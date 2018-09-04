В чью пользу передел на рынке краба?

Дальневосточники считают, что при новых правилах игры отрасль может быть отброшена назад

Дальневосточные рыбопромышленники, вместо решения прямых производственных задач, вынужденно втянуты в аппаратные разборки, которые могут нанести серьезный удар по крабовой отрасли. В августе крабодобытчики перезаключили договоры на пользование квотами на следующие 15 лет, ранее заплатив за квоты около $2 млрд в 2001–2017 гг. Теперь устоявшиеся правила игры поставлены под сомнение, что противоречит базовым принципам развития отрасли.

В конце августа стало известно, что премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил выставлять 50% квот на добычу краба, ранее распределявшихся по «историческому принципу», на электронные аукционы. Об этом говорится в подписанном им распоряжении, опубликованном на сайте правительства. Документ утверждает план мероприятий по развитию конкуренции в России. По такому принципу квоты должны быть распределены в 2018–2019 гг. для «создания условий для входа на рынок добычи водных биоресурсов новых участников», указано в документе. Распределением должны будут заняться Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз и Росрыболовство.

Еще в середине августа Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила, что Росрыболовство направило в Минфин России информацию о том, что в 2019 году предполагается введение нового вида квоты исключительно на краба - аукционной квоты с инвестиционными обязательствами. В ВАРПЭ говорили, что материалы Росрыболовства не учитывали позицию отрасли, исследовательских институтов и экспертов. Более того, материалы содержат искаженную информацию о рентабельности промысла краба и объеме необходимых инвестиций для строительства рыбопромыслового флота, подчеркивали в ассоциации.

Представители отрасли категорически против возвращения аукционов. Так, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ сообщил Деловой газете «Золотой Рог» что вопрос дошел до крайней остроты, и краболовы планируют поднять эту тему на XIII Международном конгрессе рыбаков, который состоится 4-5 октября во Владивостоке.

Досье "Золотого Рога": Международный конгресс рыбаков (МКР) во Владивостоке – признанная площадка коммуникаций с участием рыбопромышленного бизнеса РФ, государственных органов - регуляторов отрасли и представителей иностранных государств, играющих значительную роль в мировом рыболовстве. Каждый год Конгресс собирает более 300 участников. Основные положения итоговых резолюций МКР в значительной степени учитываются при формировании государственной политики РФ в области рыболовства, охраны водных биоресурсов, судостроения, судоходства, развития береговой инфраструктуры. Оператор XIII Международного конгресса рыбаков – ООО «Центр репутационных технологий». Официальный сайт Конгресса — http://fish-forum.pro. На данный момент участие в работе Конгресса подтвердили более 100 человек и организаций, в том числе из Норвегии, Польши, Республики Корея и Китая. Одним из ключевых мероприятий конгресса станет выставка рыбохозяйственных предприятий, где отметят лучшие компании. Среди тем, которые планируется обсудить на конгрессе, - развитие судостроения, аквакультуры, поиск новых технологий рыбопереработки и рынков сбыта, а также изменения в законодательном поле, которые могут серьезно изменить правила игры на рынке.

- Действительно, вопрос очень острый, он обсуждается на протяжении более десяти месяцев. Пока окончательного решения нет, и приниматься оно будет на законодательном уровне, говорит г-н Дупляков. - Мы, естественно, обеспокоены тем, что вышло распоряжение правительства, в котором в качестве «дорожной карты» принято решение об изъятии 50% квот и выставлении их на аукцион. И, в том числе, проработка вопроса о проведении аукционов по другим объектам промысла раз в три-пять лет. Мы считаем это очень странным, потому что предыдущее решение о кардинальных изменениях законодательства в этом направлении принималось на Госсовете с участием президента Владимира ПУТИНА. И вдруг, разработчиком этой «дорожной карты» является ФАС. Вот так, простым росчерком пера предлагается кардинально поменять правила игры без учета позиции рыбаков и региональных властей. Дальневосточные губернаторы не единожды высказывались против этой идеи (см. досье «ЗР»). И вот так просто взять, и сейчас исполнять все это…

Уже неоднократно отмечалось, что у компаний, которые в этом (в пересмотре распределения крабовых квот – Прим. авт.) заинтересованы, есть серьезные лоббистские возможности. Вот они таким образом и проявляются. Потому что даже ФАС на всех совещаниях заявляла – «мы не за аукционы на краба, мы за то, чтобы все объекты выставлялись раз в три-пять лет». И вдруг у них появляется, скажем так, отдельное мероприятие по крабу. В принципе, тем самым частично нарушается антимонопольное законодательство, потому что делаются различия между всеми объектами промысла и крабом. Ну и, естественно, в оправдание приводятся доводы, которые не единожды подвергались сомнению как участниками рынка, так и регулятором.

