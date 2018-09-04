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У "Восточного Порта" сменился руководитель

04 Сентября 2018, 16:53 | Приморье

Один из лучших топ-менеджеров стивидорной отрасли Анатолий Лазарев ушел на повышение

Управляющим директором АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту, входит в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания») назначен Вадим БАЙБАК (на фото), в последнее время занимавший должность директора порта по эксплуатации.

Как сообщила пресс-служба стивидора, ранее занимавший должность управляющего директора АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ покинул пост в связи с переходом на другое место работы.

«Под руководством Анатолия Лазарева в компании создан прочный фундамент, запущены важные проекты - строительство Третьей очереди угольного комплекса, модернизация припортовой станции Находка-Восточная ДВЖД, реализация комплексной экологической программы», - отметил Вадим Байбак.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: В декабре 2016 года АО «Восточный порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей. В настоящее время в структуру АО входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. С вводом третьей очереди предусмотрено увеличение пропускной способности порта до 39-40 млн тонн угля в 2019 году. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. Единственным владельцем АО «Восточный Порт» является кипрская Starlion Limited. По данным участников рынка, контроль над стивидором осуществляет «Кузбассразрезуголь».

Вадим Юрьевич Байбак родился в 1969 году в г. Енакиево Донецкой области. Получил высшее профессиональное образование по специальности: «Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте), инженер» (МГУ им. адм. Г.И. Невельского в г. Владивостоке). Трудовую деятельность начал в 1988 году с должности электрослесаря подземной шахты «Комсомолец Донбасса», служил в рядах ВМФ СССР, трудился в различных должностях на флоте. С 2000-го года работал в сфере коммерческого судоходства, оперативного и коммерческого управления флотом, фрахтования морских судов для перевозки грузов различной номенклатуры, агентирования судов крупных судоходных компаний. С 2010 по 2013 год возглавлял ООО «Восточное морское агентство». За пять лет работы в «Восточном Порту» прошел трудовой путь от главного диспетчера до директора по эксплуатации

 

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: кузбассразрезуголь  "Восточный порт"  назначение  Анатолий Лазарев  директор  уголь 



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