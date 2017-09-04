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"Ростелеком" обеспечит услугами связи Восточный экономический форум во Владивостоке
Во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). «Ростелеком» предоставит телекоммуникационные услуги на всех площадках Форума.
Для обеспечения ВЭФ услугами связи компания использует собственную магистральную инфраструктуру, а также организует два независимых канала передачи данных, что исключает вероятность аварий и прерывания сервисов.
Все площадки мероприятия будут обеспечены интернетом и проводной телефонией, в гостиничных корпусах также доступно «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома». Кроме того, в основных зданиях организованы точки Wi-Fi по заказам участников и организаторов мероприятия.
«Сегодня мы живем в цифровом мире, и современные услуги связи являются неотъемлемой частью нашей жизни. Для «Ростелекома» уже традиционно, третий год подряд, обеспечивает Форум телекоммуникационным услугами. Это позволяет участникам мероприятия использовать все возможности для качественного представления своих проектов, взаимодействия с партнёрами и работы на Форуме», – отметил Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
На набережной ДВФУ участники мероприятия могут воспользоваться публичным Wi-Fi. Сеть дает возможность сотням гостей одновременно пользоваться услугами интернета.
Для бесперебойного предоставления телекоммуникационных услуг на кампусе ДВФУ «Ростелеком» обеспечит круглосуточную сервисную и техническую поддержку организаторам, гостям и участникам форума с 1 по 8 сентября по единому номеру 8 423 235 88 88.
Восточный экономический форум был учрежден указом президента России В. В. Путина 19 мая 2015 года для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На форуме будет представлен пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, пригодных для практической реализации. Авторы проектов выступят перед потенциальными инвесторами с подробными презентациями, содержащими экономические обоснования, необходимые для принятия решений.
Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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