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Лоуренс Хо: Мы готовы инвестировать в Дальний Восток $8 млрд и более

04 Октября 2013, 10:01 | Приморье

Компания Melco International Development Limited готова инвестировать в Дальний Восток 8 миллиардов долларов и более. Об этом сообщил глава компании Лоуренс Хо на 5 ежегодном Инвестиционном Форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», который прошел 1-3 октября в Москве.

В форуме приняли участие Президент России Владимир Путин, глава ВТБ Андрей Костин, руководители крупнейших российских и международных корпораций и эксперты мирового уровня. В их числе - председатель Совета директоров Summit Ascent Holdings Limited и Melco International Development Limited Лоуренс Хо.

Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, правительство сегодня придает большое значение развитию Дальнего Востока.  

«Создание максимально благоприятных условий для инвестиций, для открытия новых производств является приоритетом работы и нового вице-премьера, и руководства Министерства развития Дальнего Востока. Они настроены на профессиональный, предметный, адресный диалог по конкретным проектам. И я прошу всех потенциальных инвесторов к этому диалогу подключаться самым активным образом», - подчеркнул Президент.

По словам мистера Лоуренса Хо, компания Melco International Development Limited планирует активно развиваться в Приморском крае.

«Мы планируем, что в Приморье мы откроем курорт уже в следующем году. Здесь мы хотим создать многопрофильный курорт, где могли бы трудиться десятки тысяч человек. Плюс компании обслуживающие его – это еще не менее 5 тысяч человек. И многие другие компании могут обслуживать эту курортную зону», - отметил он в своем выступлении.

Мистер Лоуренс Хо также подчеркнул, что относится с большим энтузиазмом к развитию Приморья.

«Приморье имеет географически очень выгодное предложение. Вместе с местными властями мы планируем достичь больших успехов в развитии туризма в регионе.  Благодаря подготовке к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в прошлом году, построена новая инфраструктура. А живописнейшие пейзажи – главное достояние Приморья», - сказал он.

По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, создание туристического кластера в регионе даст мультипликативный эффект и станет импульсом для развития смежных отраслей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Уверен, что благодаря развитию интегрированной развлекательной зоны наш регион получит новый экономический импульс. Интегрированная развлекательная зона «Приморье» площадью 620 гектаров войдет в туристический кластер региона и будет в перспективе привлекать ежегодно до 10-12 миллионов туристов», - считает глава региона.

Напомним, в рамках Дальневосточного инвестиционного конгресса, который прошел во Владивостоке в сентябре, было подписано 11 международных соглашений. Одним из них стало соглашение между Администрацией Приморского края и группой компаний Melco. Проект включает в себя развитие трех участков с общим объемом инвестиций более чем 700 миллионов долларов США.

Интерес азиатских компаний к развлекательной зоне объясняется ее удобным расположением. В частности, от китайского города Харбина до Владивостока всего 1,5 часа полета, а от Пекина – 2,5 часа, в то время как путь из китайской столицы до Макао занимает почти 4 часа.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: melco international development limited  игровая зона 



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Комментарии

  • Негорожанка14:24, 04.10.2013#

    Кто поедет на курорты, которые граничат с угольными терминалами?

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