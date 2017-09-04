В Приморье в ТОР "Михайловский" создаются объекты транспортной и энергетической инфраструктуры

Сотрудники Примавтодора завершают строительство дороги в районе села Некруглово. Работы ведутся в рамках реализации мероприятий по созданию инфраструктуры в ТОР «Михайловский», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил генеральный директор Примавтодора Дмитрий Горлов, в настоящий момент идут работы по нанесению разметки.

«Это последний этап работ по строительству дороги. Всего на строительстве этой дороги отсыпали более 100 тысяч кубометров грунта, уложили более 30 тысяч асфальтобетона. Дорога уже выдержала испытание прошедшим наводнением, все водопропускные трубы справились с нагрузкой», – рассказал он.

Уже в начале сентября 2017 года Примавтодор приступит к сдаче данной дороги.

Как отмечают в Корпорации развития Дальнего Востока, данная дорога будет использоваться резидентом – компанией «РУСАГРО-Приморье».

В ТОР «Михайловский» создаются объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, газоснабжения, коммунальной инфраструктуры за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Отметим, также для создания электросетевой инфраструктуры Корпорация развития Дальнего Востока в рамках договора с АО «ДРСК» продолжает строительство линий электропередач 10,35 и 110 кВ, четырех трансформаторных подстанций. Суммарная максимальная мощность подстанций составит 56,65 МВт, способных обеспечить резидентов электричеством по II категории надежности. В дальнейшем электросетевой инфраструктурой будут обеспечены резиденты «Мерси-Трейд», «Приморский бекон» и ООО «РУСАГРО-Приморье» в ТОР «Михайловский».

ТОР «Михайловский» создана Постановлением Правительства РФ в августе 2015 года и специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. ТОР «Михайловский» действует на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края.

Сегодня в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 17 заявок для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 65 млрд рублей с перспективой создать около 4 тысяч рабочих мест. Резидентами ТОР «Михайловский» являются семь компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 45 миллиардов рублей с перспективой создания более двух тысяч рабочих мест.

Напомним, в Приморье на сегодняшний день создано четыре территории опережающего развития – производственно-логистический ТОР «Надеждинская», специализирующийся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР «Михайловский», одна из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире ТОР «Большой Камень», а также ТОР «Нефтехимический».

Создание необходимой инфраструктуры за счёт государства – главное отличие режима ТОРов. Строительство инфраструктуры в Приморье должны завершить к концу 2017 года. Всего для ТОРов «Михайловский» и «Надеждинская» будет создано 24 объекта инфраструктуры. Из них за 12 объектов отвечает Приморский край – это дороги, системы водоснабжения и водоотведения.

Губернатор края Владимир Миклушевский ранее отметил, что строительство транспортной и коммунальной инфраструктуры идет по графику.

«Создание инфраструктуры к приморским ТОРам “Михайловский” и “Надеждинская” осуществляется в проектном формате. Возведение необходимых объектов обеспечено бюджетным финансированием – за три года будет направлено более четырех миллиардов рублей. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируем в установленные обязательствами сроки – до 31 декабря 2017 года», – заявил глава региона.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что продукцию ТОР «Михайловский» уже можно найти на прилавках приморских магазинов.

По мнению главы региона, в совокупности уникальные механизмы, появившиеся в крае – ТОРы и Свободный порт Владивосток – за 10 лет могут увеличить ВРП в 2,5 раза.