По моему мнению, основная идея этих новаций – сделать так, чтобы Росрыболовство смогло зайти с соответствующим законопроектом в Государственную Думу РФ уже в осеннюю сессию. До этого соответствующих оснований у них не было. Мы считаем, что вся борьба еще впереди. Мы будет поднимать эту тему и на форуме в Санкт-Петербурге, и на Конгрессе рыбаков во Владивостоке, где эта тема станет одной из основных на пленарной сессии и в рамках работы «круглого стола». Итоговое решение, мы считаем, должно войти в итоговую резолюцию Конгресса. Кроме того, запланирован еще ряд мероприятий, которые будут посвящены этой проблематике.

Досье "Золотого Рога": Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока создана в 2009 году. На сегодняшний день участниками ассоциации являются 10 компаний, специализирующихся на промысле краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Совокупный объем добычи краба членами ассоциации в 2017 году – 37 500 тонн, что составляет 54% от общего вылова краба на Дальнем Востоке, а по наиболее ценным объектам промысла (камчатский краб, синий краб, краб-стригун опилио, краб-стригун бэрди и равношипый краб) доля вылова составляет более 65%. Члены ассоциации ведут промысел в 11 промысловых районах дальневосточных морей и добывают 7 основных промысловых видов краба. Основу промысла составляет промышленное рыболовство краба-стригуна опилио, синего краба и краба-стригуна бэрди, также добываются камчатский краб, равношипый краб, краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус.

- На ваш взгляд, для чего стоит ежегодно проводить Конгресс рыбаков во Владивостоке?

- По большому счету мы делаем его для того, чтобы у нас была возможность собраться всем вместе, пообщаться, обсудить проблемы. В этом смысле конгресс – это единственная в своем роде специализированная площадка, на которой рассматривается самый широкий круг отраслевых вопросов. И важным является то, что он проходит на Дальнем Востоке во Владивостоке, и именно рыбаки формируют актуальную повестку конгресса. Что касается других площадок, то на ВЭФ, например, рыбная повестка представлена совсем немного, международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге - в большей степени выставка. Так что мы точно не затеряемся, раз уж за тринадцать лет доказали свою пользу и состоятельность. Уверен, будем встречаться и дальше.

- Одной из ключевых тем Конгресса станет обсуждение возможностей дальневосточного бизнеса выходить на мировые рынки с продукцией высокого передела. Как с этим обстоит дело в крабовой отрасли?

- Для крабового сегмента отрасли такая проблема не актуальна, так как спрос на крабовую продукцию тяготеет в сторону поставок его в живом виде, и сейчас бизнесом активно развивается это направление. Краб относится к продукту, который именно в живом виде имеет лучшие потребительские свойства и может достаточно длительное время сохраняться в таком виде. Что касается рынка в целом, то выход на рынок с готовой продукцией - достаточно сложное и рискованное дело, и уж точно не быстрое. Нас там никто не ждет, мы это точно знаем. С другой стороны, уже есть примеры продвижения некоторых видов продукции, например, на китайском рынке. Поэтому на Конгрессе обязательно эта тема будет подниматься.

- Как сегодня обстоят дела с пиратским промыслом в крабовом бизнесе?

- Это явление когда-то существовало, но сейчас его удалось побороть, - говорит г-н Дупляков. - Какие-

то единичные случаи происходят, если говорить об исключительной экономической зоне. Наверное, они будут происходить и дальше, потому что «пираты» всегда будут пытаться заскакивать в российскую зону, но есть надежда, что через год-два, максимум, три, этого вообще не будет. Мы раньше пользовались для оценки нелегального промысла статистикой иностранного импорта, сейчас это невозможно, потому что расхождения между официальными цифрами российского экспорта и импорта странами АТР незначительны, какие-то проценты, фактически на уровне погрешности при переводе на вес улова. В последнее время мы ориентируемся на факты захода иностранных судов, в первую очередь, в Китай. За этот год отмечено всего несколько таких случаев, речь идет о десятках тонн. Это говорит о том, что фактически нелегальный промысел краба в исключительной зоне не существует.

На фото: Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков уверен, что у компаний, которые заинтересованы в пересмотре распределения крабовых квот, есть серьезные лоббистские возможности.

Фото ИА PrimaMedia.