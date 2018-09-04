Плыву я как-то по огороду…

Высокие производственные затраты и риски оставляют за продукцией аквакультуры статус малодоступных деликатесов

Объекты марикультуры, выращиваемые на приморских морских огородах, обладают неоспоримой пищевой ценностью и набором полезных веществ. Повышение продуктивности аквакультуры – серьезная задача, решаемая в ходе реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

О нюансах этой молодой отрасли региона Деловой газете «Золотой Рог» рассказала главный научный сотрудник отделения сырьевой базы континентальных водоемов и аквакультуры ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Галина ГАВРИЛОВА:

- Галина Сергеевна, обращаются ли к вам в ТИНРО-Центр за рекомендациями по тому, что можно выращивать на взятых в аренду морских огородах?

- В крае марикультура развивается с 1970-х годов. И раньше действительно, чтобы знать, что делать со своим участком, арендатор приходил к нам, поскольку необходимо было разработать биологическое обоснование на заявленный участок. И уже с научным обоснованием желающий заниматься аквакультурой шел в администрацию края.

В последние годы правила изменились. Прежде чем пользователь получит доступ к акватории, он должен разработать бизнес-план и иметь достаточно средств, чтобы выиграть аукцион, на котором предлагаются нарезанные участки по 1-3-100 га. Что победитель аукциона будет производить на этих участках – это его выбор и право.

Если говорить о том, что у нас имеется для рекомендаций, то отмечу, что в ТИНРО были созданы несколько актуальных технологий, некоторые из которых в последние годы модернизированы. Большая часть из них - это экстенсивные технологии, в основе которых лежит сбор посадочного материала в природе. У побережья Приморья этот метод еще работает – наличие личинок беспозвоночных позволяет получать посадочный материал в море. Основная часть заводов работает как раз по этой нашей технологии.

Но в последние годы некоторые бизнесмены стали обращаться к китайским разработкам, так как вместе с ними они приобретают и опытных технологов, дефицит которых в крае очевиден. Сейчас в крае уже несколько заводов, использующих китайские технологии и специалистов. Работают они по разным технологическим схемам и с разной эффективностью. Все заводы края в среднем выпускают около 20 млн молоди трепанга в год.

- Для других объектов марикультуры заводы не требуются?

- Непростая ситуация сложилась сейчас с получением посадочного материала для приморского гребешка – основного объекта разведения в нашем крае. Для расширения его производства своего недостаточно, и главная причина этому – существенные межгодовые колебания численности личинок гребешка в планктоне и осевшего на коллекторы спата. Риски для «гребешковых» предприятий очень высокие.

Мы проанализировали ситуацию в заливе Посьета с 2000 по 2015 год у ведущих предприятий марикультуры – ООО «Нереида», Зарубинская база флота и ИП «Жарков». В этот период урожай спата на коллекторах в хозяйствах был потерян трижды из-за массового оседания морских звезд. А 2-3 года были просто неурожайными. Одним словом, то густо, то пусто. Очевидно, что такие межгодовые колебания урожая мешают расширению производства приморского гребешка.

Однако на вопрос о том, необходимо ли в крае создание заводов для производства молоди гребешка, руководители хозяйств залива Посьета ответили отрицательно. Считают, что стоимость заводского посадочного материала будет выше, и объемы производства их пока устраивают. В то же время известно, что в Тернейском районе одно из хозяйств закупило и завезло в край сотни миллионов спата гребешка из КНР. К чему приведет такая масштабная интродукция, будет известно через несколько лет.

Мы просчитали две модели увеличения производства в крае реализованной продукции марикультуры. Один из них прогнозировал ее рост до 5 тыс. тонн к 2020 г. Для того, чтобы выйти на такие показатели, необходимо было в 2017 г. значительно нарастить (до 180-200 млн экз.) объемы посадочного материала основного объекта культивирования - приморского гребешка, и организовать садковое выращивание большей части получаемого спата, что невозможно без планирования и координации действий всех хозяйств края. В разработанном в ТИНРО «Проекте концепции развития марикультуры Приморья до 2025 года» мы обозначили эти проблемы и выносили на обсуждение рыбохозяйственной общественности, но отклика пока не получили.

- Риски выращивания гидробионтов большие, а покрывает ли их выгода?

- Риски высокие, как в сельском хозяйстве, и даже больше, потому что море всегда непредсказуемо. Что касается прибыльности, то это коммерческая тайна любого предприятия. Но цены на продукцию марикультуры очень высокие.

По оценкам наших экономистов, сегодня при современной продуктивности участков для получения только 1000 тонн продукции пяти видов культивируемых у нас гидробионтов, необходимы кредиты в объеме 222 млн рублей на 6 лет. А для производства 16 тыс. тонн продукции, что предусмотрено Программой развития аквакультуры РФ для Дальнего Востока, объем инвестиций в марикультуру за это время должен составить 3,5 млрд рублей.

Пока объемы марикультуры у нас небольшие. На начало этого года выращенная в крае продукция оценивалась в 9,6 тыс. тонн, а реализованная (та, что добыта) – более 1,5 тысяч тонн. Но из них большая часть приходится на ламинарию. Ее сегодня производят ровно столько, сколько необходимо перерабатывающим предприятиям. Спрос можно закрыть и дикой ламинарией, поскольку квоты, объемы РВ, которые дает ТИНРО-Центр, по ней выбираются всего на 10-12%. На деле дикая ламинария не осваивается, потому что организовать ее добычу в удаленных местах и переработку - пока дороже, чем вырастить на плантациях.

