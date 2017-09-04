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Бесплатные шаттлы Восточного экономического форума начали работу во Владивостоке
До основной площадки третьего Восточного экономического форума - кампуса ДВФУ - с материка можно будет добраться на бесплатных шаттлах, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Комфортабельные автобусы будут ходить от официальных гостиниц ВЭФ, центра Владивостока и аэропорта до площадки форума – кампуса ДВФУ на острове Русский – и обратно, а также по территории университета.
Маршрут «1» будет организован с 5 по 7 сентября от гостиниц до ДВФУ с 8.00 до 13.00, от ДВФУ до гостиниц – с 15.00 до 20.00. Интервал движения – 30 минут.
По маршруту «2» от центра Владивостока шаттлы будут ходить с 5 по 7 сентября с 8.00 до 20.00 с интервалом в 30 минут.
Автобусы по маршруту «3», от аэропорта до ДВФУ и обратно, с 4 по 7 сентября двигаются круглосуточно каждые 60 минут.
Маршрут «4» – движение по территории кампуса ДВФУ. С 5 по 7 сентября шаттлы будут курсировать между корпусами, гостиницами и университетской набережной с 7.00 до 20.00 с интервалом в 15 минут и с 20.00 до 7.00 с интервалом в 30 минут.
Отметим, Восточный экономический форум, мероприятие уровня Президента России Владимира Путина, пройдет в этом году с 6 по 7 сентября на острове Русский уже в третий раз. Свое участие в ВЭФ-2017 подтвердили главы еще трех государств: Японии, Республики Корея и Монголии.
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