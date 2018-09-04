Прикрываясь гражданами

Неплатежи за электроэнергию стали нормой для градообразующего предприятия Дальнегорска

ООО «Дальнегорский ГОК» продолжает нарушать свои финансовые обязательства перед структурами «РусГидро». Общий долг комбината перед АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) имеет тенденцию к росту, а его погашение, как правило, производится лишь в судебном порядке. Вероятно, подобную политику по отношению к энергетикам предприятие ведет, осознавая, что крайние меры – отключение от электричества – ударят не только по ГОКу, но и по жителям Дальнегорска и Тернейского района.

На сегодняшний день крупнейшее предприятие Дальнегорска должно ДЭКу и ДРСК более 350 млн рублей. Обе компании входят в структуру ПАО «РусГидро». В середине августа в СМИ прошла информация о том, что энергетики рассматривают возможность ограничительных санкций в отношении промышленного комплекса. «Выключить рубильник» без ущерба для остальных потребителей северного Приморья нельзя: подстанция 110 кВ, которая обеспечивает электроэнергией ГОК, одновременно питает других потребителей Дальнегорска и Тернейского района, жители этих районов стали волноваться и обращаться на горячую линию энергокомпании с вопросом, есть ли угроза отключению.

Интересно, что долг перед структурами ПАО «РусГидро» ГОК не торопится гасить, даже не смотря на некоторое улучшение своих экономических показателей. По данным портала NedraDV, за первое полугодие 2018 года ГОК добыл 469,5 тыс. тонн датолитовой руды, что на 8% больше результата аналогичного периода прошлого года. Кроме того, меры по выводу предприятия из кризиса предпринял лично врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, который в июле этого года во время встречи с трудовым коллективом отметил: еще несколько месяцев назад ГОК находился на грани банкротства, однако благодаря принятым администрацией региона мерам ситуацию удалось стабилизировать.

Тогда же глава края анонсировал приход на ГОК нового собственника, который должен представить перспективный план развития комбината. Возможно, что новый владелец ГОКа будет относиться к расчетам за поставленные услуги более ответственно. А пока «кредиторы поневоле» выбивают деньги за оказанные услуги в судах.

Сегодня структурами «РусГидро» подано пять исковых заявлений о взыскании задолженностей с Дальнегорского ГОК. Примечательно, что истцом в судах выступает теперь уже не только ПАО «ДЭК», но и АО «ДРСК», которое с декабря прошлого года перешло на прямой договор с комбинатом.

- Сумма долга ООО «Дальнегорский ГОК» перед нашей организацией уже составляет 167,5 млн рублей. Она практически равна стоимости годовой ремонтной программы приморского филиала АО «ДРСК», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» начальник службы учета и контроля качества электроэнергии Приморских электрических сетей Алексей КУДАКАЕВ. – Это серьезная проблема для электросетевого комплекса. Мы вынуждены откладывать мероприятия, которые повышают надежность электроснабжения тех же северных территорий Приморья, а как следствие увеличивается уровень изношенности электрических сетей.

Как уточняют в АО «ДРСК», долг со стороны «Дальнегорского ГОКа» перед компанией возник с 1 декабря 2017 года, когда между сторонами был заключен договор о прямых расчетах за оказанные услуги по транспорту электроэнергии. До этого у ГОКа был договор только с Дальневосточной энергетической компанией, которая в свою очередь рассчитывалась с ДРСК. Сегодня горно-обогатительный комбинат должен и энергосбытовой компании – за приобретенную для производственных нужд электроэнергию, и электросетевой – за транспорт электроэнергии.

- Дальнегорский ГОК является одним из самых проблемных должников в Приморье уже несколько лет. В июне они оплатили 20 млн рублей, но на сегодняшний день долг составляет 198 млн рублей. Около 50 млн предприятие обещает погасить в срок до 10 сентября – за счет заемных средств, - сообщила Деловой газете «Золотой Рог» пресс-секретарь ПАО «ДЭК» Олеся ГЛОТ.

При работе с должниками в Дальневосточной распределительной сетевой компании придерживаются пути ПАО «ДЭК» – иск в арбитражный суд о взыскании задолженности с Дальнегорского ГОКа юристами компании уже подан.

Более действенной мерой влияния могло бы стать отключение подстанции, питающей Дальнегорский ГОК, но в этом случае, пострадает не только предприятие-неплательщик, но и остальные потребители Дальнегорска и Тернейского района. Хотя энергетики уже озвучили, что существует несколько решений, которые позволяют ввести ограничения в отношении предприятия-должника без ущерба для других потребителей.

- В российском законодательстве перечислены категории потребителей, которых нельзя отключать от электроснабжения. В данной ситуации они могут пострадать от отключения ГОКа, - прокомментировал ситуацию вокруг «Дальнегорского ГОКа» председатель общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае Игорь ОБУХОВ. - Если не получается воздействовать на должника через переговоры и привлечение внимания властей к проблеме, единственным путем становится применение к нему судебных мер воздействия.

В тонкостях действующего законодательства хорошо разбирается и руководство Дальнегорского ГОКа, поэтому, прячась за спины остальных потребителей северных территорий Приморья, не спешит платить по текущим счетам за электричество и продолжает копить долги.

На фото: Электросетевой комплекс Приморья зачастую вынужден «кредитовать» недобросовестных потребителей.

Фото из архива.