Зарубинская база флота в прошлом году произвела 360 тонн беспозвоночных, «Нереида» – 310, и небольшие хозяйства – по 10-20 тонн. В общей сложности – где-то 700-800 тонн, что больше показателей 2016 года.

Стоит отметить, что таких объектов, как приморский гребешок, трепанг, уже давно нет на диких участках в Приморье. Весь трепанг, который сегодня попадает на рынок из залива Петра Великого (даже нелегально), является марикультурным. Вся продукция тихоокеанской мидии – это марикультурная продукция.

- А насколько эффективно используются участки марикультуры?

- Если арендатор не выполняет своих обязательств по договору, то он может быть расторгнут. Проверку и контроль выполнения договоров в Приморье сейчас осуществляет Приморское территориальное управление Росрыболовства.

В Посьете хозяйства используют около 80%, в Лазовском районе освоено лишь 1-10% арендованной акватории. У «Нереиды» очень большая акватория по всему восточному побережью края, а освоены около 4 000 га в заливе Китовый. Продуктивность и эффективность производства – невысокие. Выработка в среднем составляет до 2-4 тонн на человека в год.

Численность трепанга в районах марикультурных плантаций заметно выросла. Ведь только в заливе Посьета до 2015 г. вселили 17 миллионов мальков. И выход продукции значительно вырос.

В мире, согласно статистике, выращивают 2-3 миллиона тонн разных видов гребешков в год. Из них на долю приморского гребешка приходится 250-300 тысяч тонн. Допустим, в заливе Петра Великого можно было бы вырастить до 80-100 тысяч тонн, но кто бы этот товар пустил на рынок, если цена после этого должна сразу упасть.

Конечно, для нас 100 тысяч тонн гребешка – это фантастическая цифра, но в Китае такое производство наладили бы в течение нескольких лет. Так, в конце 1990-х годов они быстро создали заводы и стали производить миллионы тонн различной продукции марикультуры.

- Что ограничивает производство продукции моллюсков?

- В Стратегии развития аквакультуры РФ, принятой еще в 2007 году, основная цель развития аквакультуры обозначена как создание большого ассортимента рыбной и иной марипродукции, доступной для потребления различным слоям населения. Но доступна пока лишь ламинария. Все остальное – дорогие деликатесы. Эта продукция с удовольствием потребляется, имеет свою нишу на нашем рынке (туриндустрия, рестораны), но ограниченную. И значительная часть нашей марикультуры идет на экспорт.

- На ценах сказываются большие затраты?

- Конечно. В начале 2000-х обустроить 1 га плантаций для выращивания гребешка, мидий или устриц стоило 1 млн рублей, а в 2015 году – 3 миллиона! Произошел резкий рост затрат на оборудование, на покупку и содержание плавсредств. И, как правило, практически вся оснастка установок сегодня дорогая – импортная.

Представители бизнеса отмечают, что они ощущают острую нехватку средств для механизации процессов. Последняя отечественная разработка, которая внедрялась в марикультуре Дальнего Востока, относится к 1970-80-м годам – самоходная понтон-площадка. Сейчас в хозяйствах можно увидеть японское оборудование для обслуживания плантаций выпуска 1970-80-х годов.

- Слышал, что садки на борт поднимаются вручную?

- Как правило. Хотя в большинстве стран Азии этот процесс механизирован. Сейчас в Моряк-Рыболове, в Тернейском районе взялся за организацию хозяйства марикультуры большой бизнес, посмотрим, как это пойдет у них.

- А что бизнесу могут предложить отечественные ученые?

- Марихозяйства используют технологии, описанные в инструкциях и справочнике, они были разработаны и усовершенствованы в ТИНРО-Центре. Кто-то напрямую, кто-то модернизирует. С некоторыми хозяйствами мы работали и работаем по договорам, проводили научное сопровождение работ. Прежде всего, по трепангу. На заводскую технологию получения его молоди у нас есть патент. Мы разработали методику определения товарной продукции трепанга на донных плантациях и оценили процент ее допустимого изъятия.

С 2015 года Росрыболовство возобновило финансирование по марикультурным тематикам. В прошлом году завершены работы по проекту индустриального выращивания устрицы, и обоснованы пять новых научно-исследовательских тем. Сейчас новые проекты обеспечены финансированием, и мы над ними работаем. Прежде всего – над заводскими технологиями получения посадочного материала моллюсков. А к 2020 году будут созданы инструкции или технические условия для производства отечественных кормов для марикультуры.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Получается, перспективы роста нашей марикультуры все же есть?

- Конечно, есть, и так думаем, по-видимому, не только мы, потому что в это производство вкладываются уже немалые деньги. Но важно соблюсти баланс между необходимыми и достаточными ее объемами. Одно из таких ограничений – природное: это экологическая емкость наших прибрежных акваторий. Важно ее обозначить, если мы хотим сохранить наши бухты и заливы для других видов деятельности на море.

Серьезной проблемой остается недостаточная обеспеченность предприятий марикультуры кадрами. Необходимы квалифицированные специалисты-технологи на заводы и в центры производства посадочного материала. Дальрыбвтуз регулярно выпускает специалистов в этой области, но молодежь не хочет заниматься этим достаточно тяжелым физическим трудом в отдаленных районах, со стартовой средней зарплатой 25-30 тысяч рублей в месяц. Только опытные технологи и водолазы получают больше. Китайские специалисты стоят очень дорого, причем они не сотрудничают с российскими технологами, и своим опытом ни с кем не делятся.

На фото: Морские огороды уже давно стали привычными для морской акватории Приморья.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.