35%. Сегодня она составляет порядка 70%, а сам тариф только растет. Нельзя получать прибыль, сокращая грузопотоки. Именно поэтому мы не можем сегодня предложить конкурентную цену. Тем временем иностранные порты очень внимательно наблюдают за нашими ценами, они понимают, что присутствие бункерного рынка в порту - это колоссальное влияние на морские перевозки.

Нельзя оценивать этот бизнес только как продажу мазута на бункер. Мазут - это как начало для развития. И тогда многое встанет на место. На всех совещаниях мы говорим о том, что необходимо создавать в регионе грузовую базу. По поручению министра по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ мы предложили новый подход к формированию стоимости логистических услуг, который позволяет через бункерную биржу создать грузовую базу в Свободном порту Владивосток. На совещании, которое вел замминистра транспорта Цыденов А.С., отвечающий за работу железных дорог, наше предложение получило одобрение и было внесено в Протокол заседания рабочей группы по транзитным перевозкам: «п.7. ОАО «РЖД» совместно с ООО «Группа «Транзит-ДВ» рассмотреть предложение ООО «Группа «Транзит-ДВ» об установлении понижающего коэффициента к тарифам на перевозку мазута для бункеровки судов в Российских портах Дальнего Востока в целях привлечения дополнительных объемов перевозок транзитных грузов с участием МТК «Приморье-1», «Приморье-2». Считаем, что здесь нужны системные решения на уровне всех участников этого бизнеса, без исключения.

Кстати, сегодня на дальневосточном бункерном рынке хотят присутствовать наши казахские партнеры, которых также отрезает дорогая железнодорожная составляющая. Их приход сюда мог бы увеличить грузопоток на Шанхай, Гонконг, Южную Америку. Это же новые возможности для СПВ.

Сегодня, чтобы конкурировать, крупнейшие международные судоходные компании объединяются в альянсы - 2M (Maersk и MSC), Ocean Three (CMA CGM SA, China Shipping Container Lines Co. и United Arab Shipping Co) и др. Нам тоже нужно объединить усилия, чтобы конкурировать. В противном случае нужно забыть эту тему, сказать, что Россия в этом не участвует. Если просто сидеть и ждать, когда цена на нефть поднимется и мы вернемся на круги своя, то в живых останется очень мало компаний, и никакого развития не будет.

Рынок нужно создавать самим, и мы всегда его создавали сами, беря на себя риски, как коммерческая организация.

- Сегодня бункерный бизнес обвиняют во многих грехах. И в разливах топлива при бункеровках на рейде, и в попытках отправить топливо на экспорт, выдав этот продукт как бункер, и так далее. Насколько сегодня этот рынок на Дальнем Востоке цивилизованный? Похоже, единства нет и среди самих участников рынка.

- Мы создали инфраструктуру, которая вписывается во все законные требования и приказы Минтранса. На наших рейдовых перегрузочных комплексах (РПК) не боятся совершать грузовые и бункерные операции компании, которые являются мейджерами контейнерных линий. Это место, куда можно законно встать, официально и безопасно совершить все операции, где создано все, что нужно контролирующим органам - таможне, пограничникам, а также самим судовладельцам. Именно благодаря этому пока за наш берег держится крупнейшая контейнерная линия ZIM, которая включила нас в расписание.

Но я согласен, пока ряд агентских компаний продолжает работать как привыкли, не соблюдая 68 приказ Минтранса, предписывающий совершать грузовые операции и бункеровку на рейде только у якорной стоянки. Единого понимания здесь нет.

- Почему они вам должны платить за аренду РПК? Может быть, для них вопрос в цене?

- Я никогда не поверю в то, что препятствием здесь могут быть дополнительные 50 центов на тонну бункера, это стоимость всех услуг, включая обеспечение буксировки и безопасности операции и экологический сбор. К сожалению, агентам удается порой и законопослушных зарубежных клиентов соблазнить возможной экономией. Здесь нужна твердая воля контролирующих организаций и желание самого бизнеса работать корректно. Сегодня участники рынка пока смотрят друг на друга только как на конкурентов, объединять усилия в создании действительно мощного цивилизованного бункерного хаба в СПВ никто не спешит. Все кусаются, я понимаю, каждый хочет выжить.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Получается, хороших законов мало…

- Я просто уверен, что на Дальнем Востоке нужен качественно иной подход к вопросам развития. И исходить нужно с точки зрения роли России в мировом судоходном рынке. Нам нужно создать узловую точку и ответить на вопросы: зачем сюда будут заходить суда, какие могут быть у нас конкурентные преимущества, чтобы они заходили? Как защитить инвесторов, которые готовы обеспечить транспортный процесс, от возможных страновых рисков?

Сегодня мы получили громадный урок и хотим, на базе нашего опыта, добиться более четкого понимания проблемы и изменения самой системы. Ничто не может произойти по щучьему велению. Бизнес нужно не только «кошмарить», требуя неукоснительного выполнения всех обязательств, нередко даже ценой уничтожения этого самого бизнеса, но и защищать.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.